Corona: RKI meldet sprunghaften Anstieg der Todesfälle - Merkel besorgt

Berlin.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet rechnet damit, dass das Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten gekippt werden kann

Bei den Todesfällen verzeichnet das RKI einen sprunghaften Anstieg von tags zuvor 13 auf 40

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwochmorgen mehr als 5000 Neuinfektionen in Deutschland – ein neuer Höchstwert seit April

Facebook will alle Anzeigen auf seinen Seiten verbieten, die sich gegen Corona-Impfungen aussprechen

Wirtschaftsminister Peter Altmaier plant neue Corona-Hilfen

Laut einer neuen Studie sind Frauen in der Corona-Krise stärker von Kurzarbeit betroffen

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet plädiert für weitere Kontaktbeschränkungen

Kanzleramtschef Braun hat im Vorfeld der Konferenz Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch von einer Debatte mit „historischen Dimensionen“ gesprochen

In Deutschland gibt es nach unseren Recherchen mehr als 337.000 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9680 Todesfälle

Weltweit wurden mehr als 38 Millionen Corona-Infektionen registriert, mehr als eine Millionen Menschen starben mit der Lungenerkrankung Covid-19

„Chaos“, „Flickenteppich“, „Kleinstaaterei“: Die Kritik an den Beherbergungsverboten vieler Bundesländer hat von Tag zu Tag an Schärfe zugenommen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, zeigen sich davon bislang kaum beeindruckt. Angesichts der hohen Infektionszahlen wollen sie an der extrem unpopulären Maßnahme festhalten – aber wie lange noch? Das wird das heutige Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel zeigen.

Dass sich die Teilnehmer dafür nicht zu einer Videokonferenz zusammenschalten, sondern erstmals seit Mitte Juni wieder leibhaftig im Kanzleramt zusammenkommen, zeigt, wie schwierig und wie ernst die Lage ist. Lesen Sie hier: Corona-Konferenz mit Merkel: Kampf gegen den Kontrollverlust

Corona-News: Angela Merkel besteht auf Treffen mit den Ministerpräsidenten

In Deutschland richten sich die Augen vor allem auf die Großstädte und deren Infektionszahlen. Am Samstag überschritt Köln die Schwelle zum Risikogebiet, am Sonntag folgte Essen, am Montag Düsseldorf. Auch München und Duisburg überschritten die wichtige Warnstufe. Seit Dienstag gilt auch Eichsfeld als Risikogebiet. Lesen Sie hier: Das sind alle Corona-Risikogebiete in Deutschland

RKI meldet über 5000 Corona-Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen erstmals seit April mehr als 5000 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Insgesamt belief sich die Zahl laut RKI auf 5132. Das waren mehr als 1000 Fälle mehr als noch am Vortag. Der Anstieg ist rasant: Am Mittwoch vergangener Woche hatten die Gesundheitsämter dem RKI 2828 Neuinfektionen mitgeteilt.

Besorgniserregend: Auch die Zahl der Todesfälle steigt. Das RKI meldete innerhalb eines Tages 43 neue Todesfälle. Das sind deutlich mehr als in den vergangenen Wochen. Im Vergleich zum Vortag ist es ein sprunghafter Anstieg von 13 auf 40.

Alle aktuellen Zahlen zur Pandemie in Deutschland lesen Sie hier: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl

Mittwoch 14. Oktober: Armin Laschet kritisiert Beherbergungsverbot

9.12 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat sich optimistisch gezeigt, dass trotz der stark steigenden Corona-Infektionszahlen ein Herunterfahren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens vermieden werden kann. Zwar könne das niemand versprechen, „aber man kann alles tun, damit es nicht dahin kommt“, sagte Laschet am Mittwoch in der Sendung „Frühstart“ bei RTL/ntv. Vor dem heutigen Treffen von Bund und Ländern im Kanzleramt äußerte er sich aber hoffnungsfroh, mit weiteren Maßnahmen die Pandemie in den Griff zu bekommen. „Es kann gelingen, dass wir Weihnachten ohne Lockdown erleben können.“

Armin Laschet ist zuversichtlich, dass ein zweiter Lockdown verhindert werden kann.

Foto: Sean Gallup / Getty Images

Laschet rechnet zudem damit, dass das Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten gekippt werden kann. „Ich finde, wir sollten da pragmatische Lösungen heute versuchen“, sagte der CDU-Politiker im ARD-„Morgenmagazin“. „Das Problem beim Beherbergungsverbot ist ja, dass viele Bürger die Regeln nicht verstehen und sie die Akzeptanz eher schwächen, weil Unklarheit ist.“

Es brauche dagegen bundeseinheitliche Regeln für Menschen aus Regionen, in denen die Corona-Grenzwerte überschritten werden. Als Beispiele für solche Maßnahmen nannte er Alkoholverbote, Sperrstunden und Beschränkungen privater Feiern. „Dann kann es gelingen, dass wir uns nicht gegenseitig mit Beherbergungsverboten bedrohen.“

Israel verlängert Lockdown-Regeln

8.22 Uhr: Die Lockdown-Restriktionen in Israel werden vorerst bis kommenden Sonntag verlängert. Dies teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in der Nacht auf Mittwoch nach einer Sitzung des sogenannten Coronavirus-Kabinetts mit. Am Donnerstag soll über erste Lockerungen beraten werden. Dazu zählen unter anderem die Öffnung von kleinen Geschäften ohne Publikumsverkehr und von Kindergärten. Die Lockerungen sollen schrittweise erfolgen. Die Regierung war nach dem ersten Lockdown im Frühjahr für vorschnelle und zu umfassende Erleichterungen kritisiert worden.

Die Pandemie verlief in Israel zunächst glimpflich, auch wegen eines strikten Kurses der Regierung. Nach Lockerungen und einer massiven Zunahme der Fallzahlen im Laufe des Sommers gilt seit dem 18. September ein zweiter landesweiter Lockdown.

Facebook verbietet Anzeigen gegen Corona-Impfungen

6.50 Uhr: Facebook will alle Anzeigen auf seinen Seiten verbieten, die sich gegen Impfungen aussprechen. Dies kündigte der Internetkonzern am Dienstag an. Die Corona-Pandemie zeige, wie wichtig „vorbeugendes Verhalten“ zum Schutz der Gesundheit sei, betonte der Konzern. Facebook will nach eigenen Angaben aber weiterhin solche Anzeigen zulassen, die bestimmte Maßnahmen von Regierungen im Zusammenhang mit Impfungen kritisieren. An Impfstoffen gegen das Coronavirus wird derzeit weltweit unter Hochdruck geforscht.

Den Betreibern der großen Onlinenetzwerke wird immer wieder vorgeworfen, Impfgegnern eine weite Verbreitung ihrer Botschaften zu ermöglichen. Facebook plant nach eigenen Angaben nun auch eine Kampagne in den USA, in der für Grippe-Impfungen geworben werden soll. Corona-Krise: Soll es die Grippe-Impfung für alle geben?

Altmaier bereitet neue Corona-Hilfen vor

4.32 Uhr: Im Bundeswirtschaftsministerium werden neue Hilfen für Unternehmen vorbereitet, die besonders hart von möglicherweise verschärften Corona-Auflagen betroffen sind. Nach Informationen unserer Redaktion zielt das Haus von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vor allem auf das Hotel- und Gaststättengewerbe. Weitere Unterstützung sollen aber auch die Veranstaltungsbranche sowie die Messe-und Ausstellungswirtschaft bekommen.

Wie im Wirtschaftsministerium zu vernehmen ist, sollen die laufenden Überbrückungshilfen für Unternehmen um ein halbes Jahr bis zum 30. Juni 2021 verlängert werden. Dabei soll es auch um Verbesserungen für besonders betroffene Unternehmen gehen. Konkret wird in Altmaiers Ministerium an verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten wie auch an Modernisierungs- und Zuschussprogramme für Renovierungen während der auftragslosen Zeit gedacht. Ferner will das Altmaier-Ressort bei den Krediten der staatlichen Förderbank KfW nachbessern. Es wird, so ist aus dem Ministerium zu vernehmen, an besseren Tilgungszuschüssen gearbeitet. Für bisherige Unternehmenskredite in der Corona-Krise stellt die staatliche Förderbank KfW in einem Sonderprogramm bereits 45,3 Milliarden Euro bereit.

Das Wirtschaftsministerium um Peter Altmaier bereitet nach Informationen unserer Redaktion neue Corona-Hilfen vor.

Foto: Michael Sohn / dpa

Böckler-Studie: Kurzarbeit wandelt sich in der Corona-Krise deutlich

3.05 Uhr: Kurzarbeit haben in der Corona-Krise erstmals vor allem Kleinbetriebe und die Gastronomie in Anspruch genommen, um Entlassungen zu vermeiden. In der vorherigen Finanzmarktkrise waren es dagegen Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe, die auf Kurzarbeit setzten. Diesen Wandel in der Kurzarbeit hat eine aktuelle Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung ergeben, die unserer Redaktion vorliegt. Auch Frauen sind diesmal stärker betroffen.

Ärztepräsident nennt Beherbergungsverbot ungeeignet zur Corona-Bekämpfung

2.44 Uhr: Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hält Beherbergungsverbote für ein untaugliches Mittel im Kampf gegen Corona. Solche Regelungen seien „ungeeignet, das Pandemiegeschehen einzugrenzen“, sagte Reinhardt unserer Redaktion. So habe sich etwa „die Infektionsdynamik trotz des sehr intensiven innerdeutschen Reiseverkehrs in diesem Sommer kaum beschleunigt“.

Zum anderen führen die unterschiedlichen Verbotsregeln zu Verunsicherung und Verwirrung bei den Menschen. Damit gefährde die Politik die Akzeptanz der Anti-Corona-Maßnahmen in der Bevölkerung. „Viel sinnvoller als solche Beherbergungsverbote ist es, dass wir weiter versuchen, Infektionscluster zu isolieren und bei grober Missachtung der Hygieneregeln konsequent durchgreifen“, sagt Reinhardt.

Laschet plädiert für weitere Kontaktbeschränkungen

1.12 Uhr: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dringt auf weitere Kontaktbeschränkungen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. „Feiern müssen reduziert, Partys können jetzt nicht stattfinden“, sagte Laschet unserer Redaktion vor dem Treffen der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch in Berlin. Es sei jetzt wichtig, die Kontakte wieder zu beschränken. „Geöffnete Schulen und Kitas, soziale Teilhabe und ein funktionierendes Arbeits- und Wirtschaftsleben haben Vorrang“, betonte er.

Die aktuellen Zahlen der Neuansteckungen mit Covid-19 seien in vielen Städten und Regionen „besorgniserregend“. Laschet sagte weiter, die Bürger in den Corona-Hotspots hätten „das Recht auf klare, verbindliche Regeln, die jeder nachvollziehen kann.“

Dienstag, 13. Oktober: Corona: Opposition in Groß-Britannien fordert temporären Lockdown

22.39: Der britische Oppositionsführer Keir Starmer hat angesichts der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen einen zwei- bis dreiwöchigen Lockdown in Großbritannien gefordert. Der Regierung von Premierminister Boris Johnson warf Starmer am Dienstag vor, die „Kontrolle verloren“ und die Ratschläge seiner wissenschaftlichen Berater ignoriert zu haben. Gesundheitsminister Matt Hancock sagte, die Regierung habe aus Rücksicht auf die wirtschaftlichen Folgen nicht alle Maßnahmen umgesetzt.

Starmer forderte einen Lockdown, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Darin liege eine Chance, Fehler der Regierung zu berichtigen. „Wenn wir der Wissenschaft folgen und den Kreislauf unterbrechen, können wir dieses Virus unter Kontrolle bekommen“, sagte Starmer. „Wenn wir das nicht tun, erwartet uns ein langer, trostloser Winter.“

Drosten sieht große Probleme auf Deutschland zukommen

21.23 Uhr: Angesichts stark steigender Infektionszahlen sieht Virologe Christian Drosten größere Probleme auf Deutschland zukommen. Drosten empfahl in der neuesten Folge seines Podcasts den Menschen ein Corona-Tagebuch zu führen. Das könnte den zusehends überlasteten Gesundheitsämtern bei der Kontaktnachverfolgung helfen.

Niederlande verhängen „Teil-Lockdown“

20.17 Uhr: Die niederländischen Behörden haben die Corona-Maßnahmen drastisch verschärft. Ministerpräsident Mark Rutte sprach von einem „Teil-Lockdown“. Restaurants, Cafès und Kneipen werden erneut geschlossen. Der Alkoholverkauf ist ab 20 Uhr verboten. Außerdem dürfen die Bürger nur noch maximal drei Gäste pro Tag in ihren Wohnungen empfangen und sollen Bus und Bahn nur noch in dringenden Fällen nutzen. Premier Rutte kündigte auch eine allgemeine Maskenpflicht an für alle öffentlichen Räume wie Geschäfte, Museen oder Bibliotheken, bisher war dies nur eine dringende Empfehlung.

Kanzleramtschef Braun spricht bei Merkels Spitzentreffen von „historischen Dimensionen“

19.05 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten kommen an diesem Mittwoch erstmals seit Mitte Juni wieder in Berlin zusammen und tagen nicht in einer Videokonferenz. Die physische Anwesenheit ist laut Kanzleramtschef Helge Braun aufgrund der dramatischen Infektionslage in Deutschland nötig.

Bei den vorangegangen Videokonferenzen von Merkel mit den Ministerpräsidenten war es, wie beim Beherbergungsverbot, immer schwieriger geworden, einheitliche Entscheidungen zu fällen. Die Kanzlerin soll jetzt auf das physische Treffen bestanden haben. Man müsse eine offene Debatte führen, die „historische Dimensionen“ haben könne, wird Braun unter Bezug auf Teilnehmer zitiert.

Corona-Impfstoff soll auch an Jugendlichen getestet werden

17.16 Uhr: Der US-Pharmakonzern Pfizer will den mit der Mainzer Biotechfirma Biontech entwickelten Corona-Impfstoff auch an Jugendlichen testen. Von der US-Gesundheitsbehörde FDA erhielten die Unternehmen die Genehmigung, dass an der entscheidenden Wirksamkeitsstudie Jugendliche ab zwölf Jahren teilnehmen können, wie aus einem Update zu der Studie auf der Internetseite von Pfizer hervorgeht. Dadurch könne die potenzielle Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs bei Personen unterschiedlichen Alters und Hintergrunds besser verstanden werden.

Biontech und Pfizer hatten die Zulassungsstudie mit dem Impfstoff Ende Juli gestartet. Ursprünglich sollte sie bis zu 30.000 Probanden im Alter von 18 bis 85 Jahren umfassen. Um aber mehr Daten zu erlangen, beschlossen die Unternehmen im September, die Studie auf etwa 44.000 Teilnehmer auszuweiten.

Cristiano Ronaldo mit Coronavirus infiziert

16.39 Uhr: Fußball-Profi Cristiano Ronaldo ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ihm gehe es gut und er habe keine Symptome, teilte der portugiesische Fußballverband am Dienstag mit. Am Spiel der Nations League am Mittwoch gegen Schweden darf er demnach nicht teilnehmen.

Fußball-Profi Cristiano Ronaldo ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Merkel besorgt über Pandemie-Lage in Europa

16.15 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich besorgt über die Entwicklung der Corona-Pandemie in Europa geäußert. Die Infektionszahlen nähmen in fast allen Teilen Europas wieder zu, sagte die CDU-Politikerin im europäischen Ausschuss der Regionen. „Die Lage ist unverändert ernst.“ Man müsse nun alles tun, das Erreichte nicht zu verspielen und Sorge dafür tragen, dass ein weiterer Lockdown nicht nötig werde. „Wir müssen zeigen, dass wir unsere Lektion gelernt haben“, mahnte die Kanzlerin.

„Und wir müssen die Menschen in Europa bitten, vorsichtig zu sein, die Regeln einzuhalten.“ Es müsse das getan werden, „was wir tun können, um das Virus einzudämmen und trotzdem unsere wirtschaftliche Tätigkeit aufrecht zu erhalten“.

Die Kanzlerin forderte, die geplanten EU-Wiederaufbauhilfen für die von der Coronakrise geschädigten Länder rasch voranzubringen. Nun gelte es, „das Paket auf den Weg zu bringen, damit die Mittel ab Anfang 2021 auch wirklich eingesetzt werden können“, sagte sie. „Dazu arbeiten wir mit Hochdruck an einer Einigung mit dem Europäischen Parlament.“Die Kanzlerin äußerte sich per Videoschalte als Vertreterin der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die noch bis zum Jahresende läuft.

Studie: Längere Fehlzeiten bei Corona-Patienten

15.17 Uhr: Corona-Patienten, die bereits im Frühjahr wegen einer wegen Covid-19 stationär behandelt werden mussten, haben auch danach oft bei der Arbeit krankheitsbedingt gefehlt. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) hervor. So lag der Krankenstand der betroffenen Beschäftigten in den ersten zehn Wochen nach ihrem Krankenhausaufenthalt mit 6,1 Prozent deutlich höher als bei der nicht infizierten Vergleichsgruppe mit gleicher Alters- und Geschlechtsstruktur. Da lag er bei 2,8 Prozent.

Im Durchschnitt fehlten die von Corona betroffenen Beschäftigten nach der Krankenhausentlassung 13,5 Tage. Die Vergleichsgruppe wies dagegen nur Fehlzeiten von im Schnitt 9,4 Tagen auf.

Ursache für die Fehlzeiten bei den Erwerbstätigen, die zuvor stationär behandelt wurden, seien demnach vor allem Infektions- und Atemwegserkrankungen, psychische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Krankheiten und Stoffwechsel-Erkrankungen.

Studie: Vor allem Mütter schultern Kinderbetreuung

15.08 Uhr: Auch bei einer ähnlichen beruflichen Belastung (etwa beide Elternteile im Homeoffice) haben während des Corona-Lockdowns im Frühjahr meist die Mütter die Kinderbetreuung geschultert. Die Väter beteiligten sich zwar auch an der Kinderbetreuung, häufig aber nur gemeinsam mit der Mutter oder unterstützt von Dritten.

Auch bei einer ähnlichen beruflichen Belastung (etwa beide Elternteile im Homeoffice) haben während des Corona-Lockdowns im Frühjahr meist die Mütter die Kinderbetreuung geschultert.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Das Zusammenspiel von Kinderbetreuung und Beruf habe ab Mitte März für mehr als vier Millionen berufstätige Eltern aufgrund von pandemiebedingten Schul- und Kitaschließungen schlagartig nicht mehr funktioniert, erläuterten die Forscher. „Die Daten zeigen, dass auch in der Krise vor allem Müttern die zentrale Rolle bei der Betreuung zukam. Bei allen untersuchten Familien betreuten Mütter ihre Kita- oder Schulkinder während der Pandemie häufiger alleine als Väter.“

Verfassungsschutzpräsident Haldenwang positiv getestet

13.40 Uhr: Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) auf Anfrage mit. Auf Nachfrage ergänzte eine Sprecherin, Test und Ergebnis seien vom Montag. Zuvor hatten der „Tagesspiegel“ und die „Bild“-Zeitung über die Infektion berichtet.

Haldenwang führe die Amtsgeschäfte von zu Hause weiter, teilte der Verfassungsschutz mit. „Die Arbeitsfähigkeit des BfV ist vollumfänglich sichergestellt, da das BfV auf derartige Vorkommnisse vorbereitet ist“, so die Behörde. So sei schon zu Beginn der Pandemie ein Krisenstab eingerichtet worden. Der heute 60-jährige Haldenwang führt seit rund zwei Jahren den deutschen Inlandsnachrichtendienst.

Söder lehnt Debatte über längere Weihnachtsferien wegen Corona ab

13.32 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Überlegungen zu einer Verlängerung der Weihnachtsferien wegen Corona zurückgewiesen. „Nee“, sagte Söder am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München zu einem entsprechenden Vorschlag einzelner Unionspolitiker. „Wir reden jetzt darüber, wie wir Unterricht gestalten können“, betonte er.

Die Zeit sei nicht einfach, und man werde in den kommenden Wochen und Monaten schauen, wie es weitergehe. Schule sei schon anstrengend genug – da sei es jetzt jedenfalls nicht die Zeit, über Ferienverlängerungen zu reden und damit mit „zusätzlichen Dingen“ für Verunsicherung zu sorgen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Überlegungen zu einer Verlängerung der Weihnachtsferien wegen Corona zurückgewiesen.

Foto: Peter Kneffel / AFP

Leopoldina fordert einheitliche Anti-Corona-Maßnahmen

12.55 Uhr: Der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Gerald Haug, hat Bund und Länder eindringlich zu klaren und einheitlichen Anti-Corona-Maßnahmen aufgefordert. Mit Blick auf die bevorstehende Konferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel sagte Haug nach Beratungen mit dem bayerischen Kabinett in München, dort würden „die Weichen gestellt, ob wir unter 20.000 Neuinfektionen bleiben können“, mahnte er.

In Nachbarländern sei die Entwicklung schon „unkontrolliert weggelaufen“. Deshalb gebe es die große Bitte der Wissenschaft, es zu schaffen, mit einheitlichen Regeln verantwortlich durch Herbst und Winter zu kommen.

Australien wird Bürgern wohl vor 2022 keine Auslandsreisen erlauben

12.26 Uhr: Australien wird seinen Bürgern voraussichtlich auch 2021 keine Urlaubsreisen ins Ausland erlauben: Wenn kein Corona-Impfstoff auf den Markt komme, seien Trips etwa nach Europa oder in die USA auch im kommenden Jahr für die 25 Millionen Einwohner keine Option, teilte die Regierung mit. Auch Europäer, die von einer Reise auf den Roten Kontinent träumen, müssen ihre Pläne vorläufig auf Eis legen. Für andere Länder, die die Pandemie gut im Griff haben, soll es hingegen bald erste Grenzöffnungen geben – so etwa für Reisende aus dem Nachbarland Neuseeland.

Australien, Sydney: Surfer klettern mit ihren Surfbrettern unterm Arm über einen Zaun, um an den Bondi Beach zu gelangen.

Foto: Joel Carrett / dpa

FDP hält Vorschlag für längere Winterferien Unsinn

11.19 Uhr: Der FDP-Fraktionsvize Christian Dürr hat einen Vorschlag von Unionsabgeordneten, als Schutzmaßnahme gegen Corona-Infektionen die Winterferien zu verlängern, als Unsinn bezeichnet. Dürr sagte der dpa: „Eine kurzfristige Verlängerung der Winterferien würde die Planung von Millionen Familien kaputtmachen. In diesem Jahr gab es genug Schulausfall. Die Kinder müssen die Inhalte nachholen und das dürfen wir nicht immer weiter nach hinten verschieben.“

In Wahrheit wolle die Union nur davon ablenken, dass sie seit einem halben Jahr kein Konzept für die Schulen in der Corona-Krise habe. „Statt solch absurder Ideen sollten CDU und CSU lieber daran arbeiten, die digitale Bildung zu verbessern.“

Brandenburg hält an Beherbergungsverbot für Corona-Hotspots fest

11.14 Uhr: Das Land Brandenburg lehnt laut „Handelsblatt“ eine Lockerung des Beherbergungsverbots für Touristen aus Corona-Risikogebieten ab. Angesichts der rasant steigenden Zahlen von Neuinfektionen müsse alles getan werden, um die Virus-Verbreitung einzudämmen, zitiert die Zeitung eine Sprecherin von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Sie erinnerte demnach daran, dass in Brandenburg ein Beherbergungsverbot bereits seit Ende Juni bestehe. Dieses Vorgehen sei damals zwischen den Bundesländern so vereinbart worden. Lesen Sie hier: Corona-Hotspots: Das gilt für alle deutsche Risikogebiete

Leverkusen und Gelsenkirchen überschreiten Corona-Grenzwert

9.54 Uhr: Mit Leverkusen und Gelsenkirchen haben zwei weitere Großstädte in Nordrhein-Westfalen eine wichtige Warnstufe in der Corona-Pandemie überschritten. In den vergangenen sieben Tagen habe es in der Bayer-Stadt 62,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gegeben, hieß es auf der Webseite des Robert Koch-Instituts (RKI).

Die Schwelle liegt bei 50 – sie wurde also deutlich übersprungen, am Montag waren es nach Angaben der Stadt nur 44,6 gewesen. Aus Sicht von Virologen ist Leverkusen damit wie so viele andere Städte auch ein „Corona-Risikogebiet“. Dies gilt nun auch für Gelsenkirchen, wo die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag nach RKI-Angaben bei 58,9 lag.

Gelsenkirchen und Leverkusen liegen bei der Inzidenz über dem kritischen Wert von 50. Die NRW-Städte zählen somit als „Risikogebiete.“

Foto: imago images/Rüdiger Wölk

RKI sieht Alltag auch mit Impfstoff eingeschränkt

9.30 Uhr: Der Alltag in Deutschland muss nach Ansicht des Robert Koch-Instituts auch mit Einführung eines Corona-Impfstoffs zunächst eingeschränkt bleiben – einschließlich Maskentragen und Abstandsgeboten. Darauf weist das RKI in einem veröffentlichten Strategiepapier hin. Demnach werden zwar voraussichtlich im kommenden Jahr ein oder mehrere Impfstoffe zur Verfügung stehen – und die Bekämpfung des Coronavirus entscheidend verbessern.

Allerdings dürfte es ein solches Mittel zu Beginn nur in begrenzten Mengen geben und insbesondere Risikogruppen zu Gute kommen. Deshalb seien weiterhin „gewisse Modifikationen des Miteinander-Seins“ wichtig. Darunter versteht das RKI unter anderem Abstandhalten, Hygieneregeln beachten, Maske tragen, Lüften sowie die Verlegung von Freizeitaktivitäten möglichst nach draußen.

Debatte um längere Winterferien wegen Coronavirus

8.57 Uhr: Unionspolitiker haben als Schutzmaßnahme gegen Corona-Infektionen in der kalten Jahreszeit eine Verlängerung der Winterferien vorgeschlagen. „Wir sollten darüber nachdenken, die Winterferien um zwei bis drei Wochen zu verlängern und im Sommer entsprechend zu kürzen“, sagte der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploß der „Bild“-Zeitung.

Ziel müsse sein, bestmöglich durch die Pandemie zu kommen. Sein Fraktionskollege Stephan Pilsinger (CSU) regte sogar bis zu vier Wochen längere Weihnachtsferien mit entsprechender Kürzung der Oster- und Sommerferien an. „Das Wohl der Schüler und Lehrer muss im Vordergrund stehen“, begründete er seinen Vorschlag. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) lehnte den Vorschlag ab. Damit würden Kinder und Eltern verunsichert, sagt sie.

Über dieses Thema könnten auch die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch beraten. Schulschließungen zu vermeiden, gilt als eines der wichtigsten Ziele der Corona-Maßnahmen. Im Frühjahr hatte sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble für kürzere Sommerferien ausgesprochen, damit Schüler ausgefallene Schulstunden nachholen können.

Corona: Mecklenburg-Vorpommern hält an Beherbergungsverbot fest

8.40 Uhr: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verteidigt Vereinbarungen zu sogenannten Beherbergungsverboten. Ihr Bundesland habe mit strengen Regeln großen Erfolg erzielt, sagt sie im ARD-Morgenmagazin. Die Regeln hätten schon lange Bestand und seien mit der Tourismusbranche besprochen worden. Sie wolle sicheren Tourismus garantieren. „Wir wollen als Land nicht Risikogebiet werden.“

Man könne nicht in einer zweiten Welle so tun als könne alles leichter werden, so Schwesig weiter. Ihr erschließe sich nicht, warum Reisen aus inländischen Risikogebieten kein Problem sein sollten, wenn zuvor bereits Einreisen aus ausländischen Risikogebieten mit strengen Maßnahmen belegt worden seien. „Unsere Regel ist seit Monaten bekannt, sie ist nicht neu.“ Menschen könnten besuchen, aber unter Auflagen. Eine Lockerung des Beherbergungsverbots werde das Bundesland nicht mitmachen, so Schwesig.

8.28 Uhr: Eine neue Studie gibt Hinweise darauf, ob eine Infektion mit dem Coronavirus auch über Oberflächen wie ein Smartphone-Display möglich ist. Lesen Sie hier: Studie – Coronavirus überlebt 28 Tage auf Oberflächen

Bundesliga-Übertragung im TV wird wegen Corona-Risikogebieten zum Problem

8.20 Uhr: Die TV-Übertragungen des Bundesliga-Spieltags am kommenden Wochenende entwickeln sich wegen der zunehmenden Zahl der Corona-Risikogebiete in Deutschland zu einer Herausforderung. Das berichtet der „Kicker.“ Menschen aus Risikogebieten dürfen demnach nicht zum Arbeiten in die Stadien – davon betroffen seien viele Mitarbeiter der TV-Sender. Eine mögliche Lösung, über die die DFL nachdenkt, seien Corona-Schnelltests.

An leere Tribünen haben sich Fußballfans seit dem Ausbruch der Corona-Krise bereits gewöhnt. Nun steht wegen des Coronavirus allerdings auch die Übertragung der Bundesliga-Spiele im TV auf der Kippe.

Foto: Martin Ewert / imago images/foto2press

Corona-Maßnahme – Italien schränkt Feiern stark ein

8.16 Uhr: Die italienische Regierung schränkt vor allem private Partys drinnen und draußen stark ein, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. In Lokalen und Discos sind danach Partys verboten. Feste nach Zeremonien, etwa Hochzeiten, würden auf 30 Teilnehmer beschränkt. Außerdem empfehle die Regierung den rund 60 Millionen Bürgern, auch daheim auf alle Abendessen und andere Treffen mit mehr als sechs haushaltsfremden Teilnehmern ganz zu verzichten.

Die neuen Regeln sollen laut Ansa zunächst für 30 Tage gelten. Restaurants und Bars müssen danach künftig um Mitternacht schließen. Ab 21 Uhr sei es verboten, dass Gäste im Stehen vor Lokalen essen und trinken. Damit sollen abendliche Menschentrauben vor Bars vermieden werden. Die Regierung verbiete auch Schulausflüge. Der Kontaktsport für Amateure, etwa beim Fußball, werde eingeschränkt.

Pandemie: Einzelner Tourist besucht Machu Picchu mit Sondergenehmigung

8.08 Uhr: Einem japanischen Touristen in Peru hat die Corona-Krise ein einzigartiges Glück beschert: Als alleiniger Besucher durfte er die weltberühmte Inka-Stätte Machu Picchu betreten. Dem wegen der Pandemie seit Monaten in Peru festsitzenden Jesse Katayama hatte die zuständige Tourismusbehörde in Cusco eine Sondergenehmigung für den Besuch der archäologischen Stätte erteilt – und zwar nur ihm allein. Machu Picchu ist bereits seit sieben Monaten geschlossen.

Nach seinem Besuch am Sonntag veröffentlichte der 26-jährige Boxlehrer ein Foto von sich an dem verwaisten Touristenziel und schrieb dazu: „Die erste Person auf der Erde, die seit dem Lockdown nach Machu Picchu gegangen ist, bin ich“.

Die im 15. Jahrhundert erbaute Inkastadt Machu Picchu in den Anden gehört zu den größten Touristenattraktionen Südamerikas. Eigentlich hätte Machu Picchu im Juli wieder öffnen sollen, dies wurde jedoch auf November verschoben. Nur noch 675 Besucher pro Tag sollen dann zugelassen werden. Dies sind lediglich 30 Prozent der Zahl vor der Pandemie.

#ReactivaciónTurística El primer turista en entrar a #MachuPicchu es un japonés, Jesse Katayama esperó 7 meses para ingresar, quedo varado desde el 14 de marzo. Pasó todos los protocolos de seguridad. La apertura a todos será en noviembre#CuartoPoder #PuntoFinal #Panorama pic.twitter.com/TNYu4oFMqu — Machu Picchu Travel Tours (@machupicchusa) October 12, 2020

Corona-Krise – Wieder internationale Flüge von und nach Panama

7.54 Uhr: Auf dem größten Flughafen starten und landen erstmals nach rund sieben Monaten wieder internationale Passagierflüge. Als erster Flieger aus Europa nach Corona-bedingter Pause landete eine Maschine mit 158 Fluggästen aus Amsterdam auf dem Tocumen-Flughafen in Panama-Stadt, wie die Betreiber mitteilten.

Panamas Präsident Laurentino Cortizo, der vor Ort war, schrieb bei Twitter, alle nötigen gesundheitlichen Maßnahmen würden ergriffen. Mit der Wiederaufnahme des Flugverkehrs in 20 Länder könnten auch 85 Prozent der Geschäfte in dem Flughafen wieder öffnen. Bei Ankunft wird ein negativer Corona-Test verlangt, der zum Zeitpunkt des Starts höchstens 48 Stunden alt sein darf. Für 50 US-Dollar (rund 42 Euro) kann im Flughafen ein Schnelltest gemacht werden.

Weltärztepräsident Montgomery für klare Corona-Regeln

7.17 Uhr: Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery fordert klare und einheitliche Vorgaben für die Bevölkerung. „Die Menschen müssen selber wieder mitgenommen werden“, sagt er im Deutschlandfunk. Man dürfe die Bevölkerung nicht durch völlige Intransparenz verwirren. Beherbergungsverbote halte er für „völligen Unsinn“, zumal Familien- und Geschäftsbesuche erlaubt seien. Sinnvoller wären allenfalls Ausreisekontrollen. Davor schrecke die Politik aber zurück. Die Warnung vor übertriebenem Alarmismus in der Corona-Krise stellt Montgomery als unpassend dar. „Für Entwarnung ist es viel zu früh“, betont er.

Kanzleramt erwartet „historische Debatte“ über Corona-Maßnahmen

6.07 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besteht laut einem Zeitungsbericht darauf, die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch als „physisches Präsenzformat“ abzuhalten. Laut der „Bild“-Zeitung einigten sich die Chefs der Staatskanzleien in einer Videokonferenz mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) am Montag auf ein solches Treffen. Dem Bericht zufolge begründete das Kanzleramt die Notwendigkeit der physischen Anwesenheit aller Ministerpräsidenten und der Kanzlerin mit der dramatischen Corona-Infektionslage in Deutschland.

Braun erwartet demnach eine Debatte, die eine „historische Dimension“ annehmen könnte. Angesichts der Entwicklung der Infektionszahlen stelle sich die Frage, ob die bereits getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie noch ausreichten, sagte Braun laut „Bild“. Ziel müsse sein, die Wirtschaft zu schützen und die Schulen offen zu halten.

Das Bundeskanzleramt in Berlin. Angela Merkel soll auf ein Treffen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer bestehen, weil sie eine Debatte „historischer Dimension“ erwartet.

Foto: imago/Manngold

Mann in den USA binnen anderthalb Monaten zwei Mal Corona-infiziert

4.32 Uhr: Ein Mann in den USA hat sich im Abstand von nur etwa anderthalb Monaten zwei Mal mit dem Coronavirus infiziert – und der Verlauf seiner zweiten Infektion war schwerer als beim ersten Mal. Dies geht aus einer im Fachmagazin „The Lancet Infectious Diseases“ veröffentlichten Studie hervor. Demnach musste der 25-Jährige aus dem Bundesstaat Nevada nach seiner zweiten Ansteckung ins Krankenhaus eingeliefert und beatmet werden.

Der Mann infizierte sich der Studie zufolge mit zwei unterschiedlichen Varianten des Virus Sars-CoV-2. In der Untersuchung werden weltweit noch vier weitere Fälle genannt, in denen sich bereits mit dem Coronavirus infizierte Menschen ein zweites Mal ansteckten. Diese Fälle wurden in Belgien, den Niederlanden, Hongkong und Ecuador festgestellt.

US-Pharmakonzern Johnson & Johnson unterbricht Corona-Studie

4.02 Uhr: Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson hat seine Studie für einen künftigen Corona-Impfstoff wegen einer ungeklärten Erkrankung eines Probanden vorübergehend unterbrochen. Die Erkrankung des Studienteilnehmers werde nun von einer unabhängigen Expertengruppe und von internen Ärzten geprüft und bewertet, so der Konzern.

Weitere Informationen zu dem erkrankten Probanden gab es zunächst unter Hinweis auf seine Privatsphäre nicht. Johnson & Johnson teilte zudem mit, es sei nicht immer sofort ersichtlich, ob ein Teilnehmer eine Studienbehandlung oder ein Plazebo erhalten habe. „Unerwünschte Ereignisse“ wie Krankheiten oder Unfälle seien zu erwartende Bestandteile jeder klinischen Studie.

Corona: Reichsbürger in der Corona-Krise im Aufwind

1.25 Uhr: Das Gemeinsame Terror- und Abwehrzentrum in Berlin hat sich seit September 2018 insgesamt 100 Mail mit den radikalen sogenannten Reichsbürgern befasst. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Es sei erkennbar, dass die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie „zu einer erhöhten Dynamik und Aktivität“ der Szene geführt hätten. Die Sicherheitsbehörden weisen den rund 19.000 Reichsbürgern und sogenannten Selbstverwaltern 677 Straften im Jahr 2019 und in diesem Jahr weitere 362 Straftaten zu. Außerdem zeige das Milieu der Reichsbürger eine „große Affinität“ zu Verschwörungstheorien, insbesondere zur amerikanischen QAnon-Bewegung.

Die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke warnte im Gespräch mit unserer Redaktion, „wir haben es hier mit tickenden Zeitbomben zu tun.“ Auch wenn die Reichsbürgerszene allgemein in viele konkurrierende Sekten gespalten sei, so sei dieses Milieu im Umfeld der Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen am 29. August offensichtlich doch zu einem gemeinsamen und koordinierten Auftreten fähig gewesen. Das zeige sich bei den Randalen vor der Russischen Botschaft oder auch beim so genannten Sturm auf die Reichstagstreppe. „Hier gibt es offenbar doch mehr Organisierung und Koordination, als die Bundesregierung wahrhaben will“, erklärte Jelpke.

Montag 12. Oktober: Corona: Tschechien verschärft Maßnahmen deutlich

22.46 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie greift Tschechien zu härteren Maßnahmen. Von Mittwoch an werden Versammlungen mit mehr als sechs Menschen verboten, wie Gesundheitsminister Roman Prymula am bekanntgab. Restaurants, Bars und Klubs müssen dann bis auf weiteres schließen. Der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit wird untersagt.

Alle Schulen müssen bis Anfang November für knapp drei Wochen zum Fernunterricht übergehen. Die Maskenpflicht gilt nicht mehr nur in Innenräumen, sondern auch an Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel. Geschäfte bleiben geöffnet.„Wir haben nur einen Versuch, der erfolgreich sein muss, damit wir als Nation diese Pandemie beherrschen“, sagte Regierungschef Andrej Babis.

Söder will „klarere Regeln für alle“ durchsetzen

21.51 Uhr: Angesichts der vielerorts steigenden Corona-Zahlen dringt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf ein einheitlicheres Vorgehen bei den Anti-Corona-Maßnahmen. Er werde sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch und auch in Bayern für „klarere Regeln für alle“ einsetzen, sagte Söder am Montagabend im BR Fernsehen. Dabei schloss er nicht aus, Anti-Corona-Maßnahmen nicht nur regional, sondern flächendeckend etwas zu verschärfen.

„Möglicherweise heißt das dann auch, bei denen, die noch niedrigere Werte haben, die gleichen Konzepte zur Geltung zu bringen, wie wir sie jetzt haben bei denen, die höheren Inzidenzen haben“, erklärte Söder und fügte hinzu: „Mit der Begründung: Wenn wir die Maßnahmen anwenden, um die Zahlen wieder runterzubringen, wo sie hoch sind, dann helfen sie auch, dass sie gar nicht erst so hoch gehen.“

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, schließt nicht aus, dass die Corona-Maßnahmen auch bundesweit verschärft werden müssen.

Foto: Peter Kneffel / dpa

Berlin bei Corona-Kontaktverfolgung offenbar überfordert

21.10 Uhr: Das Land Berlin kam zuletzt mit der Verfolgung von Kontakten von Corona-Infizierten nicht mehr hinterher. Das geht aus einem vertraulichen Regierungspapier zur Infektionslage in Deutschland hervor, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Es ist auf den Montag datiert, die Angaben zur Überlastung geben allerdings den Stand vom 6. Oktober wieder. „Durchführung von Infektionsschutzmaßnahmen absehbar nicht mehr sichergestellt“ steht zur Erläuterung auf einer Karte, in der die vier betroffenen Kreise und das Land Berlin markiert sind.

Neben der Hauptstadt meldeten auch der schleswig-holsteinische Landkreis Pinneberg an, der Lahn-Dill-Kreis und der Kreis Offenbach in Hessen sowie der Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg Bedarf für Unterstützung an. In allen Fällen gab es demnach Engpässe bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen, in Berlin zusätzlich unter anderem auch bei der Betreuung und Überwachung von Menschen in Quarantäne und der Entnahme von Abstrichen für Tests. Als Reaktion sollte das Robert Koch-Institut Mitarbeiter in Berliner Behörden entsenden, der Lahn-Dill-Kreis leitete die Suche nach zusätzlichen Mitarbeitern ein.

Düsseldorf überschreitet Corona-Grenzwert

19.50 Uhr: Düsseldorf hat den wichtigen Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Am Montag sei ein Wert von 54,8 erreicht worden, teilte die Stadt mit. Die Stadt kündigte zusätzliche Schutzmaßnahmen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt an. Diese sollten vor allem möglich machen, dass das Gesundheitsamt weiter die Kontaktpersonen nachverfolgen könne, hieß es.

In der Stadt gelte nun auch auf Wochenmärkten eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Statt bisher zehn dürften sich nur noch fünf Menschen im öffentlichen Raum zusammen aufhalten. Es gelte eine Sperrstunde für die Gastronomie von 1 Uhr nachts bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr. Im Einzelhandel darf nur noch ein Kunde pro zehn Quadratmeter zugelassen werden.

Zuvor hatten bereits acht nordrhein-westfälische Städte – darunter Köln und Essen – sowie zwei Kreise laut Robert Koch-Institut die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten.

Spahn rechnet mit Corona-Impfbeginn im ersten Quartal 2021

18.40 Uhr: Kommt bald die Corona-Impfung? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet innerhalb des nächsten halben Jahres mit den ersten Impfungen in Deutschland. „Stand jetzt würde ich davon ausgehen, Stand heute 12.10., dass wir im ersten Quartal nächsten Jahres beginnen können“, sagte Spahn am Montag bei einer Videokonferenz des ifo-Instituts. Man setze auf mehrere Technologien und Hersteller.

„Wenn alle Pferde ins Ziel kommen, werden wir viel zu viel Impfstoff haben“. Spahn und Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatten bereits im September die Prognose abgegeben, dass Impfstoffe für erste Bevölkerungsgruppen in den ersten Monaten des nächsten Jahres, für die breite Masse der Bevölkerung allerdings vermutlich erst Mitte kommenden Jahres bereitstehen werden.

Gesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass die ersten Corona-Impfdosen in Deutschland in den kommenden sechs Monaten zur Verfügung stehen.

Foto: Tobias Schwarz / AFP

Zunächst sollen Menschen mit Vorerkrankungen, ältere Menschen und Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Pflege zum Zuge kommen. Spahn betonte am Montag erneut, dass es sich bei Impfungen gegen Corona um freiwillige Impfungen handeln werde.

Busfahrer fordert Schüler zum Ablegen der Masken auf

18.05 Uhr: Die Polizei ermittelt gegen einen Busfahrer, der Schüler im Kreis Sömmerda in Thüringen aufgefordert hatte, ihren Mund-Nasen-Schutz abzulegen. Die Ermittlungen gegen den 38-Jährigen liefen wegen Nötigung, sagte eine Polizeisprecherin am Montag auf Anfrage. Der Mann hatte Ende September ein Video in einem Schulbus auf der Fahrt nach Kölleda gedreht und im Internet hochgeladen.

Darauf ist zu hören, wie er die Kinder aufforderte, ihre Masken abzulegen und so ein „bundesweites Zeichen“ zu setzen. Der Mann behauptete, dass zwei Kinder durch das Tragen einer Maske gestorben seien. Die Diskussion um die Gefahr des Kindeswohles durch Tragen von Masken wurde durch mehrere Falschmeldungen in sozialen Netzwerken entfacht. Experten zufolge ist es aber ausgeschlossen, dass ein gesundes Kind allein durch den Gebrauch einer Alltagsmaske umkommt.

Über den Fall des Busfahrers hatte zuvor die „Thüringer Allgemeine“ berichtet. Die Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV Sömmerda erklärte indes, dass sie sich von dem Fahrer wegen „einiger Ungereimtheiten“ getrennt habe. Es sei einfach unmöglich, wenn Erwachsene die Kinder in Zwiespalt brächten, teilte das Unternehmen mit. Der betreffende Fahrer sei erst im September eingestellt worden.

Drei-Stufen-System soll Coronavirus in England unter Kontrolle bringen

17.35 Uhr: Mit einem dreistufigen Alarmsystem will der britische Premierminister Boris Johnson die rapide steigenden Corona-Fallzahlen in England unter Kontrolle bringen. Je nach Risikograd – mittel, hoch oder sehr hoch – sollen ab Mittwoch verschärfte Maßnahmen gelten, wie Johnson am Montag im Londoner Parlament erklärte. Die Abgeordneten müssen am Dienstag noch zustimmen.

In der Region rund um die nordenglische Stadt Liverpool, für die Johnson die höchste Risikostufe erklärte, müssen Pubs und Fitnessstudios bis auf Weiteres schließen. Außerdem dürfen sich Angehörige verschiedener Haushalte in diesen Regionen nicht mehr miteinander treffen, weder drinnen noch draußen. In Regionen mit der zweithöchsten Warnstufe gilt dieses Verbot auch für Innenräume, allerdings sollen noch sogenannte „Support Bubbles“, also kleine Unterstützungsgruppen, und Treffen draußen erlaubt sein.

In der untersten Warnstufe gelten die gleichen Regeln wie bislang für ganz England: Pubs und Restaurants müssen um 22 Uhr schließen, außerdem sind sowohl drinnen als auch draußen nur Treffen mit maximal sechs Menschen erlaubt. Wales, Nordirland und Schottland haben eigene, oft noch schärfere Maßnahmen.

Gäste verfolgen in einer Bar in Liverpool die Ankündigung der härteren Corona-Maßnahmen durch den britischen Premierminister Johnson.

Foto: Christopher Furlong / Getty Images

Innenministerium schließt neue Grenzkontrollen nicht aus

16.00 Uhr: Die Bundesregierung sorgt sich über steigende Coronavirus-Fallzahlen in den Nachbarländern. Das Bundesinnenministerium schließt deswegen auch erneute Grenzkontrollen nicht aus – möchte sie aber vermeiden. Man beobachte in angrenzenden Ländern teils eine „sehr starke Steigerung“ der Fälle, sagte ein Sprecher am Montag in Berlin. Dies fließe ein in Überlegungen zu Quarantäne-Regelungen und zum Testregime.

Er betonte aber: „Wir versuchen, mit diesen Maßnahmen das Notwendige sicherzustellen ohne über andere Maßnahmen an den Grenzen nachdenken zu müssen.“ Zu Beginn der Pandemie hatten die Bundesrepublik und andere europäische Länder vorübergehend Kontrollen und andere Beschränkungen an den Binnengrenzen eingeführt. Dadurch war es mitunter zu langen Staus gekommen, der Warenverkehr war unterbrochen. Auch Arbeitnehmer hatten Probleme.

Neue Corona-Maßnahmen: Das ändert sich ab Donnerstag in Deutschland Neue Corona-Maßnahmen- Das ändert sich ab Donnerstag in Deutschland

Kommission sieht schwere Fehler beim Corona-Management in Ischgl

14.47 Uhr: Nach Darstellung einer Expertenkommission sind beim umstrittenen Corona-Management im österreichischen Skiort Ischgl schwere Fehler passiert. So sei der Betrieb der Skibusse und der Seilbahnen einen Tag später als erforderlich eingestellt worden, sagte der Kommissionsvorsitzende Ronald Rohrer am Montag in Innsbruck. Die Verkündung der Quarantäne über das Paznauntal durch Bundeskanzler Sebastian Kurz am 13. März hätte aus Sicht der Experten besser vorbereitet werden müssen.

Es habe panikartige Reaktionen bei den vielen ausländischen Gästen gegeben, die in Windeseile versucht hätten, die Region zu verlassen. Es habe an der sofortigen Information an die Touristen gefehlt, dass sie über das Wochenende „gestaffelt und kontrolliert“ abreisen sollten. Außerdem habe es keinen Evakuierungsplan gegeben, kritisierte Rohrer. Für einen oft kolportierten Einfluss der Tourismus- und Seilbahnwirtschaft auf die Entscheidungen der Behörden gebe es keine Anhaltspunkte.

Als positiv und angemessen wertete die Kommission die anfängliche Reaktion der Behörden nach Bekanntwerden der ersten Fälle mit Bezug zu Ischgl um den 3. März. Der 1600-Einwohner-Ort in Tirol gilt nicht zuletzt wegen der dortigen Feiern beim Après-Ski als einer der Hotspots bei der Verbreitung des Coronavirus in Teilen Europas. Auch viele deutsche Gäste steckten sich hier an.

Lesen Sie auch: Corona in Österreich: Regierung verbietet Après-Ski-Partys

Das „Kitzloch", eines der angesagtesten Après-Ski-Lokale in Ischgl.

Foto: Jakob Gruber / dpa

Coronaviren: Richtiges Lüften kann vor einer Infektion schützen

14.30 Uhr: Uhr Laut einer Studie, die im Fachblatt „New England Journal of Medicine“ erschienen ist, können Coronaviren, die über Tröpfchen und feinste flüssige Teilchen transportiert werden, bis zu drei Stunden in der Luft schweben und über die gesamte Zeit infektiös bleiben. Besonders in geschlossenen Räumen ist die Infektionsgefahr hoch. Richtiges Lüften hilft, die Viruszahl zu senken und somit auch die Gefahr einer Ansteckung zu mindern. Hier lesen Sie, wie man sich durch Lüften vor einer Infektion schützt.

Sylt könnte ein größerer Corona-Ausbruch bevorstehen

13.41 Uhr: Auf der Nordseeinsel Sylt wächst die Sorge vor einem größeren Corona-Ausbruch: Das Gesundheitsamt des Kreises Nordfriesland sucht bis zu hundert Besucher einer Bar in Westerland, Es bestehe ein Gesundheitsrisiko für die möglichen direkten Kontaktpersonen und alle Menschen, mit denen sie in den kommenden Tagen zu tun hätten, teilte der Kreis am Sonnabend mit.

Hunderte Menschen könnten betroffen sein. Der Mann habe Auskunft über seine privaten und beruflichen Kontakte der vergangenen Tage gegeben, sodass Mitarbeiter des Amts jene Kontakte informieren konnten. Der Infizierte berichtete aber auch von einem Besuch vor seinem positiven Corona-Test am 4.10. im Lokal „American Bistro“, „in dem die bekannten AHA-Regeln seiner Erinnerung nach kaum beachtet wurden“, heißt es weiter.

.„Diese Party könnte ein Superspreader-Ereignis werden“, sagte die Leiterin des Fachbereichs Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen der Kreisverwaltung Nordfriesland, Nina Rahder. Das Amt bat alle Personen, die sich in jener Nacht ab 23.30 Uhr in dem Lokal aufgehalten haben, sich über die Hotline 0800 200 66 22 oder per E-Mail zu melden.

Corona-Kabinett berät über weitere Maßnahmen in der Pandemie

12.51 Uhr: Das sogenannte Corona-Kabinett hat in Berlin über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beraten. Auf der Tagesordnung standen unter anderem eine neue Teststrategie sowie eine Änderung der Quarantäne-Regeln. An der Sitzung nahmen Bundeskanzlerin Angela Merkel und mehrere Fachminister teil, unter ihnen Gesundheitsminister Spahn, Innenminister Seehofer und Finanzminister Scholz.

Regierungssprecher Steffen Seibert unterstrich in der darauffolgenden Pressekonferenz, wie ernst die Pandemielage ist und verwies auf „besorgniserregende Beispiele“ in den Nachbarländern der Bundesrepublik. Am Mittwoch trifft sich die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer, um über die Corona-Lage zu beraten. Dann wolle man auch über die umstrittenen Beherbergungsverbote sprechen.

Die Bundesregierung strebt an, die Quarantäneregeln neu zu fassen sowie bis Mitte Oktober eine neue Teststrategie zu beschließen. Man wolle sich grundsätzlich weiterhin an den Infektionszahlen in den einzelnen Regionen orientieren, so der Regierungssprecher.

Corona: Hausärzte sprechen von Ressourcenverschwendung und Chaos

12.20 Uhr: Die innerdeutschen Reisebeschränkungen führen dem Deutschen Hausärzteverband zufolge zu einer Ressourcenverschwendung. Die Praxen seien mit der Versorgung ihrer Patienten derzeit voll ausgelastet, sagte der Bundesvorsitzende Ulrich Weigeldt. „Hinzu kommen jetzt Familien, die zurecht in den Urlaub fahren wollen, und um schnelle Corona-Tests bitten.“ Das sei nachvollziehbar - doch steige damit nicht nur das Ansteckungsrisiko in den Praxen, es gebe dafür auch kaum Kapazitäten, weder personell noch hinsichtlich der Tests.

“Vielen Landesregierenden scheint es nicht bewusst oder sogar egal zu sein, dass wir die Test-Kapazitäten dringend für unsere Patienten, vornehmlich natürlich die Risikopatienten, sowie Mitarbeitende im Gesundheitswesen brauchen“, so Weigeldt. „Es braucht dringend einheitliche Bund-Länder-Strategien, insbesondere zum Umgang mit Hotspots und Testungen“, fordert Weigeldt. Derzeit werde die Verantwortung auf Ärzte und Hoteliers abgewälzt. Dabei habe man in den Praxen „keine Ressourcen übrig, um Ordnung in das Chaos zu bringen, das hier gerade angerichtet wird!“

WHO warnt: „Corona-Lockdowns machen die Armen ärmer“

11.16 Uhr: Der Sondergesandte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Covid-19, David Nabarro, hat an Staats- und Regierungschefs der Welt appelliert, Lockdowns nicht als primäres Mittel zur Kontrolle des Coronavirus einzusetzen. „Lockdowns haben nur eine Konsequenz, die man niemals herabsetzen darf, und die ist, dass sie arme Menschen sehr viel ärmer machen“, sagte Nabarro in einem Interview mit der britischen Zeitschrift „Spectator“.

Eine Verdopplung der weltweiten Armut sowie mindestens eine Verdopplung der Mangelernährung bei Kindern hält der WHO-Experte demnach für realistisch. Die Lockdowns und die mit ihnen verbundenen wirtschaftlichen Schäden seien „eine schreckliche globale Katastrophe“. Regierungen müssten bessere Systeme finden, mit der Pandemie umzugehen, so Nabarro.

Auch die Welthungerhilfe befürchtet eine starke Zunahme von Hunger und Armut weltweit durch die Corona-Pandemie. Besonders in Afrika südlich der Sahara und in Südasien sei die Situation schon vor der Pandemie alarmierend gewesen, sagte die Präsidentin der Organisation, Marlehn Thieme, bei der Vorstellung des Welthunger-Index 2020 in Berlin. „Covid-19 wirkt wie ein Brandbeschleuniger.“ Zusätzlich werde die Situation durch die Folgen des Klimawandels wie zunehmende Dürrekatastrophen verschärft.

Ein Mann in Guatemala erhält eine Mahlzeit aus einer Suppenküche. Die WHO und die Welthungerhilfe erwarten eine starke Zunahme von Hunger und Armut weltweit.

Foto: Moises Castillo / dpa

Mehrheit der Deutschen befürchtet weitere Corona-Welle 2021

10.18 Uhr: In der Corona-Krise erwartet eine Mehrheit der Bundesbürger laut einer Umfrage auch im nächsten Jahr kein echtes Abflauen der Infektionszahlen. Dass sie Sorge vor einer weiteren Corona-Welle 2021 haben, bejahen 60 Prozent „voll“ oder „eher“, wie die Umfrage im Auftrag der Ergo-Versicherung ergab. „Gar nicht“ oder „eher nicht“ stimmen dem 18 Prozent zu. Am stärksten verbreitet ist diese Sorge demnach unter 18- bis 30-Jährigen mit 70 Prozent, am geringsten bei Menschen zwischen 31 und 40 Jahren mit 54 Prozent.

Verhaltensregeln zum Infektionsschutz stoßen weiter auf sehr hohe Akzeptanz – insgesamt 91 Prozent halten sich laut der Umfrage nach eigenem Bekunden daran. Größte Angst mit Blick auf die Corona-Krise ist, selbst zu erkranken (23 Prozent). Als größte Hoffnungen in Zusammenhang mit der Corona-Krise nennen 28 Prozent positive Auswirkungen auf die Umwelt wie eine bessere Luftqualität und 20 Prozent die Entwicklung digitaler Lösungen wie Online-Unterricht oder Home-Office.

Für die Online-Umfrage wurden den Angaben zufolge vom 11. bis 18. September 1000 Menschen ab 18 Jahren vom Marktforschungsinstitut „Heute und Morgen“ befragt.

Lokale Corona-Lockdowns in Frankreich möglich

10.11 Uhr: Der starke Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Frankreich könnte zeitnah neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens mit sich bringen - zumindest auf lokaler Basis. „Nichts darf ausgeschlossen werden“, sagte Frankreichs Premierminister Jean Castex gegenüber France Info.

In mehreren Städten Frankreichs, darunter Paris, Marseille, Lyon und Lille, gilt bereits die höchste Corona-Warnstufe. Dort mussten Bars und gastronomische Betriebe, die keine Speisen anbieten, für zwei Wochen schließen. Am Samstag waren im Land 26.896 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden - so viele wie noch nie zuvor.

Städte- und Gemeindebund will Corona-Kontrollen an Privatfirmen übertragen

9.22 Uhr: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund will die Kontrollen zu den Corona-Auflagen auf private Sicherheitsfirmen übertragen. Die Ordnungsämter hätten nicht genügend Kapazitäten für die „dringend nötigen massenhaften Corona-Kontrollen“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der „Bild“-Zeitung (Montagsausgabe). Deshalb sollten zertifizierte private Sicherheitsunternehmen dafür herangezogen werden. Dies sei im Rahmen der „Beleihung mit hoheitlichen Aufgaben“ möglich.

Die Mitarbeiter der privaten Dienste könnten dann „in die Uniformen der Ordnungsämter schlüpfen und die Kontrollaufgaben übernehmen“, sagte Landsberg. Als Beispiel für solche „Beleihungen“ nannte er TÜV-Prüfer und Schornsteinfeger, die für den Staat hoheitliche Aufgaben übernehmen. Die Beauftragung privater Unternehmen mit den Corona-Kontrollen sei „mit geringem juristischen Aufwand in den Ländern kurzfristig hinzubekommen“. Bundesweit schätzt Landsberg den zusätzlichen Finanzierungsaufwand für die Corona-Kontrollen auf etwa eine Milliarde Euro.

Corona-Zahlen sind laut Ifo-Institut: „nicht vergleichbar mit dem Frühjahr“

8.57 Uhr: Die steigende Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Deutschland ist nach Berechnungen des Ifo-Instituts auf mehr Ansteckungen zurückzuführen, aber auch auf zusätzliche Tests. „Die Zahlen vom Oktober können nicht direkt mit denen vom April verglichen werden“, sagt Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Deshalb sollten Politik und Wirtschaft weder mit zu rigiden Beschränkungen noch mit zu laxen Maßnahmen reagieren. Nötig seien Beschränkungen, die wirtschaftliche Aktivität ermöglichen, statt sie zu verhindern. „Wäre im April so viel getestet worden wie heute, dann wären damals auf dem Höhepunkt gut 10.000 Fälle mehr entdeckt worden.“

Corona: Lehrerverband empfiehlt Schals und Decken im Klassenzimmer

8.43 Uhr: Der Deutsche Philologenverband stimmt Lehrer und Schüler auf kalte Klassenzimmer in den kommenden Monaten ein. In der Corona-Pandemie sei richtiges Lüften „das A und O“, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, sagte Verbandschefin Susanne Lin-Klitzing der „Bild“-Zeitung. „Für die kalten Monate werden jetzt Pullover, Schals und Decken zur Grundausstattung der Schülerinnen und Schüler gehören.“

In Corona-Zeiten sieht Schule anders aus als sonst. Nun empfiehlt der Lehrerverband Schals und Decken als Grundausstattung im Klassenzimmer, um regelmäßig durchlüften zu können.

Foto: Jens Büttner / dpa

Pandemie: Hotel- und Gaststättenverband kritisiert Beherbergungsverbot

8.20 Uhr: Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) erwartet noch in dieser Woche Klagen gegen das umstrittene Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Risikogebieten. Insbesondere beim Übernachtungsverbot gebe es erhebliche rechtliche Bedenken, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges am Sonntagabend in der „Bild“-Sendung „Die richtigen Fragen“.

Hartges warf die Frage auf, ob die Maßnahme „geeignet, erforderlich und auch verhältnismäßig im Rechtssinn“ sei. „Wenn sie das nicht ist, ist sie rechtswidrig“, fügte sie hinzu. Die Dehoga-Hauptgeschäftsführerin bezeichnete es als „ganz bitter, dass pünktlich zur Herbstsaison Beschränkungen erlassen wurden“.

Corona-Lage in Südkorea entspannt sich

7.47 Uhr: Südkorea hat einen moderaten Anstieg der Corona-Neuinfektionen von 97 Fällen gemeldet. Zugleich traten Lockerungen der Abstandsregeln in Kraft. So dürfen Unternehmen mit höherem Risiko wie Nachtclubs und Karaoke-Bars wieder öffnen, sofern sie sich an Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen von Masken halten und Gästelisten führen. Von den 97 Neuinfektionen betreffen 63 den dicht besiedelten Großraum Seoul, wo die Hälfte der 51 Millionen Bewohner des Landes lebt.

Corona: Franziska Giffey warnt davor, Generationen gegeneinander auszuspielen

7.44 Uhr: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) sieht den Umgang mit den coronabedingten Einschränkungen nicht als Altersfrage. Im ARD-Morgenmagazin warnte sie davor, die Generationen gegeneinander auszuspielen. Viele junge Menschen verhielten sich rücksichtsvoll und vernünftig, auch wenn sie unter der Krise litten. Und: „Bei akuten, massiven Verstößen ist es vollkommen egal, wie alt diejenigen sind.“

Der Anstieg der Infektionszahlen wird unter anderem auf feiernde Gruppen von Menschen zurückgeführt. Dies betreffe nicht nur Jüngere, erklärte Giffey. Sie appellierte auch an diejenigen, die über Generationen hinweg Familienfeiern planten, diese Feiern momentan nicht auszurichten. Zudem gelte es, auch jüngere Menschen über mögliche schwere Verläufe und Spätfolgen einer Corona-Infektion aufzuklären, betonte die Ministerin. „Wenn man die Regeln erklärt, dann gibt es auch mehr Einsicht.“

Chinesische Millionenmetropole Qingdao startet Corona-Massentest

6.54 Uhr: Die ostchinesische Küstenmetropole Qingdao will seine gesamte Bevölkerung von mehr als neun Millionen Menschen auf das Coronavirus testen. Das teilte die lokale Gesundheitskommission mit, nachdem über das Wochenende ein Dutzend neuer Infektionen aufgetreten waren, die zum größten Teil im Zusammenhang mit einem Krankenhaus stünden. Unmittelbar nachdem die ersten Infektionen festgestellt wurden, seien bereits über 140 000 Menschen vor allem im Gesundheitssektor getestet worden. „Die gesamte Stadt wird innerhalb von fünf Tagen getestet“, teilte die Behörde mit.

Zuletzt wurden in China nur noch importierte Infektionen aus dem Ausland gemeldet. Mit strengen Maßnahmen wie der Abriegelung von Millionenstädten, strikter Isolation und Einreisesperren hat China das Virus unter Kontrolle gebracht. Allerdings gab es in den letzten Monaten wie nun auch in Qingdao einige lokal begrenzte Ausbrüche, die aber schnell wieder eingedämmt wurden. Auch in diesen Fällen waren Massentests angeordnet worden.

Corona-Warnstufe: München und Duisburg überschreiten wichtigen Wert

6.25 Uhr: Die Stadt München hat in der Corona-Pandemie erneut die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Wie aus den Angaben des Robert Koch-Instituts vom Montagmorgen hervorgeht, liegt der Wert bei 50,6. Auch die Landkreise Regen und Fürstenfeldbruck sowie die Städte Memmingen und Rosenheim in Bayern übersteigen derzeit den kritischen Wert.

München hatte bereits den Corona-Warnwert überschritten und in der Folge verschärfte Corona-Regeln umgesetzt. Der Stadt zufolge bleiben bis einschließlich Donnerstag Treffen im privaten und öffentlichen Raum sowie in der Gastronomie nur in Gruppen von maximal zehn Personen gestattet. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, wie Hochzeiten oder Geburtstagen, gilt eine Obergrenze von 25 Teilnehmern. Im Zuge der Verschärfung war auch der Alkoholkonsum eingeschränkt worden.

Bayerns Landeshauptstadt München gehört nun auch zu den offiziellen Risikogebieten in Deutschland.

Foto: Manfred Bail / imago images/imagebroker

6.20 Uhr: Duisburg hat in der Corona-Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Wie aus den Angaben des Robert Koch-Instituts vom Montagmorgen hervorgeht, liegt der Wert bei 50,1 (Datenstand 12.10., 0.00 Uhr). Seit Beginn der Corona-Krise haben die Gesundheitsämter in der Stadt 3251 nachweisliche Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 gemeldet.

Am Sonntag hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) einheitliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Corona-Hotspots angekündigt. Sobald ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt in NRW die Grenze von 50 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschreite, sollen sich dort nur noch bis zu fünf Personen aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit treffen dürfen.

Außerdem sollen in diesem Fall Öffnungszeiten von Kneipen und Restaurants eingeschränkt werden. Für öffentliche Veranstaltungen sollen strengere Obergrenzen für die Teilnehmerzahl gelten. Für Feiern in privaten Räumen soll die Teilnehmerzahl dann auf 25 begrenzt werden.

Corona-Virus laut Studie bis zu 28 Tage auf glatten Oberflächen infektiös

6.02 Uhr: Nach Ergebnissen einer Studie der australischen Forschungseinrichtung CSIRO können SARS-CoV-1-Viren länger als Grippeviren auf glatten Oberflächen überleben. Der Covid-19-Erreger könne bei 20 Grad bis zu 28 Tage beispielsweise auf Banknoten oder Glas ansteckend bleiben, heißt es in der im „Virology Journal“ veröffentlichten Studie. Der Grippe-Erreger Influanza-A überlebe im Vergleich 17 Tage.

Großbritannien führt neue Corona-Warnstufen ein

5.45 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson gibt am heutigen Montag ein neues dreistufiges Corona-Warnsystem bekannt. Mit den Alarmstufen sollen Beschränkungen für verschiedene Teile Englands besser angepasst werden. „Unser Hauptaugenmerk lag immer darauf, Leben und Lebensgrundlagen zu schützen und gleichzeitig die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren. Diese Maßnahmen werden dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen“, sagt ein Regierungssprecher. Nordengland ist derzeit besonders stark von einem erneuten Anstieg der Infektionen betroffen.

Hausärzte-Chef: Zuerst Risikogruppen gegen Grippe impfen

3.51 Uhr: Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie fordert der Vorsitzende des Berliner Hausärzteverbands, Wolfgang Kreischer, zunächst Risikogruppen gegen die Grippe zu impfen. „Bei 26 Millionen Impfstoffdosen und einer Bevölkerung von 80 Millionen Menschen können zunächst nur Risikogruppen geimpft werden“, sagte Kreischer unserer Redaktion.

Nur wenn der Impfstoff nicht verbraucht werde, sollten „Gesunde“ geimpft werden. „Sonst reicht der Impfstoff womöglich nicht für die, die ihn wirklich brauchen“, so Kreischer.

Der Vorsitzende des Berliner Hausärzteverbands, Wolfgang Kreischer, empfiehlt im Kampf gegen die Corona-Pandemie zunächst Risikogruppen gegen die Grippe zu impfen.

Foto: Marcus Brandt / dpa

Corona-Auflagen - Städtetag fordert Ende des Beherbergungsverbots

3.02 Uhr: Der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, hat sich dafür ausgesprochen, das vereinbarte Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Risikogebieten zurückzunehmen. Die Regelung sei „nicht durchdacht, da wird man nochmal rangehen müssen“, sagte der Leipziger Oberbürgermeister unserer Redaktion. Es gebe „keine Hinweise darauf, dass Hotels oder der Verkehr mit Bus und Bahn Hotspots sind“.

Der SPD-Politiker fügte hinzu: „Nach dem Gespräch mit der Kanzlerin rechnen wir damit, dass Bund und Länder bei ihrem nächsten Gespräch noch einmal über das Beherbergungsverbot reden.“ Maßstab für alle Maßnahmen müsse sein, dass sie „etwas für den Infektionsschutz bringen“, betonte Jung. Und wo die Infektionszahlen hoch seien, müsse es mehr Einschränkungen geben als dort, wo sie niedrig seien.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat vor falschen Reaktionen der Politik auf die Ausbreitung des Coronavirus gewarnt. „Wir sollten jetzt nicht Sanktionen in den Vordergrund stellen, sondern die eigentlichen Ursachen der Hotspots bekämpfen“, sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion. Sachsen-Anhalt entscheide „rational und lageabhängig“ und lasse sich nicht „von Alarmismus leiten“.

SPD-Chefin Saskia Esken sprach sich ausdrücklich für ein einheitliches Vorgehen aus. „Die Entwicklung der Corona-Infektionszahlen ist besorgniserregend und es muss alles getan werden, um die Pandemie einzudämmen“, sagte sie unserer Redaktion. Einheitliche Regelungen beispielsweise bei Reisebeschränkungen sollten im Infektionsschutzgesetz verankert werden. Dies diene der Akzeptanz in der Bevölkerung. Ein weiterer Shutdown werde nicht notwendig, wenn frühzeitig und wirksam gezielte Maßnahmen ergriffen würden, etwa zu privaten Feiern und Alkoholverboten.

Niedersachsens Ministerpräsident Weil verteidigt Beherbergungsverbot

2.37 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat das Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Hotspots gegen die Kritik von Wirtschafts- und Ärztevertretern verteidigt. „Das Beherbergungsverbot für Niedersachsen war eine Reaktion darauf, dass fast alle anderen Länder für sich diese Maßnahme vorgesehen haben und wir eine besondere Anziehungskraft von Niedersachsen auf Menschen aus besonders belasteten Gebieten vermeiden mussten“, sagte Weil unserer Redaktion.

Niedersachsen werde in der Corona-Krise weiter um eine Mischung von Besonnenheit und Konsequenz bemüht sein. Es sei „keinerlei Alarmismus“ zu erwarten.

Sonntag, 11. Oktober: Corona: Söder will „Vorsichtigste Regel“ zum Maßstab für alle erklären

Bayern Ministerpräsident Markus Söder hat sich dafür ausgesprochen, bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch die „vorsichtigsten Regeln“ zum Maßstab für alle zu machen

hat sich dafür ausgesprochen, bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch die „vorsichtigsten Regeln“ zum für alle zu machen Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung hat nun doch die Einreise von Privatpersonen aus Risikogebieten zu Familienbesuchen ohne vorherigen negativen Coronatest und anschließende Quarantäne gestattet

ohne vorherigen negativen Coronatest und anschließende Quarantäne gestattet Die Slowakei verschärft ihre Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Im Freien muss ab Donnerstag eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, wie der Krisenstab in Bratislava bekanntgab

Vor der Wiederaufnahme seiner Wahlkampftour hat sich US-Präsident Donald Trump für immun gegen das Coronavirus erklärt

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat massive Kritik an den innerdeutschen Beherbergungsverboten geäußert. „Da wurde ein Fehler gemacht, das müsste abgeräumt werden“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“ (Montag). „Keine Studie zeigt, dass das Reisen innerhalb Deutschlands ein Pandemietreiber ist. Ich löse mit diesen Regeln also kein Problem, weil es da kein Problem gibt.“

Der Schlagersänger Michael Wendler hat über den Messengerdienst Telegram Falschbehauptungen und Lügen über das Coronavirus verbreitet. Ohne Belege verteilte er unter anderem Inhalte über die absichtliche Erschaffung des Coronavirus zur Errichtung einer Diktatur. Die Inhalte, die Wendler verbreitet, stammen zum Teil auch von bekannten Persönlichkeiten wie Attila Hildmann oder Eva Herman – beide bekannt für realitätsferne Ansichten und rechte Einstellungen.

Neun Tage nach seinem positiven Corona-Test ist US-Präsident Donald Trump nach Angaben seines Arztes nicht mehr ansteckend. Der Präsident erfülle alle Anforderungen für die komplette Aufhebung der Isolationsregeln, erklärte am Samstagabend Leibarzt Sean Conley

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein bundesweit einheitliches Bußgeld von 250 Euro für Maskenverweigerer

Samstag, 10. Oktober: Scheele nennt Hartz IV „großzügige Regelung“ im europäischen Vergleich

Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, hat Forderungen zurückgewiesen, angesichts der Corona-Pandemie die Grundsicherung zu erhöhen. „Im europäischen Vergleich ist das - wenn man von Skandinavien absieht - eine großzügige Regelung“, sagte er unserer Redaktion

Stuttgart hat in der Corona-Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten

hat in der Corona-Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten Das Gesundheitsamt Nordfriesland befürchtet ein Superspreader-Event auf Sylt . , informiert die Behörde. Mit ihm zusammen hätten sich 70 bis 100 Personen in dem Lokal aufgehalten

befürchtet ein Superspreader-Event auf . , informiert die Behörde. Mit ihm zusammen hätten sich 70 bis 100 Personen in dem Lokal aufgehalten In Polen hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen erstmals die 5000er-Marke überschritten. Innerhalb von 24 Stunden kamen 5300 neue Fälle hinzu, die meisten davon in der Woiwodschaft Masowien, die auch die Hauptstadt Warschau umfasst

hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen erstmals die 5000er-Marke überschritten. Innerhalb von 24 Stunden kamen 5300 neue Fälle hinzu, die meisten davon in der Woiwodschaft Masowien, die auch die Hauptstadt Warschau umfasst CSU-Chef Markus Söder (CSU) hat die Menschen in Deutschland in der Corona-Pandemie dazu aufgerufen, umsichtig zu bleiben, um einen zweiten Lockdown zu verhindern. „Leider sind wir auf dem Weg zu exponentiellem Wachstum, gerade in den Großstädten ist die Herausforderung sehr, sehr groß“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Samstag bei der Landesversammlung der Frauen-Union.

(CSU) hat die Menschen in Deutschland in der Corona-Pandemie dazu aufgerufen, umsichtig zu bleiben, um einen zweiten Lockdown zu verhindern. „Leider sind wir auf dem Weg zu exponentiellem Wachstum, gerade in den Großstädten ist die Herausforderung sehr, sehr groß“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Samstag bei der Landesversammlung der Frauen-Union. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht angesichts der deutlich steigenden Corona-Infektionszahlen die Gefahr eines Lockdowns. „Die aktuellen Corona-Zahlen zeigen: Die Befürchtungen sind real, dass wir im Dezember zu täglichen Infektionszahlen von über 19 000 kommen können, wenn wir politisch nicht entschlossen handeln“, sagte Dobrindt am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Hier lesen Sie, wie ein erneuter Corona-Lockdown aussehen würde.

Das Land Nordrhein-Westfalen will in den Herbstferien kostenlose Testmöglichkeiten für Deutschland-Reisende aus nordrhein-westfälischen Risikogebieten ermöglichen. Das Gesundheitsministerium habe am Freitag einen entsprechenden Erlass an die Kommunen versendet, teilte ein Sprecher des Ministeriums am Samstag mit.

Die Stadt Köln hat in der Corona-Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Das nordrhein-westfälische Landeszentrum Gesundheit gab den Wert für die Millionenstadt am Samstag mit 54,8 an. In Köln gelten nun unter anderem ein nächtliches Alkoholverbot im öffentlichen Raum sowie eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen.

Eine exklusive Umfrage zeigt: Die Mehrheit der Bundesbürger sieht Weihnachten mit der ganzen Familie nicht gefährdet. Die Kirchen erwartet indes ein etwas anderes Fest. Lesen Sie hier: Deutsche freuen sich trotz Corona-Sorgen auf Weihnachten

Freitag, 9. Oktober: Merkel und Bürgermeister einigen sich auf Corona-Maßnahmenpaket

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte haben sich wegen der sprunghaft angestiegenen Infektionszahlen auf ein Corona-Maßnahmenpaket geeinigt. Lesen Sie den Kommentar : Corona-Krise – Angstgetriebene Politik ist der falsche Weg

und die Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte haben sich wegen der sprunghaft angestiegenen Infektionszahlen auf ein Corona-Maßnahmenpaket geeinigt. : Corona-Krise – Angstgetriebene Politik ist der falsche Weg Die Europäische Union will das Reisen in den 27 Mitgliedsländern mit einer Corona-Ampel erleichtern.

will das Reisen in den 27 Mitgliedsländern mit einer erleichtern. In Europa ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus nach Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstmals über die Marke von 100.000 Fällen geklettert.

ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem nach Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstmals über die Marke von 100.000 Fällen geklettert. Deutschland und andere Staaten sollen zur Bewältigung der Corona-Krise Millionenhilfen aus dem EU-Solidaritätsfonds bekommen.

aus dem bekommen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) haben sich klar gegen neue Grenzschließungen im Kampf gegen das Coronavirus ausgesprochen.

Die Bundeswehr und das Robert Koch-Institut sollen künftig Experten in Corona-Hotspots schicken.

sollen künftig Experten in schicken. Die spanische Regierung hat das Notstandsrecht für Madrid beschlossen, um die Abriegelung der Stadt durchzusetzen.

beschlossen, um die Abriegelung der Stadt durchzusetzen. Bayern hat die Liste der innerdeutschen Corona-Risikogebiete deutlich ausgeweitet.

deutlich ausgeweitet. Die Regierung Niedersachsens hat sich nun doch für ein Beherbergungsverbot für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten entschlossen

hat sich nun doch für ein für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten entschlossen Die Stadtverwaltung von Tokio stellt ab der kommenden Woche spezielle Quarantäneunterkünfte für Haustierbesitzer bereit

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, arbeiten viele Menschen in Deutschland von Zuhause. Lesen Sie hier: So überfordert fühlen sich die Deutschen im Homeoffice

Donnerstag, 8. Oktober: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Frankreich auf neuem Höchststand

Die US-Demokraten haben einen Vorschlag von US-Präsident Donald Trump zu Corona-Hilfen für die Luftfahrtbranche ohne ein Gesamtkonjunkturpaket zurückgewiesen

Die Weltgesundheitsorganisation meldet einen Rekordanstieg der weltweiten Coronavirus-Fälle

Das Coronavirus macht auch dem bisher relativ gut durch die Krise gekommenen Portugal immer mehr zu schaffen

Das Europaparlament hat einen Kompromissvorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft über den EU-Haushalt und das Milliardenpaket gegen die Corona-Krise abgewiesen

Frankreichs Regierung hat wegen der besorgniserregenden Corona-Lage für weitere Städte die „maximale Alarmstufe“ ausgerufen

Auch die Stadt Delmenhorst in Niedersachsen hat die Marke von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten

Mit dem Kreis Unna ist ein weiteres Gebiet in Nordrhein-Westfalen über die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen geklettert

Angesichts des starken Anstiegs der Corona-Infektionen in Berlin schließt der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) weitere Beschränkungen nicht aus

In Frankfurt ist die für den Verlauf der Corona-Pandemie wichtige Kennziffer von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen überschritten worden

Im Kampf gegen massiv steigende Corona-Zahlen hat Tschechien verschärfte Maßnahmen beschlossen

Die US-Regierung hat nach Angaben von Präsident Donald Trump die Verhandlungen mit dem Kongress über weitere Corona-Hilfen wieder aufgenommen

Eine der zentralen Kennzahlen zur Beurteilung der Corona-Lage ist in Berlin über den als problematisch definierten Wert von 50 gestiegen

76 Mitarbeiter eines DHL-Frachtzentrums im baden-württembergischen Köngen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bürger aufgerufen, sich angesichts steigender Corona-Zahlen stärker an die Regeln zu halten

Angesichts steigender Corona-Neuinfektionen wird das Tragen einer Maske im Freien ab dem 10. Oktober in ganz Polen Pflicht

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in den Niederlanden ist innerhalb von 24 Stunden um mehr als 5800 gestiegen

Corona: RKI-Chef warnt vor unkontrollierter Verbreitung

Angesichts stark gestiegener Corona-Zahlen will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte über die Lage beraten

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Frankreich mit fast 19.000 Neuinfektionen auf einen neuen Höchststand gestiegen

Ein Gericht in Madrid hebt den teilweisen Shutdown der spanischen Hauptstadt und neun weiterer Orte in der Region auf

Wie geht es US-Präsident Donald Trump nach der Corona-Infektion? Nicht so gut, wie er vorgibt, ist sich Karl Lauterbach bei „Maischberger“ sicher.

In Deutschlands Krankenhäusern steigt angesichts der immer zahlreicheren Coronainfektionen aus Expertenansicht die Gefahr von Engpässen

Niedersachsen will nun doch ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus Corona-Risikogebieten



Mittwoch, 7. Oktober: Bundesregierung befürchtet Kontrollverlust bei der Nachverfolgung von Infektionsketten

Corona könnte für 115 Millionen Menschen den Abstieg in extreme Armut bedeuten

Das Robert Koch-Institut hat weitere Länder und Regionen zu Corona-Risikogebieten erklärt

Nachdem bereits Thüringen und Berlin möglichen Beherbergungsverboten eine Absage erteilt haben, stimmt nun auch Nordrhein-Westfalen mit ein

Bundesregierung befürchtet Kontrollverlust bei der Nachverfolgung von Infektionsketten

Kreis Esslingen überschreitet kritische 50er-Marke bei Neuinfektionen

In Italien gilt bald eine landesweite Maskenpflicht im Freien

Beherbergungsverbot in Bayern gilt auch für einzelne Berliner Bezirke

Bremen reißt kritische Corona-Obergrenze

Söder kündigt Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Hotspots an

AfD-Bundestagsabgeordnete verstoßen zum Teil gegen Maskenpflicht

Wir starten unseren neuen Corona-News-Ticker. Alle vorherigen Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in diesem Newsblog.

