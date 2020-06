Fall Maddie McCann: Polizei hat neue Hinweise - und weitere Fälle

Norddeutscher verdächtigt Maddie: In Kiel Inhaftierter in weitere Fälle verstrickt?

Braunschweig.

Wohl kein Entführungsfall eines Kindes dürfte so viel weltweite Aufmerksamkeit erlangt haben wie der Fall Maddie McCann

Jahrelang tappten die Ermittler im Fall Madeleine McCann im Dunkeln: Ganze 13 Jahre dauerte es, bis sie eine richtige Spur hatten

Und sie führte nach Deutschland: Ein Mann aus Braunschweig steht im Verdacht, Maddie McCann entführt und ermordet zu haben

Damit verschwindet jede noch so kleine Hoffnung, das Mädchen noch lebend zu finden. Sie wäre am 12. Mai 17 Jahre alt geworden

Auch andere Fälle vermisster Kinder könnten dem Mann zuzurechnen sein – die Polizei ermittelt

Hinweise kommen auch aus dem Ausland: Die britische Polizei hat etwa 400 neue Hinweise im Mordfall Maddie erhalten

Im Fall der 2007 spurlos in einem portugiesischen Urlaubsort verschwundenen Maddie McCann zeichnet sich eine spektakuläre Wende ab. Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft hat gegen einen 43 Jahre alten Deutschen Ermittlungen wegen Mord an der damals dreijährigen Britin eingeleitet. Er soll zur Tatzeit in der Nähe der Ferienanlage gewohnt haben, aus der Maddie verschwand. Derzeit sitzt der mehrfach straffällig gewordene Verdächtige in Kiel eine alte Haftstrafe ab. Auch andere alte Fälle vermisster Kinder stehen nun wieder im Fokus.

Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatten am Mittwoch überraschend bekanntgegeben, dass der 43-jährige Deutsche in dem Fall unter Mordverdacht steht. Zeitgleich gab es einen erneuten Zeugenaufruf zur verschwundenen Maddie in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Nach lautem internationalen Medienecho erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung, die doch noch zum Durchbruch führen.

Fall Maddie McCain: Britische Polizei geht neuen Hinweisen nach

Aus dem Ausland gibt es bereits neue Hinweise: Die britische Polizei hat etwa 400 neue Hinweise zum Mordfall Maddie erhalten. Sie seien telefonisch oder per E-Mail eingegangen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag in London mit. Ein 43-jähriger Deutscher soll am 3. Mai 2007 die kleine Madeleine McCann aus einer Ferienanlage in Portugal entführt haben. Die Ermittler in Deutschland sind überzeugt, dass das Kind tot ist.

Die britische Polizei geht hingegen auch nach 13 Jahren weiter von einem Vermisstenfall aus. „Es gibt keinen endgültigen Beweis, dass Madeleine noch lebt oder tot ist“, so der Sprecher von Scotland Yard.

Eine britische Zeugin will den Verdächtigen nach einem Bericht der „Sun“ vom Samstag wiedererkannt haben. Er soll sich damals in der Nähe des Appartements der Familie McCann merkwürdig verhalten haben. Die Zeitung nennt die Frau eine „glaubwürdige Zeugin“, die den Mann schon wenige Stunden nach dem Verschwinden des kleinen Mädchens in der Ferienanlage in Portugal beschrieben haben soll.

Als ihr nun ein Bild von dem Verdächtigen gezeigt wurde, sagte die Zeugin der „Sun“ zufolge: „Das ist der Mann, den ich gesehen habe.“ Scotland Yard wollte den Bericht auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Wochenende nicht kommentieren.

Vor 13 Jahren verschwand das britische Mädchen Madeleine „Maddie“ McCann während eines Portugal-Urlaubs spurlos. Foto: Handout / AFP

Gemeinsam mit ihren jüngeren Zwillingsgeschwistern und ihren Eltern machte sie im Mai 2007 in dieser Ferienanlage im portugiesischen Ferienort Praia Da Luz, Urlaub. Direkt neben dem Pool liegt das Apartment 5A, aus dem das Mädchen verschwand. Foto: Steve Parsons / dpa

Das Apartment gehört zu einer Ferienanlage namens „Ocean Club“. Foto: Steve Parsons / dpa

Am Abend ihres Verschwindens, dem 3. Mai 2007, besuchten Maddies Eltern ein Restaurant auf der Anlage. In regelmäßigen Abständen sahen sie nach eigenen Angaben nach Maddie und ihren Geschwistern. Foto: Steve Parsons / dpa

Seither läuft unter den Augen der Weltöffentlichkeit eine beispiellose Suche nach der Vermissten. Foto: Soeren Stache / dpa



13 Jahre lang gaben Maddies Eltern, das britische Ärztepaar Kate und Gerry McCann, die Hoffnung nicht auf, ihre Tochter lebend wiederzufinden. Immer wieder wandten sie sich an die Öffentlichkeit. Foto: John Stillwell / dpa

Immer wieder gab es Hinweise zum Verbleib von Maddie. Immer wieder wollten Zeugen das Mädchen gesehen haben. Im Jahr 2014, sieben Jahre nach Maddies Verschwinden, durchsuchten Polizisten aus Großbritannien und Portugal das Buschland rund um den Ferienort Praia da Luz. Foto: Nick Ansell / dpa

Auch das Ehepaar McCann geriet zwischenzeitlich in den Fokus der Ermittler. Der Verdacht: Die Eltern hätten ihr Kind versehentlich selbst getötet und wollten einen vermeintlichen Unfall vertuschen. Der Verdacht ließ sich nie erhärten. Foto: FRANCISCO LEONG / AFP

Maddie verschwand nur wenige Tage vor ihrem vierten Geburtstag. Heute wäre sie 17 Jahre alt. Foto: Uncredited / dpa

Anfang Juni 2020 dann die überraschende Wende in dem Fall: Eine neue Spur führt nach Braunschweig. Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen Deutschen, der mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft sei. Hans Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft, informierte am 4. Juni die Öffentlichkeit über aktuelle Erkenntnisse. Foto: Ole Spata / dpa



In einem Fahndungsaufruf des BKA veröffentlichten die Ermittler mehrere Fotos von Autos, die der Verdächtige zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt genutzt haben könnte. Foto: -- / dpa

Dabei handelt es sich zum einen um einen Caravan vom Typ VW T3 Westfalia mit portugiesischer Zulassung. Foto: Uncredited / dpa

Auch einen dunkelfarbenen Jaguar XJR 6 soll der Verdächtige zu dieser Zeit genutzt haben.

Wer Angaben zu den beiden Fahrzeugen zum mutmaßlichen Tatzeitraum, also dem 3. Mai 2007 zwischen 21.10 und 22 Uhr, machen kann, wird gebeten, sich beim BKA zu melden. Foto: -- / dpa

Zudem bittet das BKA nach Hinweisen zu diesem Haus.



Auch ein Foto dieses Hauses veröffentlichte das BKA in seinem Fahndungsaufruf. Foto: Str / AFP

Wer Angaben zu den abgebildeten Gebäuden oder Innenräumen machen kann, soll sich ebenfalls beim BKA melden. Foto: Str / AFP

Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt. Foto: Str / AFP



Eine mögliche weitere Spur führt die deutschen Ermittler nach Sachsen-Anhalt – und damit zum Fall der 2015 verschwundenen damals fünfjährigen Inga. Auch prüfen Ermittler, ob der Verdächtige in Verbindung mit der Entführung eines Kindes aus dem Raum Köln steht – dem 1996 in Portugal verschwundenen René Hasee. Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ prüft die Polizei einen möglichen Zusammenhang.

Der sechsjährige Junge aus Elsdorf bei Bergheim war im Sommerurlaub an der Algarve am Strand verschwunden, als seine Mutter und ihr Lebensgefährte ihn für einen Moment aus den Augen gelassen hatten.

Ermittler traten in „Axtenzeichen XY“ an die Öffentlichkeit

Mit ihrem Verdacht im Fall Maddie traten die Staatsanwaltschaft und das Bundeskriminalamt am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ erstmals an die Öffentlichkeit. Mehr als 5,2 Millionen Zuschauer sahen die Folge, in der über Maddies Fall berichtet wurde. Am frühen Donnerstagnachmittag informierte die Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeit auch in einer vom NDR live übertragenen Pressekonferenz über den Stand der Ermittlungen.

Allerdings: Neue Erkenntnisse lieferten die Ermittler nicht, Nachfragen von Journalisten wurden nicht beantwortet. Hans Christian Wolters, Sprecher der Braunschweiger Staatsanwaltschaft, verlas lediglich eine Pressemitteilung, die bereits am Vorabend veröffentlicht worden war, und verwies auf laufende Ermittlungen.

Staatsanwalt Hans Christian Wolters informierte in einer kurzen Pressekonferenz am Donnerstag über den Ermittlungsstand im Fall Madeleine „Maddie“ McCann.

Foto: Ole Spata / dpa

Derzeit gingen sie aber davon aus, dass Maddie nicht mehr lebe, sagte der Behördensprecher. Zudem richtete er eine eindringliche Bitte an die Bevölkerung: Jeder, der Informationen liefern könne, sei aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden, und zu helfen, den Fall zum Abschluss zu bringen.

Immerhin: Ein wichtiges Ziel haben die Ermittler mit ihrem Gang an die Öffentlichkeit erreicht. Nach der Ausstrahlung der Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ seien zahlreiche Hinweise eingegangen, die nun ausgewertet würden, wie Staatsanwalt Hans Christian Wolters sagte.

Maddie McCann: Eltern wenden sich an die Öffentlichkeit

Bereits am Mittwochabend hatten sich auch Maddies Eltern, Kate und Gerry McCann, mit einer Stellungnahme in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet. Auf der Facebook-Seite „Official Find Madeleine Campaign“ veröffentlichten sie einen Post, in dem sie den Ermittlern für alle Mühen bei der Suche nach ihrer Tochter dankten.

„Alles, was wir jemals wollten, ist, sie zu finden, die Wahrheit aufzudecken und die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen“, heißt es in der Stellungnahme. Zwar würden sie die Hoffnung nicht aufgeben, ihre Tochter lebend wiederzufinden, aber es sei ebenfalls wichtig, Frieden zu finden, so das Paar.

Weitere Stellungnahmen werde es zunächst nicht geben, kündigten die McCanns an und dankten auch der Öffentlichkeit für die Unterstützung.

Fall Maddie löste weltweit Anteilnahme aus

Der Fall Maddie ist ein Kriminalfall, der wie kaum ein anderer weltweit Anteilnahme und Spekulationen erzeugt hat: Am Abend des 3. Mai 2007 verschwand die dreijährige Britin Madeleine McCann auf rätselhafte Weise aus einem Ferien-Appartement in dem portugiesischen Urlaubsort Praia da Luz an der Algarve.

Der Fall löste Suchaktionen, internationale Ermittlungen und eine jahrelange Spurensuche aus, die immer wieder im Sande verlief. Maddie blieb verschwunden. Bis heute. Lesen Sie auch: Fall Maddie – Deutscher im Fokus der Ermittlungen.

Kate und Gerry McCann zeigen während einer Pressekonferenz im Jahr 2007 ein Bild ihrer verschwundenen Tochter Madeleine (Maddie).

Foto: Soeren Stache / dpa

Bei dem Beschuldigten handelt es sich nach Angaben des Bundeskriminalamtes um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, der unter anderem auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden ist.

Im September 2017 war er wegen Besitzes von Kinderpornografie und sexuellen Missbrauchs eines Kindes vom Landgericht Braunschweig verurteilt worden. Das bestätigte am Donnerstag Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, die für alle Fälle in Niedersachsen mit Bezug zu Kinder- und Jugendpornografie zuständig ist.

Der Mann habe eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten erhalten, die er bereits verbüßt habe, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen in diesem Fall hätten bereits 2014 begonnen. Zwischen 1995 und 2007 soll der Verdächtige regelmäßig an der Algarve gelebt haben, unter anderem für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz.

BKA sucht per Öffentlichkeitsfahndung – Verdächtiger zuletzt in Braunschweig gemeldet

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er in dieser Zeit im Raum Lagos mehrere Gelegenheitsjobs, unter anderem in der Gastronomie. Weitere Anhaltspunkte legen BKA und Braunschweiger Staatsanwaltschaft zufolge nahe, dass er seinen Lebensunterhalt zudem durch die Begehung von Straftaten, darunter Einbruchdiebstähle in Hotelanlagen und Ferienwohnungen sowie Drogenhandel, bestritt.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig sei mit den Ermittlungen befasst, weil der Beschuldigte vor seinem Auslandsaufenthalt seinen letzten Wohnsitz im hiesigen Bezirk hatte. Im Rahmen der Ermittlungen, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig durch das Bundeskriminalamt (BKA) in enger Zusammenarbeit mit der Metropolitan Police/Großbritannien sowie der Polícia Judiciária/Portugal geführt werden, werde jetzt auch öffentlich um Mithilfe der Bevölkerung gebeten, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Eltern von Maddie McCann.

Foto: FRANCISCO LEONG / AFP

Das BKA sucht unter anderem Zeugen, die den Wagen des Verdächtigen gesehen haben könnten. Den ganzen Fahndungsaufruf des BKA zu Maddie Mc Cann, finden Sie hier.

Vermisste Inga: Hat der Verdächtige im Fall Maddie auch mit ihrem Verschwinden zu tun?

Die Ermittlungen gegen den nun im Fall Maddie verdächtigen Deutschen führen auch in einem weiteren Fall zu einer neuen Spur: dem Fall der 2015 verschwundenen Inga. Das damals fünf Jahre alte Mädchen – ebenfalls blond und zierlich wie Maddie – wird bis heute vermisst.

So sucht die Staatsanwaltschaft Stendal nach möglichen Verbindungen zwischen beiden Vermissten-Fällen. Im Zusammenhang mit dem Tatverdacht im Fall Maddie werde geprüft, ob es Anhaltspunkte für Zusammenhänge gebe und ob sich daraus ein Anfangsverdacht gegen den Tatverdächtigen ergebe, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Stendal mit. Weitere Details wurden nicht genannt.

Wie die „Magdeburger Volksstimme“ am Freitag berichtete, soll er ein verfallenes Grundstück in der Börde besitzen. Er soll in der Nähe gewesen sein, als 2015 die damals fünfjährige Inga aus Schönebeck im Landkreis Stendal aus einem Wald verschwand. Dorthin hatte sie mit ihrer Familie einen Ausflug gemacht. Umfangreiche Suchaktionen und Ermittlungen konnten nicht klären, was mit Inga geschah.

Die Suche nach der 2015 verschwundenen, damals fünf Jahre alten Inga in einem Waldstück bei Stendal blieb erfolglos. (Archivbild)

Foto: Lukas Schulze / dpa

Bereits im Februar 2016 hatte es dem Bericht zufolge auch in Sachsen-Anhalt Ermittlungen gegeben. Auf dem Grundstück des Verdächtigen in Neuwegersleben fanden die Beamten einen Datenstick mit Kinderpornografie. Nur einen Tag vor dem Verschwinden von Inga soll der Verdächtige auf einem Autobahnrastplatz bei Helmstedt einen Unfall gehabt haben. Die Anwältin von Ingas Mutter fordert laut „Volksstimme“ nun neue Ermittlungen.

Der Fall Maddie McCann – Eine Zusammenfassung

Am Abend des 3. Mai 2007 , neun Tage vor ihrem vierten Geburtstag, verschwand Madeleine McCann während eines Familienurlaubs an der portugiesischen Algarve spurlos aus ihrem Appartement in einer Ferienanlage in dem Urlaubsort Praia da Luz.

, neun Tage vor ihrem vierten Geburtstag, verschwand Madeleine McCann während eines Familienurlaubs an der portugiesischen Algarve spurlos aus ihrem Appartement in einer Ferienanlage in dem Urlaubsort Praia da Luz. Wie konnte das passieren? Die Eltern, das britische Ärztepaar Kate und Gerald McCann, aßen zu dieser Zeit im Tapas-Restaurant der Anlage in geselliger Runde zu Abend. Im Wechsel sahen die Eltern bei den Kindern nach dem Rechten. Als Kate McCann gegen 22 Uhr das Zimmer betrat, in dem Maddie und die jüngeren Zwillinge schliefen, war das Bett der Dreijährigen leer, ein zuvor verschlossenes Fenster stand offen.

das Zimmer betrat, in dem Maddie und die jüngeren Zwillinge schliefen, war das Bett der Dreijährigen leer, ein zuvor verschlossenes Fenster stand offen. Damit begann unter den Augen der Weltöffentlichkeit eine beispiellose Suche nach dem verschwundenen Mädchen, nach Täter und Motiv . Wurde das Kind das Opfer eines Einbrechers, eines Pädophilen oder von Menschenhändlern?

. Wurde das Kind das Opfer eines Einbrechers, eines Pädophilen oder von Menschenhändlern? Auch die Eltern selbst wurden zwischenzeitlich verdächtigt : Wollten Kate und Gerald McCann vertuschen, dass sie selbst, etwa durch die Gabe eines zu hoch dosierten Medikaments oder einen anderen Unfall, für Maddies Tod verantwortlich waren?

: Wollten Kate und Gerald McCann vertuschen, dass sie selbst, etwa durch die Gabe eines zu hoch dosierten Medikaments oder einen anderen Unfall, für Maddies Tod verantwortlich waren? Zwei Zeugen hatten unabhängig voneinander ausgesagt, im Tatzeitraum einen Mann gesehen zu haben, der ein schlafendes Kind auf dem Arm davontrug, das Maddie hätte sein können. Im Appartement selbst fanden die Ermittler keine tauglichen Spuren.

hatten unabhängig voneinander ausgesagt, im Tatzeitraum einen Mann gesehen zu haben, der ein schlafendes Kind auf dem Arm davontrug, das Maddie hätte sein können. Im Appartement selbst fanden die Ermittler keine tauglichen Spuren. Der Fall bewegte nicht nur wegen seiner Rätselhaftigkeit ein mediales Millionenpublikum, das der Streamingdienst Netflix mit einer achtteiligen Doku-Serie ebenso bediente wie etwa auch Kate McCann selbst mit ihrem Bestseller „Das Verschwinden unserer Tochter und die lange Suche nach ihr“.

mit einer achtteiligen Doku-Serie ebenso bediente wie etwa auch Kate McCann selbst mit ihrem Bestseller „Das Verschwinden unserer Tochter und die lange Suche nach ihr“. Zudem hatten Maddies Eltern früh die Presse eingeschaltet und die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach ihrer Tochter gebeten. „Es wirkte so, als würde die ganze Welt an Maddies Schicksal teilhaben“, heißt es in einer Fernsehdokumentation zum Fall Maddie. Die Eltern hätten vor der Welt ihren Schmerz ausgeschüttet.

eingeschaltet und die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach ihrer Tochter gebeten. „Es wirkte so, als würde die ganze Welt an Maddies Schicksal teilhaben“, heißt es in einer Fernsehdokumentation zum Fall Maddie. Die Eltern hätten vor der Welt ihren Schmerz ausgeschüttet. Hinweise auf Maddie sollen aus 42 Ländern auf fünf Kontinenten gekommen sein. Doch alle vermeintlichen Sichtungen des blonden Mädchens mit den blauen Augen liefen ins Leere. Hinweise auf Verdächtige ließen sich in der Vergangenheit nicht erhärten. Auch die Vermutung nach dem Anschlagen eines Leichen- und eines Blutspürhundes, Maddie könnte in der Ferienwohnung gestorben sein, wurde später von Forensikern widerlegt.

gekommen sein. Doch alle vermeintlichen Sichtungen des blonden Mädchens mit den blauen Augen liefen ins Leere. Hinweise auf Verdächtige ließen sich in der Vergangenheit nicht erhärten. Auch die Vermutung nach dem Anschlagen eines Leichen- und eines Blutspürhundes, Maddie könnte in der Ferienwohnung gestorben sein, wurde später von Forensikern widerlegt. In die Ermittlungen waren neben den portugiesischen auch britische Ermittler eingeschaltet. Seit 2011 befasst sich eine Spezialeinheit von Scotland Yard mit dem Fall.

Verdächtiger im Fall „Maddie“ beschäftigt auch den BGH

Die Haftstrafe, die der Verdächtige derzeit in Kiel absitzt, hatte das Amtsgericht Niebüll bereits 2011 gegen ihn verhängt. Dabei ging es um Handel mit Betäubungsmitteln. Parallel ist wegen der Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn Untersuchungshaft angeordnet.

Der Verdächtige im Fall Maddie McCann sitzt derzeit eine Haftstrafe in anderer Sache in der Haftanstalt in Kiel ab.

Foto: Morris Mac Matzen / AFP

Seine aktuelle Haftstrafe hat der Mann fast zu zwei Dritteln verbüßt, damit stand er kurz vor der Entscheidung über eine mögliche Freilassung auf Bewährung. Das geht aus zwei Beschlüssen des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 21. April hervor (Az. 6 StR 41/20). Bei den Strafrichtern der Leipziger BGH-Außenstelle ist die Revision des 43-Jährigen in einem anderen Strafverfahren anhängig. Dabei geht es um die Vergewaltigung einer damals 72-jährigen US-Amerikanerin in Portugal im Jahr 2005.

Von der BGH-Entscheidung wäre mit abhängig, ob die U-Haft wegen der Vergewaltigungsvorwürfe Bestand hat und damit nahtlos die verbüßte Haftstrafe ablöst. Weil es bei der Revision rechtlich um die Vollstreckung eines europäischen Haftbefehls geht, hat der BGH das Verfahren ausgesetzt und dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorgelegt. Das geht aus den veröffentlichten Beschlüssen hervor. (mit jkali/ba/dpa/afp)