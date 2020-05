Reisewarnung verlängert: Sind Reisen im Inland erlaubt?

Berlin.

Seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie ist der Reiseverkehr lahmgelegt – zahlreiche Länder haben ihre Grenzen geschlossen

Die Bundesregierung hat die weltweite Reisewarnung verlängert – bis mindestens Mitte Juni

Mehrere bei Deutschen beliebte Urlaubsländer drängen allerdings auf ein Ende der Reisebeschränkungen

Österreich will seine Grenzen „behutsam“ für Urlauber öffnen, auch Kroatien zeigt sich offen

Die Deutsche Bahn lässt inzwischen noch mehr Kunden Zugtickets flexibel umbuchen

Was bedeutet die Corona-Pandemie für den Urlaub in diesem Jahr? Die wichtigsten Antworten

Ein Ende der Coronavirus -Pandemie ist trotz anhaltender Vorsichtsmaßnahmen vorerst nicht in Sicht. Erst am Mittwoch verlängerte die Bundesregierung zudem die weltweite Reisewarnung: Für viele scheint der Sommerurlaub in diesem Jahr damit immer ungewisser zu werden. Denn Verreisen ist aktuell fast unmöglich.

Keine Frage: Die Reisebranche ist einer der am härtesten von der Krise getroffenen Wirtschaftszweige. Veranstalter und Hotelbetreibende sorgen sich um ihre Existenz. Wer für dieses Jahr Urlaub geplant hat, weiß derzeit nicht, ob Reisen überhaupt möglich sein wird – und ob man gebuchten Urlaub erstattet bekommt. Lesen Sie hier: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Reproduktionsfaktor für Deutschland.

Wir geben einen Überblick über alles, was man zu Reisen in der Corona-Krise wissen muss:

Coronavirus: Kann ich zurzeit verreisen?

Die Bundesregierung hat die weltweite Reisewarnung für Touristen wegen der Coronavirus-Pandemie bis mindestens 14. Juni verlängert. Ein entsprechender Vorschlag des Auswärtigen Amts wurde am Mittwoch vom Bundeskabinett angenommen. Bisher galt die Reisewarnung bis zum 3. Mai.

Reisewarnungen gab es vor der Corona-Krise nur bei einer Gefahr für Leib und Leben, vor allem für Kriegsgebiete wie Syrien oder Afghanistan. Die Entscheidung über den Sommerurlaub soll kurz vor dem 14. Juni fallen. Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte in den letzten Tagen aber schon deutlich gemacht, dass er derzeit nicht mit einer Änderung rechnet: „Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können“, so Maas.

Vereinbarungen zwischen einzelnen europäischen Ländern zur Ermöglichung eines grenzüberschreitenden Sommerurlaubs schließt er allerdings nicht aus, erklärte Maas am Mittwoch.

Coronavirus: Darf ich Urlaub in Deutschland machen?

Wird es Urlaub vorerst also nur in Deutschland geben? Die Bundesregierung rät weiterhin auch von Reisen innerhalb Deutschlands ab. Hotels dürfen nach wie vor keine Zimmer an Urlauber vermieten, Übernachtungen gibt es nur in notwendigen Fällen, etwa für Geschäftsreisende. Auch auf überregionale tagestouristische Ausflüge soll verzichtet werden. Bisher ist unklar, wann es zu Lockerungen in diesem Bereich kommen könnte.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, glaubt aber, dass Sommerurlaub in Deutschland wohl möglich sein wird. „Es steht für viele Heimaturlaub auf dem Programm. Ich gehe davon aus, dass das möglich sein wird, hoffentlich auch schon im Sommer“, sagte Bareiß der Deutschen Presse-Agentur. Dazu seien aber klare Sicherheitskriterien nötig. Handtuch an Handtuch werde am Nordsee-Strand wohl niemand liegen.

Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern haben Urlaubern und Ausflüglern die Einreise verboten. Mecklenburg-Vorpommern lässt Besitzer von Zweitwohnungen seit dem 1. Mai wieder ins Land.

Niedersachsen hat einen Drei-Stufen-Plan erstellt und will schrittweise die coronabedingten Einschränkungen für den Tourismus zurücknehmen. Demnach könnten ab Mitte Mai Ferienwohnungen und Hotels mit Einschränkungen genutzt und gegen Ende Mai dann Übernachtungstourismus ohne Restriktionen möglich sein.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder rechnet bei Lockerungen der Corona-Maßnahmen mit einem Touristen-Ansturm auf touristische Ziele in Bayern.

Foto: Chiemsee-Alpenland Tourismus / dpa-tmn

Zweitwohnsitze dürfen zwar in Bayern ebenso wie in vielen anderen Bundesländern eigentlich noch aufgesucht werden. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) appelliert aber auch da an die Vernunft. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte Mitte April empfohlen, den Sommerurlaub in Deutschland zu verbringen.

Söder rechnet in Bayern mit einer Lockerung der aktuellen Beschränkungen für Restaurant- und Hotelöffnungen um Pfingsten herum. Mit einem möglichen Trend zum Urlaub in Deutschland hatte sich der Politiker bereits in der Vergangenheit eine Entlastung für Gastronomen und Hotelbetreiber erhofft.

Geht Urlaub im Ausland? Diese Länder arbeiten daran:

Fast alle Länder der Welt verweigern Touristen derzeit die Einreise. Auch die an Deutschland direkt grenzenden EU-Länder haben ihre Grenzen für Ausländer ohne triftigen Reisegrund geschlossen. Triftige Reisegründe haben etwa Berufspendler oder rückkehrende Staatsangehörige. In den beliebten Urlaubsländern Italien, Frankreich und Spanien sind die Auswirkungen der Pandemie fatal.

Es mehren sich allerdings auch Hinweise, dass Sommerurlaub unter Auflagen doch möglich sein wird – auch im Ausland. Wegen der Schutzmaßnahmen werde es sicher anders als sonst, heißt es in der Reisebranche. Mit Maskenpflicht, Abstandsregeln am Strand und Pool, ohne die beliebten Hotel-Buffets, mit Gesundheitskontrollen am Flughafen – aber wohl ohne jene Plexiglasboxen, die für Italiens Strände diskutiert wurden.

Griechenland will Reisen so schnell wie möglich zulassen

Die Türkei plant zum Beispiel, rechtzeitig zur Hochsaison (ab Anfang Juli) wieder internationale Flüge zuzulassen. Unsicher ist die Lage allerdings weiterhin in Spanien, Frankreich und Italien. Dort rechnen Vertreter der Regierung derzeit nicht damit, dass der Tourismus zum Sommer wieder hochgefahren werden kann.

Umso hoffnungsvoller sind die Signale aus Griechenland, das auf einen verspäteten Saisonbeginn im Juli oder August hofft und nun in der EU massiv Druck macht. Beim Videogipfel der EU-Regierungschefs rief der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis seine Kollegen dazu auf, Reisen so schnell wie möglich wieder zuzulassen.

Auch Kroatien hat die Sommersaison noch nicht aufgegeben und will deutsche Urlauber begrüßen. Der kroatische Tourismusminister Gari Cappelli betonte zuletzt, die EU-Länder sprächen über die Öffnung sogenannter „Touristenkorridore“. Zunächst müssten allerdings Epidemiologen befragt und Kriterien für den Schutz der Urlauber aufgestellt werden.

Urlaub in Österreich: Trotz Corona-Krise möglich?

Wenn schon nicht in der Ferne, dann vielleicht im Nachbarland? Ab wann Urlaubsreisen nach Österreich wieder möglich sind, ist laut der österreichischen Tourismusministerin noch nicht entschieden. „Wir werden nur dort Möglichkeiten der Reisefreiheit und teilweisen Öffnung der Grenzen ermöglichen können, wo Infektionszahlen niedrig sind und sich ähnlich gestalten wie in Österreich“, sagte Elisabeth Köstinger (ÖVP). „Das ist in Tschechien und auch in Deutschland der Fall. Aber das wird noch eine Diskussion in der Zukunft sein.“ RKI-Fallzahlen für Deutschland.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hatte dagegen das Angebot bekräftigt, mit einer bilateralen Abmachung deutsche Touristen im Sommer wieder einreisen zu lassen. Der österreichische Tourismus drängt auf eine Öffnung der Grenze, weil Deutsche das ganze Jahr über einen Großteil der Gäste ausmachen. Immerhin: Ab Ende Mai dürfen die Hotels in dem Land wieder Gäste empfangen.

Muss ich einen Gutschein akzeptieren, wenn ich meine Reise storniere?

Die Bundesregierung hatte eigentlich eine Gutscheinlösung ermöglichen wollen. Die EU stoppte sie: Bei Absage einer Reise haben Kunden auch weiterhin ein Recht auf volle Rückerstattung der schon geleisteten Vorauszahlungen. Einen Gutschein als Ersatz muss man nicht annehmen. Das hat EU-Verbraucherkommissar Didier Reynders gegenüber unserer Redaktion klargestellt.

Zu Reynders Äußerungen hieß es in Berlin recht schmallippig: „Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat die erste Einschätzung der Kommission zu der vorgeschlagenen Gutscheinlösung zur Kenntnis genommen.“ Ein Ministeriumssprecher sagte dem „Handelsblatt“, die Bundesregierung werde sich auf europäischer Ebene weiter für eine europarechtskonforme Gutscheinlösung einsetzen, die auch die Interessen der Verbraucher angemessen berücksichtige.

Die Bundesregierung hatte die EU-Kommission aufgefordert, die europä­ischen Verbraucherschutzregeln vorübergehend zu lockern, um die Tourismusbranche zu entlasten. Bei pandemie-bedingten Absagen für Reisen, die vor dem 8. März gebucht wurden, soll der Rückerstattungsanspruch ausgesetzt werden, hieß es in mehreren „dringenden Anliegen“ an die Kommission.

Stattdessen sollen die Pauschalreiseanbieter, Fluggesellschaften und Busunternehmen einen Gutschein ausgeben können, der bis Ende 2021 einzulösen wäre. Hat der Kunde seinen Gutschein bis dahin nicht eingelöst, muss der Veranstalter ihm den Wert erstatten. Es geht für die Kunden um viel Geld, oft um vierstellige Summen.

Bislang ist klar: Es gilt Wahlfreiheit zwischen Gutschein und Bargeld, die Erstattung muss binnen zwei Wochen erfolgen. Bleibe es dabei, warnte die Bundesregierung, stünden die Unternehmen vor großen Liquiditätsschwierigkeiten. Doch die EU-Kommission lehnt den Berliner Vorstoß jetzt ab, sie hält an den Regelungen fest.

„Alle Mitgliedstaaten sollen sicherstellen, das auf nationaler Ebene getroffene Entscheidungen auf EU-Ebene und im Einklang mit dem EU-Verbraucherrecht koordiniert werden“, sagte Justiz- und Verbraucherkommissar Reynders unserer Redaktion. „Nach dem Gesetz haben Verbraucher die Wahl, ob sie einen Gutschein akzeptieren oder eine Erstattung bevorzugen.“

Ohne eine Lockerung der EU-Vorschriften kann Deutschland auch nationale Regelungen, etwa im Pauschalreiserecht, nicht so einschneidend ändern – sonst droht ein Vertragsverletzungsverfahren. Reynders versichert, dass er sich der „beispiellosen Krise“ des Tourismussektors bewusst sei. Er plädiert deshalb für „pragmatische und attraktive Lösungen“: Alle Beteiligten sollten zusammenarbeiten, um das Angebot freiwilliger und gesicherter Gutscheine zu fördern, die für die meisten Verbraucher attraktiv wären.

Kommt jetzt ein Garantiefonds gegen Pleiten?

In der Kommission wird dazu vor allem ein Garantiefonds ins Gespräch gebracht. Er soll sicherstellen, dass Verbraucher ihr Geld erhalten, wenn das Reiseunternehmen zwischenzeitlich doch pleitegeht. Die Bundesregierung überlegt das ohnehin: Ihr Vorstoß sieht vor, die Gutscheine für Pauschalreisen gegen Insolvenz abzusichern, auch durch eine „staatliche Rückversicherung“. Außerdem sollte es eine Härtefallklausel geben.

Jetzt könnten solche Garantien immerhin ein Anreiz für Kunden sein, ein Voucher-Angebot freiwillig anzunehmen. Für die Branche ist die Absage des EU-Kommissars aber eine schlechte Nachricht. Der Deutsche Reiseverband warnt, Unternehmen könnten in großer Zahl in die Insolvenz rutschen.

Auf die Reiseveranstalter könnten nach Schätzungen der Branche aktuell Rückzahlungspflichten von 4,5 Milliarden Euro zukommen – allein für die Sommersaison seien 1,8 Milliarden Euro angezahlt. Einige Unternehmen versuchen deshalb jetzt schon, Urlauber hinzuhalten oder ihnen nur Gutscheine anzubieten. Verbraucherschützer berichten über zahlreiche Beschwerden von Kunden.

Einreiseverbote für Deutsche: Welche Länder verbieten aktuell die Einreise für Deutsche?

Zahlreiche beliebte Urlaubsländer haben in der Coronavirus-Pandemie Reisebeschränkungen verhängt, die auch deutsche Staatsbürger betreffen.

Nach Spanien einreisen kann man nur noch, wenn dies als „unvermeidlich“ begründet wird. Die Regierung hat die Ausgehsperre bis zum 9. Mai verlängert.

einreisen kann man nur noch, wenn dies als „unvermeidlich“ begründet wird. Die Regierung hat die Ausgehsperre bis zum 9. Mai verlängert. Nach Italien dürfen deutsche Touristen bis mindestens zum 3. Mai ohne zwingend notwendige Gründe nicht reisen – Urlaub gehört nicht dazu.

dürfen deutsche Touristen bis mindestens zum 3. Mai ohne zwingend notwendige Gründe nicht reisen – Urlaub gehört nicht dazu. Personen, die nach Frankreich einreisen, brauchen seit Anfang April eine internationale Einreisebescheinigung. Unnötige Reisen nach Frankreich sind nicht erlaubt, bis Mitte Mai gilt in dem Land außerdem eine strikte Ausgangssperre.

sind nicht erlaubt, bis Mitte Mai gilt in dem Land außerdem eine strikte Ausgangssperre. Nach Österreich dürfen derzeit Menschen nur unter strengen Auflagen einreisen, etwa wenn sie einen dauerhaften Wohnsitz in der Alpenrepublik haben. Sie müssen sich dann in der Regel für 14 Tage in Quarantäne begeben. Ausnahmen gibt es für Pendler, die nahe der Grenze leben und arbeiten.

dürfen derzeit Menschen nur unter strengen Auflagen einreisen, etwa wenn sie einen dauerhaften Wohnsitz in der Alpenrepublik haben. Sie müssen sich dann in der Regel für 14 Tage in Quarantäne begeben. Ausnahmen gibt es für Pendler, die nahe der Grenze leben und arbeiten. Die Schweiz kontrolliert die Grenzen nach Deutschland, Österreich und Frankreich. Die Einreise soll nur noch Schweizer Staatsbürgern, Menschen mit Aufenthaltsbewilligung sowie für Reisen aus beruflichen Gründen erlaubt sein. Auch der Transit- und der Warenverkehr sollen erlaubt bleiben.

kontrolliert die Grenzen nach Deutschland, Österreich und Frankreich. Die Einreise soll nur noch Schweizer Staatsbürgern, Menschen mit Aufenthaltsbewilligung sowie für Reisen aus beruflichen Gründen erlaubt sein. Auch der Transit- und der Warenverkehr sollen erlaubt bleiben. Polen hat seine Grenzen zu Deutschland und anderen EU-Nachbarländern für Ausländer bis mindestens zum 3. Mai geschlossen. An insgesamt 58 Grenzübergängen zu Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Litauen wurden Kontrollen eingeführt. Polen können in ihre Heimat zurückkehren, müssen aber für 14 Tage in Quarantäne. Ausländer dagegen dürfen nur in Ausnahmefällen ins Land. Diese gelten für Menschen mit Daueraufenthaltsgenehmigung, für Lastwagenfahrer und für Diplomaten.

hat seine Grenzen zu Deutschland und anderen EU-Nachbarländern für Ausländer bis mindestens zum 3. Mai geschlossen. An insgesamt 58 Grenzübergängen zu Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Litauen wurden Kontrollen eingeführt. Polen können in ihre Heimat zurückkehren, müssen aber für 14 Tage in Quarantäne. Ausländer dagegen dürfen nur in Ausnahmefällen ins Land. Diese gelten für Menschen mit Daueraufenthaltsgenehmigung, für Lastwagenfahrer und für Diplomaten. Tschechien erlaubt die Einreise von Ausländern nur unter bestimmten Voraussetzungen. Seit dem 27. April müssen sie zudem ein aktuelles, negatives Testergebnis vorlegen oder unter Quarantäne.

erlaubt die Einreise von Ausländern nur unter bestimmten Voraussetzungen. Seit dem 27. April müssen sie zudem ein aktuelles, negatives Testergebnis vorlegen oder unter Quarantäne. In Kroatien gilt bis auf Weiteres eine Einreisesperre. Das Land hat jedoch angekündigt, seine Grenzen im Sommer für Touristen wieder öffnen zu wollen.

gilt bis auf Weiteres eine Einreisesperre. Das Land hat jedoch angekündigt, seine Grenzen im Sommer für Touristen wieder öffnen zu wollen. In Griechenland müssen Reisende die ersten zwei Wochen in häuslicher Quarantäne verbringen. Deutsche dürfen nicht über den Land- oder Seeweg nach Griechenland einreisen, Flugverbindungen zwischen Deutschland und Griechenland sind bis Mitte Mai gestrichen.

müssen Reisende die ersten zwei Wochen in häuslicher Quarantäne verbringen. Deutsche dürfen nicht über den Land- oder Seeweg nach Griechenland einreisen, Flugverbindungen zwischen Deutschland und Griechenland sind bis Mitte Mai gestrichen. Die USA haben ein Einreiseverbot für Reisende aus Europa wegen des Coronavirus verhängt. Konkret betrifft es Nicht-US-Bürger, die sich seit Anfang März im Schengenraum aufgehalten haben. Es gilt seit dem 13. März.

haben ein Einreiseverbot für Reisende aus Europa wegen des Coronavirus verhängt. Konkret betrifft es Nicht-US-Bürger, die sich seit Anfang März im Schengenraum aufgehalten haben. Es gilt seit dem 13. März. Marokko hat entschieden, alle Flugverbindungen nach Deutschland, Belgien Portugal und in die Niederlande zu stoppen.

hat entschieden, alle Flugverbindungen nach Deutschland, Belgien Portugal und in die Niederlande zu stoppen. Thailand hat einen Stopp für internationale Passagierflüge bis zum 30. April verhängt. Ausnahmen gelten für Fracht-, Hilfs- und Militärflüge, aber auch für Rückholaktionen. Inlandsflüge sind weiter gestattet, aber viele Fluggesellschaften haben ihren Betrieb eingestellt.

hat einen Stopp für internationale Passagierflüge bis zum 30. April verhängt. Ausnahmen gelten für Fracht-, Hilfs- und Militärflüge, aber auch für Rückholaktionen. Inlandsflüge sind weiter gestattet, aber viele Fluggesellschaften haben ihren Betrieb eingestellt. Die Türkei hat Reisenden aus neun europäischen Ländern die Einreise verboten. Die Grenze ist für Menschen aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Spanien, Belgien, Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden geschlossen. Auch Menschen aus Drittländern, die sich in den vergangenen 14 Tagen in diesen neun Ländern aufgehalten haben, dürften nicht mehr einreisen. Türkische Staatsbürger dürften „vorübergehend“ nicht in die genannten Länder reisen, hieß es weiter. Der internationale Flugverkehr ist mindestens bis zum 1. Mai 2020 eingestellt.

hat Reisenden aus neun europäischen Ländern die Einreise verboten. Die Grenze ist für Menschen aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Spanien, Belgien, Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden geschlossen. Auch Menschen aus Drittländern, die sich in den vergangenen 14 Tagen in diesen neun Ländern aufgehalten haben, dürften nicht mehr einreisen. Türkische Staatsbürger dürften „vorübergehend“ nicht in die genannten Länder reisen, hieß es weiter. Der internationale Flugverkehr ist mindestens bis zum 1. Mai 2020 eingestellt. Vietnam verbietet aktuell allen europäischen Reisenden die Einreise.

Bekomme ich in der Corona-Pandemie eine Reisekrankenversicherung?

Bundesbürger sollen auf Reisen ins Ausland verzichten. Die Regierung weist zudem darauf hin, dass die Gefahr durch das Coronavirus in manchen Ländern höher sein kann. Wer trotzdem verreisen will, muss aufgrund der weltweiten Reisewarnung damit rechnen, nicht über die Reisekrankenversicherung versichert zu sein.

Die meisten Anbieter behalten sich vor, Urlauber mit Reisezielen, die als Risikogebiet gelten, nicht zu versichern. Für Reisende, die sich vor Beginn der weltweiten Reisewarnung bereits im Ausland aufgehalten haben, verfällt die bestehende Reisekrankenversicherung nicht.

Sollte ich Sommerurlaub buchen?

Hierzu gibt es unterschiedliche Aussagen. Bundesaußenminister Heiko Maas äußerte mehrmals Zweifel daran, dass die weltweite Reisewarnung für Touristen vor dem Sommer aufgehoben wird. Bereits im März warnte er in der „Bild am Sonntag“ vor einem „europäischen Wettlauf darum, wer touristische Reisen zuerst wieder zulässt“. Das führe zu unvertretbaren Risiken.

Maas sagte weiter, Europa brauche gemeinsame Kriterien für einen Weg zurück zur Reisefreiheit: „So schnell wie möglich, aber so verantwortlich wie nötig.“ Lesen Sie hier: Verbringen wir 2020 unseren Urlaub in Deutschland?

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich ebenfalls skeptisch zu Sommerurlauben im Ausland geäußert. „Die Wahrscheinlichkeit, dass Urlaub in anderen Ländern im Sommer so leicht möglich ist, schätze ich aus gegenwärtiger Sicht eher als unwahrscheinlich ein“, sagte er. „Das ist bei der Situation in den Ländern um uns herum, unseren klassischen Urlaubsländern, die wir haben – Spanien, Italien oder Frankreich oder Türkei – eher unwahrscheinlich.“

Wegen der Corona-Krise könnten aber auch die Sommerferien in diesem Jahr gekürzt werden – dafür plädiert beispielsweise Wolfgang Schäuble.

Sollte ich einen geplanten Sommerurlaub verschieben?

Reiserechtsexpertin Sabine Fischer-Volk sagt: „Wenn eine Buchung für einen Zeitraum nach der Einreisesperre besteht, rate ich: Bitte jetzt nicht stornieren! Sonst riskiere ich Stornogebühren.“ Am besten warten Urlauber schlicht ab. „Dann wird es rechtlich leichter.“

Unter dem Eindruck der Corona-Krise verschiebt oder storniert jedoch bereits ein Drittel der Bürger in Deutschland laut aktueller Umfrage den geplanten Sommerurlaub. Wie aus dem „Deutschlandtrend“ im ARD-„Morgenmagazin“ hervorgeht, trifft dies auf 35 Prozent der Befragten zu.

Konkret haben demnach 14 Prozent der Wahlberechtigten ihren Urlaub bereits storniert, 21 Prozent haben geplante Buchungen verschoben. Demgegenüber wollten 28 Prozent noch an ihren Reiseplänen festhalten. 31 Prozent hätten nicht vorgehabt, zu verreisen, oder täten dies grundsätzlich nicht, hieß es. Das gelte überdurchschnittlich häufig für ältere Menschen sowie für Menschen mit geringen Einkommen. Etwa 6 Prozent gaben an, es nicht zu wissen, machten keine Angabe – oder erklärten, stets spontan zu verreisen.

Kann ich überhaupt für dieses Jahr einen Urlaub planen?

Sichere Aussagen sind nur schwer möglich. Der Ärztepräsident Klaus Reinhardt rechnet mit massiven Einschränkungen beim Sommerurlaub: „Ich glaube nicht, dass die Deutschen in diesem Sommer schon wieder Urlaubsreisen machen können“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer unserer Redaktion.

Selbst wenn Deutschland jetzt anfange, schrittweise wieder in den Alltag zurückzukehren, werde die Pandemie das Land noch bis zum Sommer beschäftigen. „Darum glaube ich, dieser Sommer wird anders. Wir werden wohl nicht wie gewohnt ins Auto, in den Zug oder ins Flugzeug steigen und in die Ferien fahren.“ Er hoffe aber auf Herbstferien.

Wie reagiert die Deutsche Bahn auf die Coronavirus-Pandemie?

Wer eine Bahnreise geplant hatte und nun nicht antreten will, kann seine Fahrkarte in einen Gutschein umtauschen. Das gilt für Fernverkehrstickets der Deutschen Bahn mit Reisedatum bis 4. Mai, die bis zum 13. März gekauft worden sind, wie die Bahn mitteilte. Die Gutscheine seien online erhältlich und drei Jahre gültig. Die Bahn verlängert damit eine entsprechende Kulanzregelung, die bisher für Fahrten bis 30. April galt.

Für Fernverkehrsfahrten nach dem 4. Mai gilt nun: Kunden können ihre Tickets noch bis zum 31. Oktober flexibel nutzen - sofern sie vor dem 13. März gekauft worden sind. Bislang galt, dass die Bahn diese Tickets bis zum 30. Juni akzeptiert. Die Regelung gilt auch für Sparpreis-Tickets: Alle Informationen dazu, lesen Sie hier.

Mittlerweile hat die Deutsche Bahn auch eine Kulanzregelung für BahnCard-Kunden gestartet, da Reisen aktuell nur sehr eingeschränkt möglich sei. „Als Ausgleich bieten wir allen betroffenen Kunden mit einer BahnCard 25 oder BahnCard 50 einen Reisegutschein an“, schreibt das Unternehmen auf der Website. Der Gutscheinwert orientiere sich dabei an der Art der BahnCard und liege zwischen 10 und 50 Euro, so die Bahn.

Wer eine private Reise mit der Bahn plane, soll darauf achten, dass es keine zeitliche Überschneidung in den Stoßzeiten mit dem dienstlichen Reiseverkehr gebe.

Wie komme ich zurück nach Deutschland, wenn ich im Ausland festsitze?

Inzwischen ist die Rückholaktion des Auswärtigen Amts für im Ausland festsitzende Deutsche für die meisten Betroffenen abgeschlossen. Weitere Charterflüge seien nun nicht mehr geplant, so ein Ministeriumssprecher.

Der Sprecher wies jedoch darauf hin, dass die Aktion damit noch nicht vollständig beendet sei. So gebe es noch einige hundert Deutsche, die sich teils an abgelegenen Orten aufhielten, manchmal „tausende Kilometer vom nächsten Flughafen entfernt“, die aber gern nach Deutschland zurückkehren würden. Darum würden sich jetzt die jeweils zuständigen Botschaften und Konsulate kümmern, gegebenenfalls auch in Zusammenarbeit mit europäischen Partnerländern.

In Angriff nehmen will das Auswärtige Amt demnach jetzt auch die Frage der Kostenerstattung für die erfolgten Rückholaktionen. Richtschnur sei weiterhin, dass sich die betroffenen Deutschen an der Finanzierung etwa in Höhe der Kosten eines Economy-Tickets beteiligen sollten. Insgesamt wurden mehr als 240.000 Menschen zurück nach Deutschland geflogen.

Zunächst werde nun die Höhe der Gesamtkosten der Aktion ermittelt, für die zuvor Haushaltsmittel von 100 Millionen Euro eingeplant worden waren. Dann würden die Betroffenen über ihren Beitrag informiert, sagte der Sprecher.

Wie Urlauber, die im Ausland festsaßen, diese Zeit erlebt haben, lesen Sie hier.

Müssen Rückkehrer nach Urlaub in Quarantäne?

Ja. Wer aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehrt, muss sich auf zwei kontaktarme Wochen in den eigenen vier Wänden gefasst machen. Diese Regelung gilt seit dem 10. April für Reisende, die mehrere Tage im Ausland waren. Ausnahmen gibt es etwa für Lkw-Fahrer oder Pendler. Mehr dazu hier: Zwei Wochen Quarantäne für Rückkehrer nach Auslandsreise.

Urlaub stornieren: Bleibe ich auf den Kosten sitzen, wenn mir die Einreise verboten wurde?

Wenn Länder wegen des Coronavirus ihre Grenzen schließen, platzen die Reisepläne vieler deutscher Urlauber. Doch bei einem behördlichen Einreiseverbot bleiben diese in den meisten Fällen zumindest nicht auf ihren Kosten sitzen.

Elementar bei Erstattungs- und Entschädigungsfragen im Reiserecht ist der Grund für eine Absage. Genauer: Liegen im Zusammenhang mit dem Coronavirus sogenannte unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände vor?

Zwar gibt es hierzu „wegen der Einzigartigkeit der aktuellen Virus-Epidemie“ noch keine klare Rechtsprechung, wie der ADAC erklärt, doch Verbraucherschützer und Juristen sehen insbesondere Einreiseverbote oder eben offizielle Reisewarnungen des Auswärtigen Amts als ausreichende Begründung für solche Umstände – zumindest, wenn sie erst nach der Buchung ausgesprochen wurden.

Pauschalreisen: Bekomme ich das Geld für gebuchten Urlaub zurück?

Für gebuchte Pauschalreisen bedeutet die Reisewarnung des Auswärtigen Amts: Reisende können nun grundsätzlich unter Berufung auf außergewöhnliche Umstände kostenlos stornieren.

Pauschalreisende sind ohnehin gut abgesichert, es gilt das deutsche Pauschalreiserecht. „Wenn ich nicht einreisen kann, bekomme ich vom Veranstalter mein Geld zurück“, erklärt die Reiserechtsexpertin Sabine Fischer-Volk von der Kanzlei Karimi in Berlin. „Ein zusätzlicher Schadenersatz steht mir aber nicht zu, weil es sich um außergewöhnliche Umstände handelt.“

Sollte dem Reiseveranstalter die Reisewarnung als Begründung trotzdem nicht ausreichen, gibt es genügend weitere Argumente. Wenn beispielsweise wesentliche Sehenswürdigkeiten oder Routen vor Ort gesperrt sind oder die Urlaubsreise anderweitig beeinträchtigt ist, dürfte auch das in den meisten Fällen vor der Buchung nicht absehbar gewesen sein und Betroffene können kostenlos zurücktreten. Zahlreiche Reiseanbieter zeigten sich im Zuge der Corona-Pandemie bereits kulant.

Wie sieht es mit Anbietern wie Airbnb aus?

Der Apartment-Vermittler Airbnb kommt betroffenen Reisenden entgegen. Buchungen, die am oder vor dem 14. März 2020 getätigt wurden und deren Check-in-Datum oder Termin zwischen dem 14. März 2020 und dem 31. Mai 2020 liegt, könnten vor dem Check-in bzw. vor Beginn storniert werden.

Für Buchungen, die nach dem 14. März 2020 getätigt wurden, gelten die üblichen Stornierungsbedingungen.

Wie kann man sich gegen Reiseausfälle durch die Coronavirus-Pandemie versichern?

Grundsätzlich können zwei Versicherungen greifen, rät der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV): die Reiserücktrittsversicherung und die private Auslandskrankenversicherung.

Die Auslandskrankenversicherung übernimmt Kosten für medizinische Behandlungen in Ländern außerhalb des Schengen-Raums. Die gesetzliche Krankenversicherung kommt unterdessen in den meisten EU-Ländern auf. Allerdings sind auch hier die Kosten für einen Rücktransport nach Deutschland nicht immer enthalten. Dann kann eine Auslandsreise-Krankenversicherung sinnvoll sein.

Bei einer Reiserücktrittsversicherung kommt es laut GDV auf die individuellen Vertrags­bedingungen an. Ob eine Infektion mit dem Coronavirus einen Rücktritt rechtfertigt, müssen Kunden mit ihrem Reiseversicherer klären. „Angst vor einem Virus“ sei jedenfalls kein Grund, eine Reise zu stornieren.

Wer zahlt bei ausfallenden Flugreisen?

Fluggesellschaften haben Tausende Flüge wegen des neuartigen Coronavirus gestrichen. Die Lufthansa beispielsweise streicht einen Großteil der geplanten Flüge. Betroffen sind vor allem Strecken innerhalb Europas, aber auch Langstreckenflüge nach Übersee.

Die Lufthansa sagt Tausende Flüge ab.

Foto: Boris Roessler / dpa

„Die deutschen Fluggesellschaften haben flexiblere Umbuchungsmöglichkeiten für die Passagiere geschaffen und bieten den Passagieren kostenlose Umbuchungen und Erstattungen an“, sagte ein Sprecher des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft unserer Redaktion.

Betroffene Kunden erhalten nach der EU-Fluggastrechteverordnung in jedem Fall ihr Geld zurück – unabhängig davon, ob die Airline den Ausfall selbst zu verantworten hat oder nicht.

Lediglich ein genereller Anspruch auf zusätzliche Entschädigung besteht nicht, wenn sich Fluggesellschaften auf außergewöhnliche Umstände wegen des Virus berufen.

Das könnte noch zu juristischem Streit führen: Die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr geht davon aus, dass Inhaber von Tickets sich auf Entschädigungsansprüche der EU-Fluggastrichtlinie 261 berufen werden. Die besagt, dass Passagiere ein Anrecht auf Betreuungsleistungen und Entschädigungen haben, wenn ihr Flug ausfällt.

Die Airlines berufen sich dagegen auf höhere Gewalt – und wollen nicht zahlen. Pauline Stabenow, Juristin bei der Europäischen Verbraucherzen­trale Kehl, ist überzeugt: „Wenn ein behördliches Einreiseverbot ausgesprochen wird, können unserer Ansicht nach Verbraucher den Flug stornieren und den Preis erstattet bekommen. Das gilt auch, wenn Fluggesellschaften ihre Reisen nicht anbieten.“ Juristisch ungeklärt sei die Frage, wie es sich mit Reisen in Gebiete verhalte, in denen die Fluggäste direkt unter Quarantäne gestellt werden würden.

Was passiert mit Kreuzfahrten?

Viele Reedereien haben ihre Fahrten eingestellt. Auf den Websites informieren Reiseveranstalter über die eigenen Regelungen. Aida Cruises etwa hat die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus bis voraussichtlich Ende Mai ausgesetzt. Auch die zu Carnival gehörende Reederei Princess Cruises kündigte an, alle ihre Kreuzfahrten bis Ende Juni auszusetzen.

Zuvor hatten Kreuzfahrtunternehmen bereits deutliche Umsatzeinbrüche verzeichnet, da weniger Reisen gebucht wurden. Das US-Außenministerium hatte vor allem Menschen mit Gesundheitsproblemen vor Kreuzfahrten gewarnt – schließlich saßen jüngst Tausende auf einem Kreuzfahrtschiff wegen des Virus fest.

Droht den Reiseveranstaltern nun die Pleite?

Zumindest herrscht in der Branche eine große Angst vor einer Pleitewelle, wenn die Kunden bei annullierten Reisen auf die Rückerstattung ihrer Zahlungen pochen. Diese EU-rechtliche Vorgabe hänge den Unternehmen „wie ein Mühlstein um den Hals“, heißt es in einem Brief der drei großen deutschen Reiseverbände an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der unserer Redaktion vorliegt. Darin dringen sie darauf, den geltenden Verbraucherschutz wegen der Corona-Krise auszusetzen.

Die Unternehmen wollen die Zahlungen den Kunden lediglich gutschreiben. Eine Option für die Kunden, zwischen Rückzahlung oder Gutschein zu wählen, „löst das Problem nicht“. Zudem sollen die EU-Staaten die Gutschriften absichern, „um ihre Werthaltigkeit zu garantieren und das Vertrauen der Kunden damit zu gewährleisten“.

Im Normalbetrieb sei die Rückzahlungspflicht stets eingehalten worden. Aber in der Corona-Krise führe sie, „zu einem massiven Liquiditätsabfluss und bedroht unsere Unternehmen mit der Zahlungsunfähigkeit“, heißt es in dem Brief, der vom „Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft“, vom „Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft“ und von „der „Reisewirtschaft“ unterzeichnet ist.

In einem weiteren Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mahnt die Branche an, dass insbesondere der touristische Mittelstand mit zwischen elf und 249 Mitarbeitern von keiner der Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung ausgenommen werden dürfe. Denn gerade diese Unternehmen würden im Nachgang der Krise gebraucht und maßgeblich helfen, schnellstmöglich wieder zum Normalzustand zurückzukehren. Diese „Regelungslücke“ im Nothilfepaket für Unternehmen mit elf bis 249 Arbeitnehmern müsse dringend geschlossen werden.

