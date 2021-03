Corona-Pandemie Covid-19: So soll die Impfung beim Hausarzt ablaufen

Berlin.

Niedergelassene Ärzte sollen Impfungen verabreichen - so früh wie möglich

Aber der Start fürs Impfen in den Praxen verschiebt sich stetig nach hinten. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich auf Mitte April verständigt

Doch auch dies steht auf der Kippe. Warum die Kassenärztliche Bundesvereinigung ein viel späteres Datum für realistisch hält und welche Probleme es außerdem gibt, lesen Sie im Überblick

Bei der Impfkampagne geht es weiterhin schleppend voran. Nach dem Willen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern sollen Haus- und Fachärzte spätestens ab 19. April ebenfalls Impfungen verabreichen - parallel zu den Impfzentren. Auf diesen Termin einigten sich die Minister am Mittwoch. Dafür brauche es aber auch eine gewisse wöchentliche Mindestmenge an Impfstoff, hieß es im Bundesgesundheitsministerium. Um dem Wunsch der Länder entsprechen zu können, ihre Impfzentren wie bisher auszulasten, könnten die Praxen wohl erst Mitte April starten. Zuvor war nach dem jüngsten Corona-Gipfel die Rede von Anfang April gewesen.

Die Empfehlung der Fachminister soll nun Basis für Entscheidungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder sein, wie Regierungssprecher Steffen Seibert angekündigt hatte. Dies solle "zeitnah" noch vor der nächsten Bund-Länder-Runde zum weiteren Corona-Vorgehen am 22. März geschehen.

Massiv in der Kritik: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Nach der Impfkampagne kommt auch die „Teststrategie“ nur schleppend voran.

Foto: Michael Kappeler / dpa

Dem Beschluss der Fachminister zufolge sollen die Impfzentren im April pro Woche mit 2,25 Millionen Dosen beliefert werden. Darüber hinaus verfügbare Impfstoffe sollen demnach "frühestmöglich" an Praxen gehen. Länder können bis 19. März beim Bund erklären, dass sie im April noch nicht an der Impfung in Praxen teilnehmen wollen. Für Impfungen dort sollen als Grundlage ebenfalls die generellen Impf-Priorisierungen gelten. Im April seien Praxen aufgefordert, schwerpunktmäßig nicht-mobile Patienten zu Hause und Menschen mit Vorerkrankungen zu impfen.

Unterdessen äußert die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) massive Zweifel am Zeitplan der Bundesregierung. Der KBV-Vorstandsvorsitzende, Andreas Gassen, sagte am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin", er rechne nicht vor Mai mit Impfungen durch Hausärzte. Weil der Impfstoff zunächst weiter vorrangig an die Impfzentren verteilt werde, würden Haus- und Fachärzte nicht genügend Vakzin bekommen. Er gehe davon aus, dass "wir auf diese Ressourcen wohl dann erst im Mai zurückgreifen können und es bei dem bisherigen Impftempo bleiben dürfte". Lesen Sie auch: Masken-Affäre beeinflusst Vertrauen der Deutschen

Corona-Impfung: Ärzte fordern weniger Bürokratie

Doch die Hausärzte sehen weiterhin Schwierigkeiten bei der Durchführung. Sie fordern bürokratische Entlastungen und eine stärkere organisatorische Einbeziehung der Krankenkassen. Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, sagte unserer Redaktion, die Krankenkassen sollten die Ärzte "durch ein flächendeckendes Einladungsverfahren" unterstützen. Die Kassen verfügten über die notwendigen Patientendaten und die Expertise. Die Mediziner müssten sich voll und ganz auf ihre ärztlichen Aufgaben konzentrieren, "für mehr ist keine Zeit". Auch interessant: Michelle Obama spricht über Depressionen in der Pandemie

Um neben der Versorgung der Patienten auch die Impfungen sowie die zusätzlichen Testungen stemmen zu können, "muss jeglicher vermeidbarer Aufwand wegfallen", sagte Weigeldt. Zudem wollen Bund und Länder auch die Betriebsärzte stärker einbinden. Diese haben bereits mehrfach ihre Bereitschaft dazu signalisiert.

Zur Beschleunigung der Impfkampagne soll auch beitragen, dass der Abstand zwischen der Verabreichung der Erst- und der Zweitdosis auf das Maximum ausgedehnt wird. Bei Astrazeneca sind dies zwölf Wochen, beim Wirkstoff von Biontech/Pfizer 42 Tage. Damit können mehr Menschen früher eine Erstimpfung erhalten, mit der bereits ein deutlicher Schutz gegen das Virus entsteht. Außerdem entscheidet die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) am Donnerstag über die Zulassung des Impfstoffs von Johnson & Johnson.

Über Nachrückerlisten sollen nicht wahrgenommene Impftermine anderweitig vergeben und die Arbeit in den Impfzentren zudem auf ein Siebentage- und Mehrschichtsystem umgestellt werden.

Impfen: Astrazeneca jetzt auch für Menschen über 65

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den Astrazeneca-Impfstoff nun auch für Menschen ab 65 Jahre. Damit stehen fortan mehr Dosen zum Schutz der besonders gefährdeten älteren Bevölkerungsgruppe zur Verfügung. Bislang wurde Astrazeneca in Deutschland gemäß einer Stiko-Empfehlung von Ende Januar nur an Menschen zwischen 18 und 65 verabreicht.

Als Grund hatte die Stiko die mangelnde Datenbasis über die Wirksamkeit in der höheren Altersgruppe angegeben. Aktuelle Untersuchungen belegen die Wirksamkeit inzwischen. Zugelassen war der Impfstoff von Anfang an auch für die Älteren. Die bisherige Altersbegrenzung bei der Empfehlung gilt als wichtiger Grund für die geringere Akzeptanz des Impfstoffs im Vergleich zu anderen Präparaten.

Impfungen werden kaum erfasst

Ein Problem bei den Impfungen ist derzeit ihre bundesweite Erfassung. Seit 15. Dezember gibt es beim Robert Koch-Institut (RKI) das Digitale Impfquotenmonitoring DIM. Ihm können die Bundesländer alle Impfdaten digital übermitteln und damit einen schnellen und präzisen Überblick über den Stand der Impfungen ermöglichen. Doch bislang übermitteln nur vier Bundesländer ihre Daten komplett auf diesem Weg. Bayern hat sich für das Impfquotenmonitoring noch nicht einmal angemeldet - unter Hinweis auf den Datenschutz.

(mja/ape/mir mit afp und dpa)

