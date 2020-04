Coronavirus: Neue Corona-Arbeitsschutz-Regeln, Söder hat Rat an Deutsche, RKI-Fallzahlen

Berlin.

Nach den Beratungen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten ist klar: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird das Leben in Deutschland weiter stark eingeschränkt

Das Kabinett hat sich auf neue Corona-Regeln für das Arbeitsleben verständigt

Markus Söder rät wegen der Einschränkung der Reisefreiheit zu Urlauben in Deutschland

Die Festivals Rock am Ring, Rock im Park und Wacken sind abgesagt worden

Ab dem 4. Mai sollen in Deutschland die Schulen wieder schrittweise geöffnet werden

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern dürfen ab Montag wieder öffnen

In Deutschland waren nach Zahlen der John-Hopkins-Universität und Meldedaten der Gesundheitsbehörden bis zum Donnerstagmorgen mehr als 134.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 3800 Menschen starben daran

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) sind in Deutschland sind bis Mittwochvormittag mehr als 131.400 Fälle mit dem neuen Coronavirus registriert worden

Weltweit sind rund zwei Millionen Menschen mit dem neuartigen Erreger infiziert – mehr als die Hälfte der Infizierten lebt in Europa

Weltweit steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus drastisch an. Allein in den USA sind mehr als 638.000 Menschen an Covid-19 erkrankt. Weltweit sind laut Zahlen der Johns-Hopkins-Universität fast zwei Millionen Menschen infiziert.

In Deutschland hat sich die Zahl der Coronavirus-Infektionen nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf einem „relativ hohen Niveau eingependelt“. Es gebe „noch keinen eindeutigen Hinweis“ darauf, dass die Zahlen zurückgingen, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. Die Daten deuteten aber darauf hin, „dass die Fallzahlen schon über eine längere Zeit nicht mehr so ansteigen“.

Bund und Länder haben am Mittwoch über die Regeln für die kommenden Wochen in der Corona-Pandemie debattiert. Angela Merkel sprach danach von einem „zerbrechlichen Zwischenerfolg“ im Kampf gegen das Virus.

Viele der strengen Regeln – unter anderem Kontaktbeschränkungen, Gastro-Sperren, Kita-Schließungen – gelten zunächst für weitere Wochen. Bei Schulen und kleineren Geschäften wurden Regeln hingegen gelockert.

Donnerstag, 16. April 2020: Coronavirus: Angela Merkel sorgt für Twitter-Hit

14.04 Uhr: Aufregung um ein Foto: Dicht gedrängt stehen sie, an Abstandsregeln wird sich nicht gehalten. Die Fahrt mehrerer Politiker in einem Aufzug – und vor allem das Foto davon (siehe unten) – sorgt für Diskussionen. Bei einem Besuch der Uniklinik Gießen am Dienstag hatten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (beide CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) kein gutes Beispiel abgegeben.

So etwas dürfe nicht passieren, vor allem nicht bei einem Besuch in einem Krankenhaus, sagte die Vorsitzende der SPD-Fraktion im hessischen Landtag, Nancy Faeser.

Angesichts der Tatsache, dass viele Menschen wegen der Corona-Krise derzeit in existenziellen Nöten seien, sei dieses Bild „ein Desaster“, kritisierte der FDP-Fraktionschef René Rock. Er erwarte von den Beteiligten eine Entschuldigung.

Bei der Polizei gingen unterdessen wegen des Vorfalls sieben Anzeigen ein, wie ein Sprecher des Präsidiums in Gießen berichtete. Da es sich um mögliche Ordnungswidrigkeiten handele, seien diese an die zuständige Behörde beim Landkreis Gießen zur Prüfung weitergeleitet worden.

Die Staatskanzlei räumte den Fehler ein: „Da muss man nicht groß drumherum reden: Das hätte nicht passieren dürfen. Auch wenn alle Mundschutz tragen... in diesem Aufzug stehen zu viele Menschen.“

Wie viele Menschen passen in einen Aufzug? Dicht gedrängt stehen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sowie einige Ärzte.

Foto: Bodo Weissenborn / dpa

13.02 Uhr: Auf Twitter macht ein Videoausschnitt von der gestrigen Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel die Runde. Darin erklärt sie, was eine Änderung des Reproduktionsfaktors um 0,1 ausmacht – sehr zu Freude einiger Twitternutzer, die begeistert sind vom Fachwissen der studierten Physikerin.

Die Kurve ist flacher geworden. Sie muss so sein, damit sie unser Gesundheitssystem nicht überfordert. Vorsicht ist das Gebot, nicht Übermut. – Kanzlerin #Merkel zum Reproduktionsfaktor und dem kleinen Spielraum, in dem wir uns bewegen: #CoronaVirusDe pic.twitter.com/L4rNM0BcO8 — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 15, 2020

12.54 Uhr: Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat an Bund und Länder appelliert, Kitas und Schulen für mehr Kinder zu öffnen als bisher vorgesehen. „Verantwortungsvolles Ausdehnen des Betreuungsangebotes ist dringend notwendig“, sagte er unserer Redaktion.

Bartsch kritisierte auch das uneinheitliche Vorgehen in den Ländern. „Der Verschiebebahnhof bei Kitas und Schulen, der zu völliger Unordnung führen wird, ist so nicht zu akzeptieren“, sagte er. „Bund und Länder müssen umgehend ein gemeinsames Konzept bei konsequenter Einhaltung der Gesundheitsvorgaben vorlegen.“

Corona-Regeln für Arbeitsplatz

12.44 Uhr: Für die schrittweise Rückkehr von Beschäftigten an den Arbeitsplatz sollen bundesweit einheitliche Regeln greifen. Das Bundeskabinett beschloss dafür zusätzliche verbindliche Standards, wie Arbeitsminister Hubertus Heil am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Das sind die Regeln:

Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Menschen auch bei der Arbeit – in Gebäuden, im Freien und in Fahrzeugen. Dafür müssten Absperrungen, Markierungen oder Zugangsregelungen umgesetzt werden.

Ist dies nicht möglich, sollen alternativ Trennwände installiert werden

Ist auch das nicht machbar, sollen die Arbeitgeber Nase-Mund-Bedeckungen für die Beschäftigten und auch für Kunden und Dienstleister zur Verfügung stellen

Abläufe sollen so organisiert werden, dass Beschäftigte möglichst wenig direkten Kontakt zueinander haben. Dies gelte für Pausen, Schichtwechsel oder Anwesenheiten im Büro.

Wer Symptome wie leichtes Fieber hat, soll den Arbeitsplatz verlassen oder zu Hause bleiben, bis der Verdacht ärztlich aufgeklärt ist

Die Behörden werden die Einhaltung der Regeln stichprobenartig kontrollieren

12.42 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat über die geplanten Corona-Lockerungen im Freistaat informiert. Demnach lockert Bayern die Ausgangsbeschränkung nur minimal: Künftig ist im Freien auch der Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt.

Ab dem 27. April dürfen auch in Bayern Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen sind von der Quadratmeter-Grenze ausgenommen. Schon ab 20. April dürfen Bau- und Gartenmärkte und Gärtnereien wieder öffnen.

Bayern ist in Deutschland das am stärksten vom Coronavirus betroffene Bundesland.

12.27 Uhr: Ende März wurden die Friseure wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Wann dürfen sie wieder öffnen – und vor allem wie?

Haare schneiden in Coronazeiten - im Garten, mit Maske und Alkoholspray Haare schneiden in Coronazeiten - im Garten, mit Maske und Alkoholspray

11.51 Uhr: Das Europa-Büro der WHO hält die kommenden Wochen für ausschlaggebend für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus. Zwar gebe es positive Anzeichen aus einer Reihe von stark betroffenen Ländern, darunter Spanien, Italien, Deutschland und die Schweiz, jedoch solle man nun keine Fehler machen, so der WHO-Regionaldirektor Hans Kluge: „Trotz des Frühlingswetters befinden wir uns weiter mitten in einem Sturm.“ Es gebe keinen schnellen Weg zurück zum Normalzustand.

11.25 Uhr: Österreich will alle Mitarbeiter und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen auf das Coronavirus testen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sagte, dass dies „der ganz große, zentrale Schwerpunkt“ der künftigen Teststrategie in der Alpenrepublik sei. Laut Anschober betrifft die Maßnahme 130.000 Menschen in mehr als 900 Einrichtungen.

Mit der bisherigen Gesamtzahl der Tests zeigte sich Anschober durchaus zufrieden. Im Verhältnis zu der Einwohnerzahl hätten einige Länder, darunter Deutschland und die Schweiz, mehr getestet. Aber: „Wir haben deutlich mehr Tests durchgeführt als Spanien, ein Vielfaches im Vergleich zu Schweden, ein Vielfaches auch im Vergleich zu Großbritannien und Frankreich.“

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist inzwischen sehr gering. Mit Stand Donnerstag, 8 Uhr, vermeldete das österreichische Gesundheitsministerium 14.370 bestätigte Fälle.

US-Schauspieler Tom Hanks und Rita Wilson.

Foto: Brent N. Clarke / dpa

11.15 Uhr: Die Ehefrau von Tom Hanks, Rita Wilson, hat in einem Interview über ihre Covid-19-Erlebnisse gesprochen. Sie habe Schüttelfrost, Fieber und Gliederschmerzen gehabt, dazu ihren geschmacks- und Geruchssinn verloren. So sehr litt sie unter der Corona-Erkrankung.

11.03 Uhr: Wegen der verlängerten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie haben die Veranstalter die Festivals Rock am Ring und Rock im Park Anfang Juni abgesagt. Das teilte der Veranstalter Live Nation am Donnerstag in Frankfurt mit.

Die Festivals hätten vom 5. bis 7. Juni über die Bühne gehen sollen. Zu den Headlinern gehörten in diesem Jahr die Bands Green Day, Volbeat und System Of A Down.

Auch die Festivals Wacken, Hurricane, Southside, Deichbrand, Elbjazz, Limestone, Highfield und M’era Luna sind bereits abgesagt worden.

Welche weiteren Konzerte und Festivals ausfallen, lesen Sie hier.

Coronavirus: RKI-Fallzahlen für Deutschland

10.50 Uhr: Großbritannien will die Ausgangsbeschränkungen britischen Medien zufolge um drei Wochen verlängern. Die Entscheidung solle nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats Cobra noch am Donnerstag offiziell verkündet werden.

Die Briten dürfen ihre Wohnungen kaum noch verlassen

Erlaubt sind der Einkauf wesentlicher Dinge wie Lebensmittel und Medikamente

Alle Läden, die nicht zur Grundversorgung dienen, sind geschlossen

Sport ist nur einmal am Tag und nur mit Mitgliedern desselben Haushalts erlaubt

Versammlungen von mehr als zwei Personen sind verboten

Eine Frau mit Schutzmaske und Einweghandschuhen in London.

Foto: tim Ireland / dpa

10.37 Uhr: In Deutschland sind bis Mittwochvormittag mehr als 131.400 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 10.15 Uhr: Mehr als 128.500 Infektionen). Mindestens 3554 (Vortag Stand 10.15 Uhr: 3222) mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Zudem melden einige der Bundesländer ihre Zahlen jeweils nicht immer zur gleichen Uhrzeit. Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 77. 000 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 34.600 nachgewiesenen Fällen und mindestens 995 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 27.600 Fällen und mindestens 708 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 26.000 bestätigten Fällen und mindestens 820 Toten.

Die einzelnen RKI-Fallzahlen für die Bundesländer

Baden-Württemberg: 25.881 / +443 / 802

Bayern: 35.142 / +848 / 1049

Berlin: 4848 / +126 / 74

Brandenburg: 2058 / +108 / 54

Bremen: 507 / +7 / 21

Hamburg: 3953 / +84 / 80

Hessen: 6470 / +123 / 187

Mecklenburg-Vorpommern: 634 / +10 / 13

Niedersachsen: 8188 / +169 / 248

Nordrhein-Westfalen: 26.383 / +548 / 663

Rheinland-Pfalz: 5087 / +83 / 87

Saarland: 2201 / +56 / 71

Sachsen: 3955 / +136 / 94

Sachsen-Anhalt: 1248 / +25 / 26

Schleswig-Holstein: 2294 / +49 / 55

Thüringen: 1601 / +51 / 45

9.38 Uhr: In diesen Zeiten halten sich sogar die ZDF-Mainzelmännchen an die Corona-Maßnahmen:

Und in den @ZDF-Werbeblöcken helfen #InZeitenVonCorona auch die Mainzelmännchen mit, die Menschen zum richtigen Verhalten zu animieren pic.twitter.com/4u6e704O87 — Medienkorrespondenz (@_DieMK_) April 16, 2020

Coronavirus Deutschland – Sommerurlaub im eigenen Land

9.15 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Bürgern angesichts der Corona-Pandemie empfohlen, einen Sommerurlaub in Deutschland zu planen. „Meine Einschätzung ist, wenn man das Infektionsgeschehen anderer Länder anschaut, ist der Urlaub wohl besser in Deutschland zu machen“, sagte Söder am Mittwochabend „Bild Live“.

Momentan sind die Bürger noch aufgefordert, generell auf Reisen zu verzichten. Weltweit besteht eine Reisewarnung. Es ist unklar, wann es zu ersten Lockerungen kommt.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans rief zu Geduld auf: „Es ist jetzt zu früh, um über den Sommerurlaub zu debattieren“, sagte der CDU-Politiker im RTL-„Frühmagazin“. Man taste sich jetzt ganz vorsichtig wieder an die Normalität heran.

8.50 Uhr: Ein 99 Jahre alter Brite hat zwölf Millionen Pfund (13,7 Millionen Euro) Spendengelder für den staatlichen Gesundheitsdienst NHS eingesammelt. Der Kriegsveteran Tom Moore hatte sich nach einer Hüft-OP vorgenommen, bis zu seinem 100. Geburtstag am 30. April 100 Mal mit seinem Rollator seinen 25 Meter langen Garten abzuschreiten und sich dafür sponsern zu lassen. Eigentlich hatte der Senior mit nur 1000 Pfund an Spenden gerechnet.

Die letzten zehn Runden, die Moore noch vor sich hat, sollen am Freitag live in den Morgensendungen übertragen werden.

Tom Moore ist fast 100 Jahre alt.

Foto: - / AFP

Malu Dreyer hofft auf Rückkehr zum Unterricht bis Sommer

8.15 Uhr: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hofft auf eine Wiederaufnahme des Unterrichts für alle Schüler noch in diesem Schuljahr. Dreyer verwies am Donnerstag im Deutschlandfunk auf die Kultusministerkonferenz der Länder, die bis Ende April ein Konzept zur stufenweisen Schulöffnung vorlegen soll.

„Unser Ziel wäre es, wenn es irgendwie möglich ist, dass alle Schüler und Schülerinnen vor der Sommerpause auch noch mal in die Schule gehen können.“ Gleichzeitig betonte sie: „Aber das wird natürlich abhängig sein vom Infektionsgeschehen.“

5.30 Uhr: Weiter strikte Kontaktbeschränkungen, aber behutsame Lockerungen in Einzelbereichen: Die Übereinkunft von Bund und Ländern zur Bewältigung der Corona-Krise in den nächsten Wochen muss nun rechtlich umgesetzt werden. Dazu tagen an diesem Donnerstag mehrere Landeskabinette. Die Kritik an den Beschlüssen ist angesichts einer grundsätzlich breiten Unterstützung der Bevölkerung für die Maßnahmen gegen die Corona-Epidemie eher verhalten.

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans lobte sie ausdrücklich. „Die Maßnahmen sind ausgewogen und verantwortungsbewusst“, sagte er unserer Redaktion.

FDP-Chef Christian Lindner begrüßte die vorsichtigen Lockerungen im Grundsatz, kann sich aber mehr vorstellen. „Die Orientierung an der Vorsicht ist richtig“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Aber in Handel, Gastronomie und Bildung wäre etwas mehr Öffnung denkbar gewesen, wenn Schutzkonzepte vorliegen.“ Vor allem brauche man objektive Kriterien für die nächsten Schritte, da die Grundlagen der Beurteilungen wechselten.

Der Städte- und Gemeindebund forderte weitergehende Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass es lokal immer wieder neue Ausbrüche von Infektionen gibt“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. „Es muss viel mehr Testverfahren geben, mit denen möglichst in wenigen Stunden nicht nur der Infizierte, sondern auch seine Kontaktpersonen erfasst und getestet werden können.“ Dabei könne die geplante Corona-Warn-App einen wichtigen Beitrag leisten.

Christian Lindner begrüßt die Corona-Lockerungen.

Foto: Sonja Wurtscheid / dpa

Mittwoch, 15. April 2020: Regierung empfiehlt Tragen von Masken im Handel und ÖPNV – Großveranstaltungen bis 31. August sollen verboten werden

21.17 Uhr: Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat Frankreich einen Rückgang bei den Krankenhauspatienten verzeichnet. Aufgrund „zahlreicher Entlassungen“ gab es am Mittwoch 513 weniger Krankenhauspatienten als noch am Dienstag, wie die Gesundheitsbehörden meldeten. „Das ist ein erster Rückgang und er ist zu begrüßen“, sagte der Generaldirektor für Gesundheit, Jérôme Salomon.

Insgesamt sind nach offiziellen Angaben in Frankreich seit Anfang März 17.167 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Mehr als 10.600 Menschen starben demnach in Krankenhäusern sowie mehr als 6500 in Altersheimen.

20.44 Uhr: Nach einem Gerichtsurteil setzt Amazon den Betrieb seiner Verteilzentren in Frankreich vorläufig aus. Das teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Ein Gericht in Nanterre bei Paris hatte dem Online-Händler zuvor auferlegt, sich auf eine Auswahl wichtiger Artikel zu beschränken.

Wie lange die Aussetzung laufen soll, wurde explizit nicht mitgeteilt. „Diese Woche werden wir die Mitarbeiter unserer Verteilzentren bitten, zuhause zu bleiben“, schrieb das Unternehmen. Das Gericht hatte am Dienstag erklärt, der Online-Händler habe in der Coronavirus-Krise seine Verpflichtungen zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Angestellten in seinen Logistikzentren nicht ausreichend erfüllt.

Der Versandhändler solle sich daher in Frankreich auf Bestellungen von Lebensmitteln sowie Hygiene- und Medizinprodukten beschränken. Amazon müsse nun in allen Lagern eine Risikobewertung durchführen und erforderliche Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen treffen. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben erstaunt über das Urteil und kündigte an, dagegen in Berufung zu gehen. Amazon habe bereits erheblich investiert, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten und zu verbessern.

20.20 Uhr: Frankreich will dem Personal im Gesundheitswesen wegen der Corona-Krise eine Sonderprämie zahlen. In den besonders betroffenen Gebieten soll es jeweils 1500 Euro geben, kündigte Premierminister Édouard Philippe am Mittwoch an. Auch das Personal in weniger betroffenen Départements, die Patienten aus anderen Regionen aufgenommen haben, soll einen Bonus in dieser Höhe erhalten. Das übrige Personal bekommt 500 Euro.

Auch Mitarbeiter in Altersheimen und von Betreuungsdiensten sollen eine finanzielle Belohnung bekommen. Einige Angestellte im öffentlichen Dienst, die trotz Krise ihren Dienst verrichteten, erhalten ebenfalls bis zu 1000 Euro. Die Prämien sind steuerfrei. Familien in finanzieller Not versprach der Premier für Mai eine Soforthilfe.

Mitarbeiter im Gesundheitswesen sollen in Frankreich eine steuerfreie Sonderprämie für ihren Einsatz in der Corona-Krise bekommen.

Foto: Jean-Francois Badias / dpa

20.11 Uhr: Nach einem Betrugsversuch ist die Hamburger Corona-Soforthilfe am Mittwoch vorsorglich gestoppt worden. Wie die Finanzbehörde am Abend mitteilte, hatten kriminelle Solo-Selbstständige und kleine Unternehmer auf gefälschte Internetseiten gelockt, um mit deren Daten die staatlichen Hilfen auf andere Konten auszahlen zu lassen. Nach ersten Hinweisen auf den Betrug habe die Förderbank IFB in Abstimmung mit dem Landeskriminalamt die Online-Antragstellung und Auszahlung der Hilfen gestoppt. Ein finanzieller Schaden sei nach ersten Erkenntnissen noch nicht entstanden.

„Die Betrüger haben auf schändliche Weise und im großen Stil versucht, die Not der Menschen auszunutzen“, erklärte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Die IFB arbeite mit Hochdruck daran, „die rechtmäßigen Antragsteller von möglichen Betrügern zu unterscheiden und so zügig die dringend notwendigen Hilfen wieder zur Auszahlung zu bringen“. Die Beantragung der Hilfen solle bereits im Laufe des Donnerstags wieder möglich sein. Geplant sei, die Auszahlungen in der kommenden Woche wieder aufzunehmen.

Die gefälschte Internetseite befand sich den Angaben zufolge seit dem 11. April auf einem Server in Tschechien. Wie viele Antragsteller betroffen sind, werde noch ermittelt. Nach Bekanntwerden ähnlicher Betrügereien in Nordrhein-Westfalen sei die IFB bereits sensibilisiert gewesen und habe Vorkehrungen getroffen, hieß es.

Volkswagen will Fahrzeugproduktion wieder aufnehmen

19.58 Uhr: Volkswagen will die Fahrzeugproduktion in Deutschland Ende April wieder hochfahren. In Zwickau wird vom 20. April an die Fertigung aufgenommen, wie der Autobauer am Mittwoch mitteilte. In dem Werk in Sachsen wird mit dem ID3 der Hoffnungsträger der Marke für die Elektromobilität produziert. In den Werken Wolfsburg, Emden und Hannover soll es am 27. April wieder losgehen, wie zuvor aus Konzernkreisen zu erfahren war.

Als eines der ersten Werke in Europa soll auch Bratislava in der Slowakei am 20. April loslegen. Eine Woche später beginnt laut VW der Wiederanlauf in den übrigen deutschen Produktionsstätten sowie in Portugal, Spanien, Russland und den USA. Im Laufe des Monats Mai soll sukzessive auch in Südafrika, Argentinien, Brasilien und Mexiko wieder produziert werden.

19.05 Uhr: Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) kritisiert die getroffenen Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern. „Unter dem Gesichtspunkt des Erhalts von Betrieben und Arbeitsplätzen sind die von Bund und Ländern vereinbarten Lockerungen zu zaghaft ausgefallen“, sagte Mittelstandspräsident Mario Ohoven unserer Redaktion.

Viele Selbstständige seien von einer massiven Insolvenzwelle bedroht, sagte Ohoven. „Der Mittelstand erwartet, dass der Bund und die Länderregierungen spätestens bei ihren Beratungen in zwei Wochen einen umfassenden und konkreten Exit-Fahrplan vorlegen.“

Bundesregierung setzt auf komplette Verfolgung der Infektionsketten

18.54 Uhr: Die Bundesregierung setzt laut Angela Merkel auf eine komplette Verfolgung der Infektionsketten. „Wenn wir jetzt mehr öffentliches Leben zulassen, in kleinen Schritten, dann ist es ganz wichtig, das wir noch besser die Infektionsketten verfolgen können“, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. „Es muss unser Ziel sein, jede Infektionskette verfolgen zu können.“ Dann gelinge es auch, Infektionsherde einzugrenzen.

Eine von der Bundesregierung geplante Smartphone-App soll helfen, mögliche Kontakte mit Infizierten nachzuverfolgen. Deren Nutzung soll freiwillig sein. Vor allem seien aber die Gesundheitsbehörden gefordert, sagte Merkel. Die Frage sei von „ganz, ganz entscheidender Bedeutung“.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte: „Das Drama in Italien war ja, das Infektionsketten nicht mehr verfolgbar waren und damit eine völlig unkontrollierte Ausbreitung erfolgte.“

Im zwischen Bund und Ländern vereinbarten Papier heißt es dazu: „Um zukünftig Infektionsketten schnell zu erkennen, zielgerichtete Testungen durchzuführen, eine vollständige Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten und die Betroffenen professionell zu betreuen, werden in den öffentlichen Gesundheitsdiensten vor Ort erhebliche zusätzliche Personalkapazitäten geschaffen, mindestens ein Team von 5 Personen pro 20.000 Einwohner.“

Markus Söder (l, CSU), Ministerpräsident von Bayern, und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Pressekonferenz nach der Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder.

Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Friseure sollen bald wieder öffnen dürfen

18.36 Uhr: Friseure sollen sich auf eine baldige Öffnung von Läden vorbereiten. Das geht aus dem Beschluss von Bund und Ländern vom Mittwoch hervor, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach sollen sich Friseurbetriebe darauf vorbereiten, unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen sowie unter Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung den Betrieb ab dem 4. Mai wieder aufzunehmen. Lesen Sie hier: Haare selbst schneiden – Diese Tipps helfen dabei

18.20 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bürger erneut aufgerufen, sich weiterhin an die Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu halten. Man habe zwar etwas erreicht, was nicht von vorneherein absehbar gewesen sei, die Krankenhäuser, die Ärzte und die Pflegekräfte seien nicht überlastet worden, sagte Merkel.

Aber das sei nur ein Zwischenerfolg, „ein zerbrechlicher Zwischenerfolg“, warnte Merkel. Es gebe noch nicht viel Spielraum für Änderungen oder ein Vorpreschen, auch wenn eine gute Absicht dahinter stecke. Es gebe noch keinen Impfstoff. Man müsse „äußerste Vorsicht“ walten lassen. Zugleich bedankte sich die Kanzlerin bei den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie sich weitgehend an die Beschränkungen gehalten hätten.

Gastronomiebetriebe sollen vorerst weiter geschlossen bleiben

18.15 Uhr: Die Gastronomiebetriebe in Deutschland bleiben vorerst weiter geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. Das geht aus einem Beschluss von Bund und Ländern vom Mittwoch hervor, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Geschlossen haben weiter auch Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen sowie Theater, Opern und Konzerthäuser.

18.05 Uhr: Die Bürger in Deutschland sollen weiter auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten verzichten – sowie auf überregionale tagestouristische Ausflüge. Das geht aus einem Beschluss von Bund und Ländern vom Mittwoch hervor, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

18.02 Uhr: Die Pressekonferenz soll laut Regierungssprecher Steffen Seibert in Kürze starten. Oben im Aufmacherbereich können Sie sie im Live-Stream verfolgen.

17.53 Uhr: Der Start der Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde nach hinten verschoben, weil die Beratungen mit den Ministerpräsidenten mehr Zeit in Anspruch genommen hat. Sobald die Pressekonferenz startet, sehen Sie sie hier im Live-Stream.

Bund und Länder beschließen neue Corona-Regeln

17.30 Uhr: Wir fassen zusammen, was wir bisher an Einigungen aus den Beratungen von Bund und Ländern kennen:

Die Kontaktbeschränkungen werden mindestens bis zum 3. Mai verlängert

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern sollen ab der nächsten Woche wieder öffnen dürfen, ebenso Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen

Die Schulen sollen ab dem 4. Mai wieder schrittweise öffnen

Großveranstaltungen bleiben vorerst bis zum 31. August verboten

Es soll eine Empfehlung für alle Deutschen geben, in Geschäften, Bussen und Bahnen Atemschutzmasken beziehungsweise Mundschutzmasken zu tragen

17.24 Uhr: Die seit Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen für die Menschen in Deutschland werden grundsätzlich bis mindestens 3. Mai verlängert. Darauf verständigten sich Bund und Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Viele Händler können aufatmen: Ab kommenden Montag dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter Auflagen wieder öffnen.

Foto: Thomas Frey / dpa

17.19 Uhr: Die Länder sind in diesem Punkt offenbar den Ideen des Bundes gefolgt: Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter Auflagen ab Montag wieder öffnen dürfen. Dies gilt unabhängig von der Verkaufsfläche auch für Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus den Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung erfuhr.

Schulbetrieb wird ab 4. Mai wieder aufgenommen

16.44 Uhr: Am Nachmittag wurden erste Einigungen aus den Gesprächen zwischen Bund und Ländern bekannt. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, soll der Schulstart in Deutschland schrittweise ab dem 4. Mai wieder aufgenommen werden.

Zunächst sollen die Klassen, die im nächsten Jahr ihre Abschlussprüfungen ablegen, sowie die obersten Grundschulklassen zurück in die Schulen dürfen. Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich.

Zudem will die Politik das Tragen von Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel „dringend“ empfehlen. Eine generelle Maskenpflicht, wie sie teilweise im europäischen Ausland umgesetzt wird, soll es hingegen nicht geben.

Alltagsmasken dienen laut Gesundheitsministerium dazu, andere vor einer Infektion zu schützen. Spezialmasken, die auch den Träger selbst schützen, sollten dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben.

Hier erfahren Sie, wie Sie sich einen Mundschutz selbst nähen können.

So trage ich den Mundschutz richtig So trage ich den Mundschutz richtig

Die Bundesregierung hatte bereits einen Bedarf an Milliarden von Schutzmasken festgestellt - Nachschub vor allem an hochwertigen Masken ist allerdings wegen einer weltweit hohen Nachfrage schwer zu besorgen.

Laut Informationen der „Bild“-Zeitung und der Deutschen Presse-Agentur haben sich Bund und Länder zudem darauf verständigt, Großveranstaltungen bis zum 31. August diesen Jahres zu verbieten. Auch Fußballspiele sind von der Entscheidung betroffen. Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen durch die Länder getroffen werden.

In Deutschland soll es zwar keine generelle Maskenpflicht geben, das Tragen einer Schutzmaske wird jedoch empfohlen.

Foto: Thomas Kronsteiner / Getty Images

Kanzlerin und Länderchefs beraten über Vorgehen in Corona-Krise

15.31 Uhr: Derzeit beraten sich die Kanzlerin und die Landeschefs in einer Videoschalte über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Im Anschluss will Merkel sich in einer Pressekonferenz äußern – der Termin dafür steht noch aus.

So sieht der Vorschlag aus, den der Bund den Bundesländern offenbar unterbreiten will:

die seit Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen in Deutschland sollen grundsätzlich mindestens bis zum 3. Mai in Kraft bleiben.

Sollten Kitas, Schulen und Hochschulen geöffnet werden, dann wünscht sich der Bund ein abgestimmtes Vorgehen der Länder. Alleingänge sollen so vermieden werden.

Geschäfte mit einer Ladenfläche von bis zu 800 Quadratmetern (die Größe eines mittelgroßen Supermarkts) könnten womöglich schon am Montag wieder öffnen.

Unter Auflagen sollen auch Kultureinrichtungen wie Bibliotheken und Archive sowie Zoos und botanische Gärten wieder zugänglich sein.

Auch Friseure könnten sich trotz der körperlichen Nähe darauf vorbereiten, unter bestimmten Auflagen sowie „unter Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung den Betrieb am 4. Mai wieder aufzunehmen“.

Restaurants, Bars und Kneipen dagegen sollen wie bisher grundsätzlich geschlossen bleiben.

Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen sowie andere religiöse Feierlichkeiten sollen nach Wunsch des Corona-Kabinetts weiterhin untersagt bleiben.

Die in der Corona-Krise eingeführten Grenzkontrollen dagegen werden um weitere 20 Tage verlängert.

Hotels sollten auch weiterhin „nur für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung“ stehen.

Der Bund will den Ländern zudem vorschlagen, Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen der Abschlussklassen des laufenden Schuljahres nach entsprechender Vorbereitung unmittelbar wieder durchzuführen. Die Notbetreuung in den Kitas werde auf weitere Berufs- und Bedarfsgruppen ausgeweitet, heißt es in dem Papier zudem.

Dadurch solle besonders Eltern in zentralen Wirtschaftsbereichen eine Rückkehr in den Arbeitsalltag ermöglicht werden. Die Schulen sollen nach den Vorstellungen des Bundes ab dem 4. Mai prioritär für Schüler der Abschlussklassen und der Jahrgänge geöffnet werden, die im nächsten Schuljahr ihre Prüfungen ablegen. Zudem soll die letzte Klasse der Grundschule wieder in die Schule dürfen.

Hier erklären wir ausführlich, welche Ideen der Bund zum neuen Alltag in der Coronavirus-Pandemie in die Debatte einbringt: So stellt sich der Bund unseren künftigen Corona-Alltag vor.

Benzin ist so günstig wie seit 2009 nicht mehr

15.01 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie belastet die Weltwirtschaft, und damit auch den Ölpreis. Diese Entwickung hat positive Folgen für die Verbraucher: Benzin ist derzeit so günstig wie seit dem Jahr 2009 nicht mehr, der Liter Diesel war zuletzt im Jahr 2016 so günstig wie heute. Zu diesem Schluss kommt der ADAC, der sich die Tagesdurchschnittswerte der beiden Spritsorten angesehen hat.

Der Liter E10 kam am Dienstag auf einen Durchschnittswert von 1,181 Euro pro Liter, der Liter Diesel auf 1,096 Euro. Wichtigster Grund für den Preisrückgang sei die anhaltend schwache Nachfrage am Rohölmarkt, erklärte der ADAC. Seit Anfang des Jahres hätten die Rohölnotierungen um mehr als 50 Prozent nachgegeben. Zusätzlich zum billigeren Öl mache sich aber auch die durch die Corona-Krise gesunkene Nachfrage nach Sprit in den Preisen bemerkbar.

In der Coronavirus-Krise sinkt die Öl-Nachfrage. Für die Verbraucher macht sich das an der Tankstelle positiv bemerkbar.

Foto: Jens Büttner / dpa

Der Wettbewerbsdruck sorge für ein „derzeit angemessenes Preisniveau an den Tankstellen“.Viel Luft nach unten sieht der Verkehrsclub für die Spritpreise derzeit nicht mehr, solange der Ölpreis auf dem aktuellen Niveau bleibt. Wenn die Nachfrage wieder anziehe, könne sich der Trend auch wieder umkehren, sagte ein Sprecher.

Lockerung der Kontaktsperre: Merkel berät sich mit Landeschefs

13.20 Uhr: Die 107. Tour de France der Radprofis ist wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben worden. Dies bestätigte der Veranstalter ASO am Mittwoch. Die ursprünglich vom 27. Juni bis 19. Juli geplante Rundfahrt soll nun vom 29. August bis 20. September stattfinden.

13.01 Uhr: Der Bund will ermöglichen, Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder zu öffnen. Das sieht eine Beschlussvorlage des Corona-Kabinetts für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder vor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Mittwoch vorlag. Die seit mehreren Wochen geltenden harten Kontaktbeschränkungen sollen demnach grundsätzlich bis zum 3. Mai verlängert werden.

12.33 Uhr: Vor den Bund-Länder-Beratungen über die weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung die Hoffnung auf eine baldige Lockerung der Einschränkungen gedämpft.

„Der Pfad in den nächsten Wochen ist ein schmaler zwischen vorsichtiger schrittweiser Lockerung und der Bewahrung der Fortschritte im Kampf gegen die Pandemie“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Wichtig sei, „dass wir jetzt jeden Übermut und jede Nachlässigkeit vermeiden müssen, um dieses Erreichte nicht zu gefährden“.

Regierungssprecher Steffen Seibert.

Foto: Wolfgang Kumm / dpa

11.46 Uhr: Die Zahl der mit Corona-Infizierten hat am Mittwochvormittag in Europa die Marke von einer Million überschritten: Bis Mittwochmorgen wurden laut amtlichen Angaben europaweit 1.003.284 Fälle diagnostiziert. Dies ist etwas mehr als die Hälfte der weltweit nachgewiesenen Infektionen. Europaweit gab es bisher rund 84.500 registrierte Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Weltweit wurden bislang knapp zwei Millionen Corona-Infektionen und 126.000 Todesfälle nachgewiesen. In Europa sind Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland bei den gemeldeten Infektionsfällen am schwersten betroffen. Die Zahl der diagnostizierten Infektionen bildet allerdings nur einen Bruchteil der tatsächlichen Fälle ab, da in vielen Ländern nur die schwer erkrankten Patienten getestet werden und viele leichte oder symptomfreie Fälle unerkannt bleiben.

11.15 Uhr: Nach dem Willen Innenministeriums sollen die in der Corona-Krise eingeführten Grenzkontrollen für weitere 20 Tage gelten. Über Einzelheiten wollte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) noch mit den Ministerpräsidenten sprechen. Seit einem Monat werden die Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz überwacht.

An den Übergängen nach Belgien und in die Niederlande wird hingegen nicht kontrolliert. Allerdings wurde auch in diesen Abschnitten die Überwachung im 30-Kilometer-Grenzraum intensiviert. Menschen, die weder Deutsche noch dauerhaft hier ansässig sind, dürfen wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März nur noch aus einem „triftigen Reisegrund“ nach Deutschland kommen. Das betrifft etwa EU-Bürger, die durch Deutschland in ihr Heimatland reisen oder Lastwagenfahrer, die wichtige Güter liefern. Die Einreise ist zudem nur über bestimmte Grenzübergänge möglich.

Grundsätzlich sind Einreisen aus Drittstaaten in die EU nur noch in ausgewählten Fällen zulässig. Seit dem 10. April müssen sich – abgesehen von wenigen Ausnahmen - alle Rückkehrer nach einem mehrtägigen Auslandsaufenthalt zudem für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben.

Merkel will offenbar Kontaktsperre bis 3. Mai durchsetzen

10.55 Uhr: Vor dem Corona-Gipfel der Bundesregierung am Nachmittag ist ein Eckpunktepapier bekanntgeworden: Wie die Deutsche Presse-Agentur und die „Bild“-Zeitung berichten, haben sich die Staatskanzleien der Länder und das Bundeskanzleramt darauf verständigt, die Kontaktsperre in Deutschland bis mindestens zum 3. Mai aufrechtzuerhalten.

Zugleich soll es den Berichten zufolge teilweise Lockerungen geben: So wollen sich die Politiker offenbar darauf verständigen, Geschäfte mit einer Ladenfläche von weniger als 400 Quadratmetern wieder die Öffnung zu erlauben. Im Rahmen eines Stufenmodells sollen demnach Geschäfte wie den Kfz- und Fahrradhandel, den Buch- und Möbelhandel sowie Telekommunikationsunternehmen wieder öffnen dürfen.

Zudem solle erwogen werden, Museen, Zoos und Botanische Gärten wieder zu öffnen. Theater und Konzertveranstaltungen sollen demnach weiter geschlossen bleiben. Schulen und Kindertagesstätten sollen laut dem Bericht der „Bild“-Zeitung ebenfalls weiter geschlossen bleiben. Ausgenommen davon soll die Veranstaltung von Abschlussprüfungen sein.

Bundeskanzlerin Angela Merkel berät mit den Ministerpräsidenten am Mittwochnachmittag über eine Lockerung der Maßnahmen wegen der Coronavirus-Krise.

Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen bis voraussichtlich zum 3. Mai soll demnach dazu dienen, zusätzliche Zeit beim weiteren Aufbau von Intensiv-Kapazitäten an den Krankenhäusern, der Steigerung von Testkapazitäten sowie der Verbesserung der Zielgenauigkeit von Tests zu gewinnen.

Die geplante App zur Nachverfolgung von Infektionsketten wurde nach diesen Informationen als wichtiges Instrument zur Bekämpfung der Pandemie bezeichnet. Der Bestand an Schutzmasken und -kleidung solle weiter aufgestockt werden, um vorrangig den Gesundheits- und Pflegebereich auszustatten. Auch Unternehmen, bei denen der vorgeschriebene Abstand nicht eingehalten werden könne, sollten mit Masken versorgt werden.

Neue Corona-Fallzahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI)

9.35 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 127.584 angegeben – ein Plus von 2486 seit dem Vortag. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 3254 Todesfälle.

RKI-Corona-Fallzahlen pro Bundesland:

Baden-Württemberg: 25.438 / +398 / 767

Bayern: 34.294 / +725 / 954

Berlin: 4722 / +54 / 62

Brandenburg: 1950 / +34 / 42

Bremen: 500 / +8 / 21

Hamburg: 3869 / +61 / 67

Hessen: 6347 / +164 / 173

Mecklenburg-Vorpommern: 624 / +5 / 11

Niedersachsen: 8019 / +134 / 224

Nordrhein-Westfalen: 25.835 / +535 / 607

Rheinland-Pfalz: 5004 / +124 / 77

Saarland: 2145 / +33 / 58

Sachsen: 3819 / +68 / 73

Sachsen-Anhalt: 1223 / +16 / 26

Schleswig-Holstein: 2245 / +81 / 54

Thüringen: 1550 / +46 / 38

9.30 Uhr: Herzlich Willkommen in unserem neuen Newsticker zur Coronavirus-Pandemie. Alle bisherigen Nachrichten finden Sie in unserem alten Newsticker.

