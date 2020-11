Wien: Mehrere Schüsse und Verletzte in der Innenstadt

In der Innenstadt von Wien sind Schüsse gefallen. Das bestätigte die Polizei in Österreich. Es soll mehrere Verletzte gegeben haben.

Die Polizei ist in Wien mit „allen möglichen Kräften im Einsatz.“ Es soll mehrere Schüsse gegeben haben.

Schusswechsel Schüsse und Verletzte in Wien – Großeinsatz der Polizei

Wien. In der Innenstadt von Wien sind Schüsse gefallen. Das bestätigte die Polizei. Demnach gibt es mehrere Verletzte. Das Innenministerium sprach gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA entweder von einem Terroranschlag oder einem Amoklauf. Ein Täter soll tot sein, ein weiterer befand sich möglicherweise auf der Flucht.

Wien: Die genauen Umstände der Tat sind noch unklar

Die genauen Umstände waren zunächst nicht bekannt, die österreichischen Medien berichten widersprüchlich. Möglicherweise handelte es sich um einen Angriff auf eine Synagoge. Das berichtet unter anderem die „Kronen Zeitung.“ Der „Kurier“ schreibt hingegen, der Präsident der Kultusgemeinde schließe Opfer in der jüdischen Gemeinde aus und es handele sich nicht um einen Angriff auf eine Synagoge.

Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, schrieb selbst auf Twitter, es könne derzeit nicht gesagt werden, ober der Stadttempel eines der Ziele war. „Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an der selben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren.“

Ob der Stadttempel eines der Ziele war, kann derzeit nicht gesagt werden. Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an der selben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren. 1/ — Oskar Deutsch (@DeutschOskar) November 2, 2020

Polizei in Wien bestätigt Schusswechsel

Auf Videos, die der Privatsender „Oe24“ am Montagabend ausstrahlte, war ein maskierter Schütze zu sehen, der auf offener Straße zumindest zwei Schüsse abfeuerte. Ein anderes Video zeigte eine große Blutlache vor einem Restaurant.

#Eilt #Aktuell läuft ein größerer Polizeiieinsatz in der #InnerenStadt. Wir sind verstärkt mit unseren Kräften vor Ort. Genauere Umstände werden derzeit erhoben. Sobald wir näheres haben, erfahren Sie es hier. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Die Polizei Wien bestätigte die Schusswechsel bei Twitter. „Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz.“ „Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet“, hieß es weiter. Viele Menschen, die in der Gegend unterwegs waren, flohen in Panik. Wir berichten weiterhin.

(amw / dpa)