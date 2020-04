Berlin. Konzerte, Volksfeste, Fußballspiele: Wegen der Corona-Pandemie haben sich Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder darauf geeinigt, Großveranstaltungen bis 31. August grundsätzlich zu verbieten. Die Maßnahme soll die Ausbreitung des Virus eindämmen – trifft allerdings auch viele Veranstalter und Verbraucher gleichermaßen hart.

Denn vom Verbot betroffen sind neben größeren Konzerten und Festivals auch Messen, Volksfeste und Kirmes-Veranstaltungen. Konkrete Regelungen, zum Beispiel zur maximalen Anzahl der Teilnehmer, treffen die einzelnen Bundesländer selbst.

Der Veranstalter FKP Scorpio reagierte bereits auf das bundesweite Veranstaltungsverbot und sagte noch am Mittwoch sämtliche von ihm organisierte Festivals für den Sommer 2020 ab. Darunter nicht nur das Zwillingsfestival Hurricane und Southside, sondern auch Deichbrand, Highfield und M’era Luna. In einer Pressemitteilung schrieben die Veranstalter, man setze alles daran, „eine reibungslose Besucherkommunikation zu gewährleisten“.

Hurricane-Veranstalter zeigen Solidarität

Sie stehen trotz des wirtschaftlichen Schadens hinter der Entscheidung, alle Großveranstaltungen bis Ende August abzusagen. „Wir unterstützen die Entscheidung von Bund und Ländern voll und ganz und stecken den Kopf nicht in den Sand“, schreiben sie im Netz und machen sich damit auch ein bisschen selber Mut.

„Für viele Musikfans sind unsere Festivals lang herbeigesehnte Höhepunkte des Jahres, die in dieser noch nie dagewesenen Ausnahmesituation dennoch ganz klein scheinen“, sagt Stephan Thanscheidt von FKP Scorpio. „Jetzt ist es wichtig, Solidarität zu zeigen, denn die Gesundheit von uns allen ist das Wichtigste.“

Auch Wacken, Rock am Ring und Rock im Park abgesagt

Auch auch das beschauliche Dorf Wacken in Schleswig-Holstein muss dieses Jahr auf die Invasion Zehntausender Heavy-Metal-Fans verzichten – und damit auch auf ein lukratives Geschäft. „Wir stehen vor einer Situation, wie wir sie in 30 Jahren noch nicht erlebt haben“, sagt Festival-Mitbegründer Holger Hübner.

Sein Partner Thomas Jensen: „Diese Nachricht trifft uns tief und muss auch von uns erst einmal verarbeitet werden.“ Das Wacken Open Air, zu dem 75.000 Metal-Fans aus aller Welt erwartet wurden, sollte Ende Juli starten. Im vergangenen August waren alle Tickets für das Festival nach nur 21 Stunden schon weg.

Die Festival-Giganten Rock am Ring und Rock im Park werden wegen des Veranstaltungsverbots in diesem Jahr ebenfalls nicht stattfinden. Das gaben die Organisatoren Donnerstagvormittag auf der offiziellen Website bekannt. Dort heißt es: „In ihrer erlebnisreichen und bewegten Geschichte wurden Deutschlands populärste Open-Air-Festivals Rock am Ring und Rock im Park schon mehr als einmal mit unerwarteten und schwierigen Situationen konfrontiert. Jetzt erzwang das verfügte Verbot aller Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August, die Absage der Jubiläumsevents am Nürburgring und in Nürnberg.“

Rock am Ring hätte in diesem Jahr bereits zum 35. Mal, Rock im Park immerhin zum 25. Mal stattfinden sollen. Die Jubiläumsfestivals seien nun für das zweite Juni-Wochenende 2021 geplant, so die Veranstalter.

Diese Festivals, Konzerte etc. wurden bisher abgesagt:

• Hurricane

• Deichbrand

• M’era Luna

• Wacken Open Air

• Rock am Ring

• Rock im Park

• Southside

• Elbjazz

• Limestone

• Highfield

• Airbeat One

• Fusion

• Dresdner Musikfestspiele

• Kölner Lichter

• Parookaville

• Juicy Beats Festival

• Summerjam

• Splash!

• Melt!

• Elspe Festival (Karl-May-Spiele)

Parookaville findet nicht statt

Fest steht auch, dass das bekannte Elektro-Festival Parookaville im niederrheinischen Weeze mit Zehntausenden Zuschauern nicht stattfinden wird. Ähnlich ergeht es dem Juicy Beats Festival im Westfalenpark Dortmund und dem Summerjam am Fühlinger See in Köln. Das Juicy Beats Festival hätte im Juli eigentlich sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert.

Das Musikfestival Lollapalooza Anfang September in Berlin steht auf der Kippe. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte am Freitag im Radio Eins des rbb, er sei „sehr, sehr skeptisch“, ob das Festival mit Zehntausenden Besuchern am 5. und 6. September im und um das Olympiastadion stattfinden könne. Das Verbot von Großveranstaltungen gelte laut Beschluss bis mindestens 31. August. „Und die Betonung für solche großen Veranstaltungen liegt auf „mindestens“, sagte Geisel.

Das Lollapalooza findet in Deutschland seit 2015 statt. Zur Vorjahresausgabe im vergangenen September hatte das Festival nach eigenen Angaben 85.000 Zwei-Tages-Tickets verkauft.

Rammstein äußern sich zur geplanten Tour

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte noch am Mittwochabend im Bayerischen Rundfunk, dass auch das diesjährige Oktoberfest auf der Kippe stünde: „Ich bin sehr, sehr skeptisch und kann mir aus jetziger Sicht kaum vorstellen, dass eine solch große Veranstaltung überhaupt möglich ist zu dem Zeitpunkt“, so Söder.

Das Volksfest ist vom 19. September bis 4. Oktober 2020 geplant. Ob die Veranstaltung tatsächlich stattfinden kann, darüber will sich Söder in den kommenden Wochen mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) austauschen.

Der Termin liegt zwar einige Wochen nach Ende des bisher geltenden Veranstaltungsverbots. Experten bezweifeln allerdings, dass es bis dahin wirksame Medikamente oder gar eine Impfung gegen das Coronavirus gibt.

Betroffen von der am Mittwoch bekanntgegebenen Regelung sind auch viele Musiker – darunter die Band Rammstein. Deren Tour sollte sie ab Mai quer durch Europa führen – auch in Leipzig, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und Berlin waren Konzerte geplant. Alle Infos zur Rammstein-Tour 2020.

Auf der Homepage von Rammstein heißt es: „Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Partnern in allen Ländern an einer Lösung für diese schwierige Situation und hoffen auf das Verständnis all derjenigen, die Tickets für die kommenden Shows erworben haben. Sobald wir genaue und finale Informationen haben, werden wir diese umgehend kommunizieren.“

Johannes Strate von der Hamburger Band Revolverheld hält ein längeres Verbot von Konzerten und Festivals für absehbar. „Das Letzte, was die Politik auch richtigerweise erlauben wird, sind Großveranstaltungen. Dazu gehören volle Stadien und Konzerte“, sagte der 40-Jährige. „Das wird noch lange ein Problem sein. Und ich fürchte, dass die Sache bis Ende August auch noch nicht gegessen ist.“

Weiter sagte er: „Für uns als Band bedeutet das eine große Umstellung. Wir tun das, was wir am liebsten machen, im Moment wirklich gar nicht.“ Als Gruppe könne man das ein Jahr verkraften, schlimmer stünde es um ihr Umfeld und die gesamte Veranstaltungsbranche.„Man muss zusehen, dass man jetzt solidarische Aktionen entwickelt, ansonsten stehen wahnsinnig viele Familien vor dem Nichts. Es ist natürlich der helle Wahnsinn.“

Diese Rechte haben Konzert-und Ticketinhaber

Welche Rechte haben Verbraucher, wenn Konzerte und Festivals wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden? Die Verbraucherzentrale erklärt, wie Betroffene ihr Geld zurückverlangen können.

Konzerte und Festivals abgesagt: Bekomme ich jetzt mein Geld zurück?

Nach Angaben der Verbraucherschützer besteht grundsätzlich ein Erstattungsanspruch auf den Ticketpreis. Denn im Falle einer Absage komme der Veranstalter seiner Leistungspflicht nicht nach. Dabei spiele es keine Rolle, ob der Veranstalter den Ausfall selbst zu verantworten hat oder nicht. Die Verbraucherschützer raten Betroffenen, sich an den jeweiligen Veranstalter oder die Vorverkaufsstelle zu wenden und dort über eine Rückabwicklung zu informieren.

Ticketpreis zurück: Welche Fristen müssen Verbraucher beachten?

Laut Verbraucherzentrale verjährt der Rückzahlungsanspruch regelmäßig – konkret innerhalb von drei Jahren. Für Veranstaltungen, die bereits jetzt wegen des Coronavirus abgesagt würden, könnten demnach Ansprüche bis einschließlich 31.12.2023 geltend gemacht werden.

Bekomme ich mein Geld zurück oder erhalte ich lediglich einen Gutschein?

Aktuell gilt, dass Verbraucher bei der Rückzahlung einer abgesagten Veranstaltung auf ihr Geld bestehen können. Einen Gutschein oder den Verweis auf einen Alternativtermin müssen Verbraucher nicht akzeptieren. Lesen Sie hier, wer am Ende für die abgesagten Veranstaltungen zahlen muss.

Die Verbraucherzentrale weist auf ihrer Website allerdings auch darauf hin, dass derzeit ein System der Gutscheine statt Bargeld diskutiert wird. Den Wert dieser Coupons könnten sich Betroffene erst nach Ende 2021 auszahlen lassen. Das System soll greifen, wenn Veranstaltungen wegen der Corona-Krise ausfallen oder verschoben werden müssen. Aktuell steht aber nicht fest, ob der Gesetzesentwurf wie geplant beschlossen wird und wenn ja, ab wann die neuen Regeln in Kraft treten sollen.

Was passiert, wenn ein Event verschoben wird, ich am Ersatztermin aber keine Zeit habe?

Nach Angaben der Verbraucherschützer müssen Betroffene die Verschiebung einer Veranstaltung nicht hinnehmen. Erst recht nicht, wenn sie am neuen Termin keine Zeit haben. In diesem Fall haben sie die Möglichkeit, ihre Karte zurückzugeben, den Eintrittspreis, die Vorverkaufsgebühren und die Versandkosten zurückverlangen. Die Verbraucherzentrale stellt hierfür einen Musterbrief für den Rücktritt vom Vertrag und Forderungen nach Rückerstattung des Kaufpreises zum Download zur Verfügung.

Darf ich meine Karten freiwillig zurückgeben, wenn ich Angst vor Ansteckung habe?

Verbraucher haben das Recht, Tickets für Events, die nach der bisher verhängten Kontaktsperre stattfinden sollen, zurückzugeben. Die Kontaktsperre gilt bis mindestens 3. Mai. Liegt die Veranstaltung nach diesem Datum und ist noch nicht vom Veranstalter abgesagt, bekommen Betroffene das Geld für Tickets jedoch nicht zurück, so die Verbraucherschützer. Die Angst vor einem Virus sei kein Grund, von einem bestehenden Vertrag zurückzutreten. (mit dpa)