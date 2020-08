Polizeigewalt Harter Polizeieinsatz in Düsseldorf: Beamter kniet auf Kopf

Seit Wochen gibt es Proteste gegen Polizeigewalt in den USA. Nun heizt ein Video von 2018 die Debatte an. Polizisten führen darin einen 8-jährigen Jungen aus seiner Schule ab.

Florida: Polizisten führen Achtjährigen in Handschellen ab

Beschreibung anzeigen

Ein Polizeieinsatz in Düsseldorf erinnert an den Fall George Floyd: Ein Beamter kniet auf dem Kopf eines Mannes. Durfte er so handeln?