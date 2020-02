Vulkanausbruch White Island: Frau erwacht aus Koma - und erhält furchtbare Nachricht

Eine Überlebende des Vulkanausbruchs in Neuseeland im Dezember ist jetzt aus dem Koma erwacht – und erhielt eine traurige Nachricht.

Wellington. Neun Wochen nach einem tödlichen Vulkanausbruch auf White Island in Neuseeland ist eine Überlebende aus dem Koma erwacht. Das berichtet der britische „Guardian“.

Die Frau war nach dem Ausbruch mit Verbrennungen in ein Krankenhaus in Melbourne geflogen worden. Sie befinde sich in einem stabilen Zustand. Die traurige Nachricht: Die Frau habe nach ihrem Aufwachen erfahren müssen, dass ihr Mann und ihre 15-jährige Tochter bei dem Vulkanausbruch ums Leben kamen.

47 Menschen hatten am 9. Dezember White Island besucht – dann kam es zur Katastrophe, der Vulkan brach aus. 21 Menschen starben nach offiziellen Angaben.

Bei den Vermissten nahm man an, dass sie ins Meer gespült wurden. Die Suche wurde Weihnachten eingestellt. Momentan laufen zwei Untersuchungen zu dem Unglück.

Der Inselstaat Neuseeland liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. White Islands Vulkan war vor dem Unglück im Dezember seit einiger Zeit verstärkt aktiv, trotzdem fuhren immer wieder Boote mit Ausflüglern dorthin.

