Münster: Missbrauch an mehreren Jungen - Erzieherin soll geholfen haben

Münster.

Die Polizei hat weitere Details des schweren Missbrauchsfalls von Münster bekanntgegeben

Drei Jungen wurden als Opfer identifiziert. Sie seien fünf, zehn und zwölf Jahre alt, teilten die Ermittler mit.

Im Fokus der Ermittlungen steht als Hauptverdächtiger ein 27-jähriger IT-Techniker aus Münster

Die Mutter des 27-Jährigen soll von den Taten gewusst und sie aktiv unterstützt haben. Sie soll in einer Kita gearbeitet haben

Der Hauptverdächtige soll sich über das Darknet mit anderen Männern zum sexuellen Missbrauch von Jungen verabredet und die Taten gefilmt haben

Der Kindesmissbrauch fand in einer Gartenlaube in Münster und in einem Auto statt

Unter den Opfern befindet sich auch der zehnjährige Sohn der Lebensgefährtin des Hauptverdächtigen

Wieder ein bundesweiter Fall von sexueller Gewalt gegen Kinder: Nach Ermittlungen der Polizei Münster wegen schweren sexuellen Missbrauchs sind elf Tatverdächtige festgenommen worden. Es seien sieben Haftbefehle erlassen worden, sagte Polizeipräsident Rainer Furth am Samstag in Münster auf einer Pressekonferenz.

Drei Jungen wurden als Opfer identifiziert. Sie seien fünf, zehn und zwölf Jahre alt, teilten die Ermittler mit. Alle drei befänden sich derzeit in der Obhut der zuständigen Jugendämter.

Bei den Verdächtigen in Untersuchungshaft handele sich um sechs Männer und eine Frau. Der Hauptbeschuldigte sei ein 27-jähriger IT-Techniker aus Münster. Außerdem handele es sich um dessen 45-jährige Mutter aus Münster sowie um Männer aus Staufenberg, Hannover, Schorfheide, Kassel und Köln.

Missbrauchsfall Münster: Tatverdächtige kannten sich aus dem Darknet

Die Männer lernten sich offenbar über ein Pädophilen-Forum im Darknet kennen, wo auch Treffen zum gemeinschaftlichen Missbrauch von Kindern verabredet worden seien. Die Taten sollen im Auto sowie in der Münsteraner Gartenlaube der Mutter des Hauptbeschuldigten stattgefunden haben, die von den Taten gewusst und sie aktiv unterstützt haben soll.

Wie am Sonntag bekannt wurde, hatte die Tatverdächtige bis zu ihrer Festnahme als Erzieherin in einem Kindergarten gearbeitet. „Die Leitung der Kita wurde von uns informiert“, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit gebe es aber keine Hinweise auf Taten der 45-Jährigen im Kindergarten. Ermittelt werde nur im familiären Umfeld der Frau. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hatte zuvor über den Arbeitsplatz der Frau berichtet.

Giffey: Die Gesellschaft muss wachsamer sein

Am Sonntag äußerte sich auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey zu den Taten. „Das sind abscheuliche Taten, bei denen niemand ermessen kann, welch furchtbares Leid diese Kinder erfahren haben“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft noch wachsamer sind, um frühzeitig Missbrauch erkennen und wirksam dagegen vorgehen zu können.“

Zum Schutz von Kindern brauche es „ein aufmerksames Umfeld, das hinschaut und Hilfe organisiert“. „Wir müssen davon ausgehen, dass in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder betroffen sind. Das können wir nicht akzeptieren.“

Rainer Furth, Polizeipräsident Münster, äußerte sich bei der Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft Münster zu den Ermittlungen nach schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern.

Foto: Guido Kirchner / dpa

Dem Hauptverdächtigen und dreien der beschuldigten Männer wird unter anderem vorgeworfen, das fünf- und das zehnjährige Opfer über Stunden hinweg in der Gartenlaube schwer sexuell missbraucht und die Tat gefilmt zu haben. Dies habe die Auswertung einer bereits gelöschten Festplatte ergeben, die von den Ermittlern in einer Zwischendecke in der Gartenlaube gefunden wurde, wie der Leiter der Ermittlungen, Joachim Poll, auf der Pressekonferenz am Samstag mitteilte.

Lesen Sie hier: Fall Maddie: Jetzt mehrere Fälle vermisster Kinder im Fokus

„Unfassbare“ Videoaufnahmen der Tat

Nach der Wiederherstellung der gelöschten Daten sei die Polizei auf Videoaufnahmen der Taten gestoßen. Die Bilder seien für die Ermittler „unfassbar“ gewesen. Es habe sich um sexuelle Handlungen schwerster Art gehandelt, die die vier Männer an den zwei Jungen vornahmen. „Sie können es sich nicht vorstellen“, sagte Poll. Münsters Polizeipräsident Rainer Furth sagte: „Selbst die erfahrensten Kriminalbeamten sind an die Grenzen des menschlich Erträglichen gestoßen und weit darüber hinaus.“ Die Kinder sollen vor den Taten betäubt worden sein. Körperlich verletzt worden seien sie nicht.

Ein Polizeisiegel weist auf die Durchsuchungen der Polizei hin.

Foto: Ina Fassbender / AFP

Bei dem zehnjährigen Opfer handelt es sich den Ermittlern zufolge um den Sohn der Lebensgefährtin des 27-Jährigen. Der fünfjährige Junge sei der Sohn des Beschuldigten aus Staufenberg.

Bei dem Zwölfjährigen soll es sich um den Neffen des Beschuldigten aus Kassel handeln. Dieser soll den Jungen missbraucht haben, wie aus sichergestellten Daten des Hauptbeschuldigten hervorgehe.

In der Gartenlaube in Münster wurden ein fünf und ein zehn Jahre altes Opfer vom 27-jährigen Hauptverdächtigen und drei weiteren Männern auf schwere Art und Weise sexuell missbraucht.

Foto: Ina Fassbender / AFP

Münster: Was über den 27-jährigen Hauptverdächtigen bekannt ist

Beim Hauptverdächtigen soll es sich um einen 27 Jahre alten IT-Techniker handeln, der in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Kreis Coesfeld für die Technik zuständig gewesen sein soll. Der Mann soll zahlreiche Missbrauchshandlungen an dem zehnjährigen Opfer vorgenommen und die Aufnahmen ins Darknet hochgeladen haben.

Bei der Verwaltung seiner Daten sei er äußerst technikaffin vorgegangen. Die großen Mengen an Datenträgern, die von den Ermittlern sichergestellt werden konnten, seien hochprofessionell verschlüsselt gewesen. Bis heute sei noch nicht alles entschlüsselt worden. Zudem fanden die Ermittler in Münster einen komplett eingerichteten, klimatisierten Serverraum, der dem Hauptverdächtigen zugerechnet wird.

Bei den Ermittlungen nach schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern stehen zwei Polizeibeamte an der Rückseite der Gartenlaube, wo der vermutliche Haupttäter Teile seiner Server-Anlage unterbrachte.

Foto: Guido Kirchner / dpa

Mittlerweile ist bekannt, dass das Jugendamt der Stadt Münster Kontakt zu der Familie von einem der Opfer hatte. Die Familie sei den Behörden aus den Jahren 2015 bis 2016 bekannt, „weil der soziale Kindsvater wegen des Besitzes und des Vertriebs pornografischer Daten aufgefallen war“, teilte die Stadt am Samstag mit.

In dieser Zeit habe das Jugendamt Kontakt zu der Familie gehabt. 2015 habe das Familiengericht keinen Anlass gesehen, das Kind aus der elterlichen Verantwortung zu nehmen. Oberbürgermeister Lewe sagte dazu: „Eine Bewertung können wir erst vornehmen, wenn die Faktenlage dafür ausreichend geklärt ist.“

Mehr Missbrauch von Kindern: Verbreitung von Kinderpornografie nimmt zu

Das Bundeskriminalamt warnt vor einer „bedenklichen Entwicklung“ bei der Verbreitung von Kinderpornografie: Die Zahl der Verstöße ist nach Informationen unserer Redaktion 2019 um 65 Prozent gestiegen. Auch beim sexuellen Missbrauch von Kindern verzeichnen die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern eine deutliche Zunahme.

Münster: Das Foto der Polizei zeigt Verkabelungen in der Zwischendecke der Gartenlaube.

Foto: --- / dpa

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter forderte nach Bekanntwerden des Missbrauchsfalls eine deutlich verbesserte personelle und technische Ausstattung bei der Polizei. „In einem solchen Fall stellen wir beim Blick in die kriminalpolizeiliche Praxis fest, dass wir über unsere Grenzen hinaus kommen“, sagte Sebastian Fiedler im WDR-Fernsehen.

Er lobte, dass Innenminister Reul das Thema Kindesmissbrauch zur Chefsache erklärt habe. „Es reicht aber nicht aus, mit kleinen Schritten voranzugehen was die Ausstattung und was die Qualifikation angeht.“ Jetzt seien riesengroße Schritte notwendig. Ein Plus an Experten wie IT-Techniker für Verschlüsselungstechnik oder Leute, die sich mit Opferanhörung auskennen, sei notwendig.

Immer mehr Fälle von Kindesmissbrauch werden bekannt

Wegen Besitzes von Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch eines Kindes wurde im September 2017 auch der Mann verurteilt, der derzeit im Fokus der Ermittlungen wegen der 2007 spurlos verschwundenen Maddie McCann steht. Er sitzt momentan in Kiel eine alte Haftstrafe ab.

Seit Anfang 2019 kamen in Nordrhein-Westfalen immer mehr Fälle von Kindesmissbrauchs ans Licht. Im Fokus stand dabei ein Campingplatz in Lüdge im Kreis Lippe, auf dem mehrere Männer über Jahre hinweg hundertfach Kinder schwer sexuell missbraucht hatten. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte daraufhin das Thema Kindesmissbrauch zur Chefsache erklärt. Die Arbeit der Ermittlungsbehörden wurde entsprechend verstärkt.

(dpa/raer)

