Messerangriff in Villejuif bei Paris: Ein Toter, mehrere Verletzte

Villejuif bei Paris am Freitagnachmittag: Ein Polizist im Park Hautes Bruyères, in dem zuvor mindestens ein Mensch durch einen Messerangriff getötet wurde.

Paris. Südlich von Paris hat ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und dabei mindestens einen Menschen getötet. Mindestens zwei weitere Menschen wurden bei dem Angriff in einem Park in dem Vorort Villejuif verletzt, wie es aus Ermittlerkreisen hieß. Der Angreifer sei von der Polizei erschossen worden.

Die genaue Zahl der Verletzten und der Hintergrund des Vorfalls waren zunächst unklar. Berichten zufolge attackierte der Mann die Menschen wahllos mit dem Messer. Ein Opfer habe einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten, so die Zeitung „Le Parisien“. Der Vorfall habe sich gegen 14 Uhr ereignet.

Auf Twitter schreibt die Zeitung, dass es sich bei dem Opfer wohl um einen älteren Mann aus Villejuif handele, der seine Frau vor dem Angreifer schützen wollte.

#Villejuif «Le monsieur qui est décédé était un homme âgé, il s'agit d'un Villejuifois qui a pris le coup de couteau en défendant sa femme», explique-t-on dans l'entourage du maire https://t.co/GIGRe8tNFa pic.twitter.com/DF6ruFjnZV — Le Parisien (@le_Parisien) January 3, 2020

Messerangriff: Täter ist „neutralisiert“ worden

Zunächst war unklar, ob die Polizei den Täter getötet hatte. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur hatte die Polizei zunächst nur bestätigt, dass der Täter am Freitagnachmittag „neutralisiert“ worden ist.

Wenn die Sicherheitskräfte in Frankreich von „neutralisieren“ sprechen, meinen sie in der Regel, dass der Täter außer Gefecht gesetzt wurde. Die Polizei empfiehlt, den Park Hautes Bruyères in Villejuif zu meiden. Vize-Innenminister Laurent Nunez fuhr in Begleitung des Pariser Polizeichefs Didier Lallement zum Tatort.

Villejuif liegt nur rund zehn Kilometer entfernt von der Pariser Innenstadt. Frankreich ist seit 2015 von einer Reihe von Anschlägen getroffen worden, bei denen mehr als 250 Menschen starben. Sie wurden zumeist von islamistischen Extremisten ausgeübt. Zuletzt hatte ein zum Islam konvertierter Verwaltungsangestellter im Oktober vier Polizisten im Pariser Polizeipräsidium erstochen.

(dpa/afp/msb)