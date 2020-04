Berlin. Keine Menschenmenge, kein Getümmel – um die Coronavirus-Pandemie einzudämmen, wollen Bundesregierung und Länder Großveranstaltungen bis zum 31. August verbieten. Dass große Volksfeste oder Konzerte von dem Verbot betroffen sind, leuchtet ein. Viele Veranstalter haben in den vergangenen Tagen bereits entsprechende Nachrichten an ihre Kunden versandt, dass ihre geplanten Konzerte oder Events ausfallen werden.

Aber was ist mit kleineren Veranstaltungen? Beispielsweise nur im privaten Kreis? Hier gibt es noch viele offene Fragen – denn deutschlandweit gibt es keine gültige Definition von „Großveranstaltung“. Stattdessen müssen die Bundesländer nun selbst erarbeiten, was in ihren Landesgrenzen eine Großveranstaltung ist – und welche Events, Hochzeiten oder Messen bis zum 31. August erlaubt sind.

Die Länder versprechen eine bundeseinheitliche Lösung – ob das jedoch gelingt, war am Montagvormittag noch unklar. Sicher ist bisher nur: Sämtliche Veranstaltungen, die vor dem 3. Mai hätten stattfinden sollen, sind nicht erlaubt.

Sie sind verboten bis zum 31. August – aber: Was ist eigentlich genau eine Großveranstaltung?

Mit Blick auf das Vorhaben der Bundesregierung fragen sich viele Deutsche: Was ist eine Großveranstaltung? Beziehungsweise: Ab wann ist eine Veranstaltung eine Großveranstaltung? Das Nachschlagen im Duden hilft in dieser Frage nicht weiter – und auch der Gesetzgeber kann hier bislang keine eindeutige Antwort geben.

Was eine Großveranstaltung ist, wird in den Innenministerien der jeweiligen Länder erarbeitet. Bislang hatte man in den Ministerien der Bundesländer ganz unterschiedliche Vorstellungen von der Größe von Großveranstaltungen.

So sieht das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen in seinem Orientierungsrahmen aus den Zeiten vor der Coronavirus-Pandemie folgende Merkmale für eine Großveranstaltung:

eine Veranstaltung, zu der täglich mehr als 100.000 Besucher erwartet werden, oder bei der die Zahl der zeitgleich erwarteten Besucher ein Drittel der Einwohner der Kommune übersteigt, in der die Veranstaltung stattfindet – und sich voraussichtlich mindestens 5000 Besucher zeitgleich auf dem Veranstaltungsgelände befinden, oder eine Veranstaltung, die über ein erhöhtes Gefährdungspotential verfügt.

In Hessen wiederum ließ man sich vor Corona gar nicht auf eine feste Teilnehmerzahl festlegen, sondern zog in einem Leitfaden für die Kommunen zur Bewältigung von Großveranstaltungen weitere Event-Merkmale wie die Größe der Veranstaltungsfläche oder die umliegende Infrastruktur hinzu.

Über das Wochenende wurden in der Großveranstaltungen-Frage immerhin im Norden bereits Fakten geschaffen: Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben Verordnungen angekündigt, die Großveranstaltungen als Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern ansehen.

Die anderen Bundesländern blieben eine verbindliche Vorgabe für die Größe von Großveranstaltungen bis zum Montagvormittag schuldig. Sie werden in den kommenden Tagen wohl mit Verordnungen nachziehen.

Hochzeit im Juni: Ist das verboten im Sommer 2020 während der Coronavirus-Pandemie?

Für viele Paare bitter: Auch die Hochzeitssaison ist von den Maßnahmen betroffen – weil die meisten Bundesländer noch nicht erklärt haben, was sie unter Großveranstaltungen verstehen, müssen die meisten Paare weiter bangen, ob ihre Hochzeit im Mai, Juni, Juli oder August mit Gästen überhaupt stattfinden kann.

Hochzeiten im April gelten als nahezu unmöglich. Aufgrund der Vorgabe des Kontaktverbots und Ausgangsbeschränkungen, die noch bis zum 3. Mai gelten, gilt das Feiern einer Hochzeit mit Gästen in diesem Monat als ausgeschlossen.

Da Kirchen, Restaurants und private Veranstaltungsräume bundesweit geschlossen sind, ist für die, die absolut nicht warten können, in diesen Fällen nur eine Mini-Hochzeit möglich: In einigen Bundesländern, kann die Trauung auf dem Standesamt möglich sein – die Vorgaben treffen hier die lokalen Ämter und Behörden.

Die kommenden Sommermonate Mai, Juni, Juli und August bleiben für Hochzeitspaare weiter ungewiss.

