Corona in Osterode: Ein Überblick über die Situation vor Ort

Die Krankheit Covid-19 bestimmt weiterhin die Nachrichten. In einer FAQ zum Coronavirus in Osterode und Umgebung stellen wir eine Übersicht bereit.

Osterode. Im Sommer hatte sich die Lage im Landkreis Göttingen zunächst entspannt, jetzt greift das Coronavirus wieder verstärkt um sich. In vielen Ländern der Welt sind Menschen erkrankt, auch in Deutschland mehren sich die Fälle wieder. So wie derzeit im Landkreis Göttingen und den Gemeinden im Altkreis Osterode. Die aktuellen Entwicklungen seit dem letzten Update und allgemein Wichtiges lesen Sie in Fettschrift.

Wie viele Corona-Fälle gibt es in Osterode und Göttingen?

Am 23. Oktober waren 121 Personen (zuvor: 80) im Landkreis Göttingen am Coronavirus erkrankt. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen im Landkreis liegt derzeit bei 1.667 (zuvor: 1.608). Von der Infektion genesen sind wieder 1.461 Personen, weiterhin 85 sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben. Der statistische Richtwert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage lag am 23. Oktober bei 32,65 (zuvor: 23,80).

Sollte diese sogenannte Inzidenz den Wert 35 erreichen, gelten seit 23. Oktober schärfere Regeln: Neue Corona-Verordnung- Masken im Freien und Sperrstunde. Unter anderem würde dann auf dem Boulevard in Bad Lauterberg Maskenpflicht herrschen. Am 23. Oktober meldete die Kindertagesstätte in Barbis, dass die Einrichtung nach nun sieben positiven Covid-Tests noch einige Tage länger geschlossen bleibt. Am 18. Oktober war bekannt geworden, dass es in Hattorf nach einer privaten Feier mehrere Corona-Infektionen gegeben hat. Kein Hotspot mehr: Der Inzidenzwert im Kreis Northeim fällt weit unter die Grenze. In Göttingen haben Corona-Skeptiker demonstriert.

Wie stellte sich das Infektionsgeschehen im Landkreis Göttingen kürzlich dar?

Am 5. Oktober wurde bekannt, dass es einen Corona-Fall am EMA-Gymnasium in Herzberg gegeben hat – 90 Personen mussten in Quarantäne. Die Befunde eines Reihentests waren jedoch durchweg negativ.

Zuvor hatte sich die Corona-Lage im Landkreis Göttingen entspannt. Derzeit steigen die Fallzahlen wieder.

Was ändert sich jetzt wegen des Coronavirus?

Die neuen Corona-Maßnahmen seit Oktober.

Bereits seit Ende April gilt in Niedersachsen eine Maskenpflicht im Nahverkehr und Handel. Für die aktuell geltenden Vorschriften nach Inzidenzwert hat das Land Niedersachsen eine Übersichtsseite eingerichtet. Hier finden sich auch die derzeitigen Regeln für Personenbegrenzungen bei Events und im Sport. . Fest steht: Der Weihnachtsmarkt 2020 in Osterode wird abgesagt.

Diese neuen Maßnahmen haben Merkel und die Länder im Oktober nach langen Verhandlungen beschlossen.

Wie sollte ich mich in der Corona-Krise verhalten?

Bund und Länder haben Maßnahmen getroffen, um die Ausbreitung des Virus möglichst zu verlangsamen. Jeder kann in dieser Situation mit gutem Beispiel vorangehen, unabhängig in welchem Rahmen. Generell gilt: Hände oft und mindestens 20 Sekunden lang mit Seife waschen – das tötet das Virus. Außerdem: in die Armbeuge husten und niesen, nicht ins Gesicht fassen, Abstand zu anderen Menschen halten, Alltagsmasken tragen, geschlossene Räume regelmäßig lüften.

Sehen Sie in der Karte: Deutschlands Urlaubsgebiete im Corona-Vergleich.

Was mache ich, wenn ich glaube am Coronavirus erkrankt zu sein?

Auf keinen Fall sollte man einfach in die Arztpraxis gehen oder ein Testzentrum ohne Anmeldung aufsuchen. Weiterhin gilt: Bei einem Verdacht auf eine Infektion zunächst beim Hausarzt anrufen. Dort bekommt man einige Fragen gestellt und der Arzt entscheidet über das weitere Vorgehen. Wie sich Corona, Grippe und Erkältung unterscheiden lassen. Wieder da: Bei Erkältung- Krankschreibung per Telefon wieder möglich.

Ein Test auf Corona findet üblicherweise nur auf ärztliche Empfehlung hin statt. Außerhalb der Sprechzeiten wendet man sich an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter Telefon 116117. Der Notruf 112 ist nur für Notfälle gedacht, dazu zählt aber natürlich auch hohes Fieber. Im Corona-Testzentrum Göttingen kann man Termine für einen Abstrich auch online buchen. Eine Hausarzt-Praxis hat auch in Bilshausen ein Testzentrum mit Drive-in eingerichtet. Genesene berichten: So verlief die Krankheit bei uns. Derzeit geht der Grippe-Impfstoff aus – die Patienten sind verärgert.

Was passiert, wenn ich mich nicht an die geltenden Regeln halte?

Die Einhaltung der Regeln werde sehr konsequent durchgesetzt, teilte die Landesregierung im Sommer mit. Verstöße werden unmittelbar mit Bußgeldern bis zu 25.000 Euro geahndet, schwere Verstöße werden strafrechtlich verfolgt und können sogar Freiheitsstrafen nach sich ziehen. Bei fehlendem Abstand drohen zum Beispiel 150 Euro Strafe: Das ist der Corona-Bußgeldkatalog.

Die Polizei will im Landkreis Göttingen die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren.

Wo finde ich als Unternehmer Hilfe?

Die Wirtschaftsförderung Region Göttingen WRG ist unter Telefon 0551/5254980 für Kunden erreichbar. Auf ihrer Website stellt sie außerdem Informationen und Links für Unternehmer bereit. Für Gewerbetreibende bietet der Fachbereich Ordnung der Stadt Göttingen unter 0551/400-2767 zeitweise eine Hotline zu Fragen rund um die Notfallerlasse des Landes. .

Wo kann ich mehr erfahren?

Unsere verifizierten Texte zum Thema Coronavirus finden Sie hier:

Das Bürgertelefon von Stadt und Landkreis Göttingen ist ab 24. Oktober wieder erreichbar: Auskünfte gibt es unter der Telefonnummer 0551/7075-100 am Samstag und Sonntag von 10 bis 11 Uhr sowie von 15 bis 16 Uhr. Von Montag bis Freitag ist es dann täglich von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr erreichbar.