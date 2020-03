Berlin. Nach einem frühlingshaften Samstag mit Temperaturen von bis zu 18 Grad wird es zum Beginn der Sommerzeit in Deutschland mancherorts noch einmal richtig kühl. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) müssen die Menschen in einigen Region des Landes am Sonntag sogar mit Schnee oder Schneeregen rechnen. Kalte Luftmassen, die vom Norden her ins Land strömen, bescheren uns nicht nur frostige Nächte.

In höheren Lagen, darunter den Mittelgebirgen und auch im Alpenvorraum, drohen noch einmal winterliche Straßenverhältnisse - und das obwohl einige Autofahrer ihre Winter- bereits gegen Sommerreifen ausgetauscht haben. Tatsächlich sollten sich Verkehrsteilnehmer jedoch auf Glätte durch Schnee, Schneematsch oder gefrierende Nässe einstellen.

Wetter in Deutschland: In einigen Regionen gibt es sogar Schnee

Die kühlen Temperaturen halten vielerorts bis Anfang kommender Woche an, darunter in den Alpen. Im Nordwesten drohen laut DWD ebenfalls Schneeregen oder Schneeschauer. Bis einschließlich Montag klettern die Temperaturen nicht über acht Grad. Weshalb Wetterexperten bereits empfehlen, die Winterjacken noch einmal aus dem Schrank zu holen.

Eine gute Nachricht gibt es dennoch: Obwohl die Höchstwerte weiterhin einstelligen bleiben sollen, soll sich die Sonne ab Dienstag vor allem im Süden des Landes erneut zeigen. Nachts bleibt es allerdings weiterhin frostig.

(dpa/elik)