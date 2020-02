Essen. In Essen ist es am späten Samstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall an einer Straßenbahn-Haltestelle gekommen. Elf Menschen seien verletzt worden, drei von ihnen schwebten in Lebensgefahr, erklärte die Polizei.

Demnach fuhr eine 81-jährige BMW-Fahrerin im Essener Stadtteil Frohnhausen ungebremst in eine Gruppe Menschen, die kurz zuvor aus einer Straßenbahn gestiegen waren.

Der Unfallwagen – die Frontscheibe ist zerstört.

Foto: Justin Brosch

Die Polizei sprach von einer „dramatischen Lage“. „Beim Eintreffen sah es aus wie auf einem Schlachtfeld“, sagte Polizeisprecher Christoph Wickhorst. „So etwas habe ich noch nicht gesehen.“ Auf Fotos ist zu erkennen, wie die Frontscheibe des Unfallwagens komplett zerstört ist.

Unfall in Essen: Ursache bisher unklar

Wie es zu dem Unfall kam, war am Samstagabend noch unklar. Ob es ein Fehler der Ampelschaltung war oder ob die Fahrerin gesundheitliche Probleme hatte, „ist für uns derzeit absolut nicht klar“, so Wickhorst. Die BMW-Fahrerin war laut Polizei bei dem Unfall ebenfalls verletzt worden.

Immer wieder gibt es Diskussionen darüber, ob ältere Autofahrer ein Sicherheitsrisiko darstellen. Versicherungen forderten daher bereits Anfang 2017 Fahrtests für Senioren ab 75 Jahren. Auch Forscher warnen. Verkehrsminister Andreas Scheuer ist gegen Fahrtests für Senioren. (fmg/dpa)

Dieser Artikel ist zuerst auf waz.de erschienen.