Türkei: Urlaub 2020 trotz Corona im Sommer möglich?

Berlin.

Wie steht es um den Türkei-Urlaub in der Corona-Krise? Das Land hofft ab Juni wieder auf Touristen aus dem Ausland

Ein konkretes Datum, an dem die Einreise wieder für Urlauber möglich ist, gibt es aber noch nicht

Derzeit gibt es von Deutschland aus keine Direktflüge in die Türkei

Nicht ohne Grund: Die Türkei zählt zu den Ländern, die stärker von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind

Hier finden Sie alle Informationen zu möglichen Reisen ins Land am Bosporus

Entspannter Strandurlaub in Antalya, aufregender Städtetrip nach Istanbul oder der Besuch bei der Verwandtschaft – Gründe für eine Reise in die Türkei gibt es viele. Das Land zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. Doch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie fragen sich Reisende, ob ihr langersehnter Türkeiurlaub 2020 überhaupt stattfinden kann. Informationen zu Einreise, Corona-Beschränkungen und Sicherheitsvorkehrungen im Überblick.

Ist Urlaub in der Türkei 2020 möglich?

Die Türkei hofft ab Juni wieder auf Touristen aus dem Ausland. Ein konkretes Datum, an dem die Einreise wieder für Urlauber möglich ist, gibt es aber noch nicht. Die Türkei ist auf Touristen angewiesen: 2019 nahm das Land Einnahmen von rund 31,9 Milliarden Euro aus dem Tourismus ein. Die weltweite Reisewarnung der deutschen Bundesregierung gilt vorerst bis zum 14. Juni. Sie stellt allerdings kein Reiseverbot dar.

Gibt es Flüge in die Türkei?

Derzeit gibt es von Deutschland aus keine Direktflüge in die Türkei. Die halbstaatliche Fluglinie Turkish Airlines hat außerdem bis zum 28. Mai 2020 einen Flugstopp angekündigt. Ende Mai will die Türkei zunächst den inländischen Reiseverkehr wieder aufnehmen. Nach einer Öffnung für den internationalen Flugverkehr soll es an den Grenzübergängen Corona-Tests geben.

Wie stark ist die Türkei vom Coronavirus betroffen?

Die Türkei zählt zu den Ländern, die eher stärker von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind. Bisher verzeichnet das Land mehr als 150.000 Infizierte, von denen über 110.000 wieder genesen sind. Mehr als 4100 Personen starben in der Türkei an den Folgen von Covid-19 (Stand: 19. Mai 2020, 7 Uhr).

Welche Corona-Maßnahmen gibt es in der Türkei?

In 15 türkischen Städten und Provinzen greifen aktuell Ausgangsbeschränkungen, so auch in den Metropolen Istanbul und Ankara. In den vorherigen Wochen galten die Ausgehverbote noch für bis zu 31 Städte und Provinzen. Damit lockert die Regierung ihre Beschränkungen weiter. Friseure und Einkaufszentren sind bereits wieder geöffnet. Lesen Sie hier Details zu den Corona-Maßnahmen in der Türkei.

Auch interessant: Kroatien: Wann ist Urlaub wieder möglich?

Kann man trotz Corona in die Türkei einreisen?

Wie das Auswärtige Amt mitteilt, haben die türkischen Behörden am 14. März 2020 ein Einreiseverbot für Menschen aus mehreren vom Coronavirus betroffenen Staaten verhängt. Das Verbot betrifft auch Einreisende aus Deutschland. Die Fluglinie Turkish Airlines kündigte an, bis zum 28. Mai 2020 keine regulären Flüge anzubieten. Wann Touristen wieder einreisen dürfen, ist noch nicht klar. Die Türkei bereitet sich aber auf Urlauber im Juni vor.

Eine Ausnahme gibt es für Personen, die sich in der Türkei einer medizinischen Behandlung unterziehen wollen: Ab dem 20. Mai 2020 dürfen Medizin-Touristen aus bestimmten Staaten wieder einreisen. Dazu zählt auch Deutschland.

Lesen Sie hier: Teneriffa und Fuerteventura: Ist Urlaub 2020 möglich?

Welche Corona-Maßnahmen treffen Hotels in der Türkei?

Türkische Hotels hoffen auf Touristen im Sommer. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Hoteliers und das Ministerium für Kultur und Tourismus mitteilte, gibt es konkrete „Hygiene-Anweisungen“. So werden Hotels an den Eingängen auf Wärmebildkameras setzen, die Fieber bei Gästen und Mitarbeitern erkennen können. Gepäck soll schon am Eingang mit Desinfektionsmitteln behandelt werden.

Statt eines offenen Buffets soll es in den Speisesälen individuell servierte Mahlzeiten geben. Sicherheitsabstand an den Pools und abgepackte Handtücher für die Liegen sollen das Ansteckungsrisiko minimieren. Zimmer sollen zudem nach der Abreise mindestens 24 Stunden lang frei bleiben, bevor sie wieder neu belegt werden. Das Tourismusministerium plant ein „Zertifizierungsprogramm für gesunden Tourismus“, an dem sich neben Hotels, Gastronomie und anderen Unternehmen auch Fluggesellschaften beteiligen können.

Lesen Sie hier: Urlaub in Griechenland: Was Touristen beachten müssen

Muss man nach der Rückkehr aus der Türkei in Quarantäne?

Die Regeln für die Quarantänepflicht bei der Wiedereinreise nach Deutschland werden derzeit in vielen Bundesländern gelockert – allerdings nur für die Rückkehr aus EU- und Schengenländern, wozu die Türkei nicht zählt. Wer im Sommer in die Türkei reisen möchte, sollte aktuelle Entwicklungen zur Quarantänepflicht im Auge behalten.

Kann man den gebuchten Türkei-Urlaub wegen Corona stornieren?

Wegen der weltweiten Reisewarnung der Bundesregierung können Reisen, die bis zum 14. Juni geplant sind, storniert werden. Lesen Sie hier, .

(raer/mit dpa)

Coronavirus-Pandemie – Mehr zum Thema: