Terroralarm auf Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz

Terroralarm am Breitscheidplatz in Berlin – 350 Beamte mit Spürhunden suchten nach Sprengstoff oder anderem Gefahrengut. Zuvor hatte die Polizei auf dem Weihnachtsmarkt zwei Männer in Gewahrsam genommen. Erster Verdacht der Ermittler: Sie hatten einen Anschlag geplant, möglicherweise gefährliche Gegenstände platziert.

Der Bereich wurde daraufhin evakuiert, auch um den Platz herum positionierten sich Polizeibullis, die so den Verkehr um den Platz am Kurfürstendamm lahm leggten. Spezialkräfte warenim Einsatz.

Breitscheidplatz abgesperrt: Ein Polizist mit Maschinenpistole auf der Straße zum Weihnachtsmarkt.

Die zwei Männer hatten sich laut Ermittlungsbehörde auffällig vom Weihnachtsmarkt entfernt, waren so Beamten aufgefallen. Daraufhin wurden sie festgehalten und kontrolliert. Der Verdacht, einer der Männer werde mit einem Haftbefehl gesucht und stünde Islamisten nahe, habe sich laut Polizeisprecher nicht bestätigt.

Als Grund für diese anfängliche Annahme nannte die Sprecherin eine Namensähnlichkeit. Festnahmen habe es nicht gegeben. Die Suche nach verdächtigen Gegenständen wurde zur Sicherheit fortgesetzt.

Ein Behördensprecher erklärte zu der Verdachtsräumung, man sei gerade auf dem Breitscheidplatz besonders sensibel – der Attentäter Anis Amri hatte hier 2016 mit einem Lastwagen zwölf Menschen getötet.

Breitscheidplatz: Terror auf Weihnachtsmarkt vereitelt? Männer in Gewahrsam

Auch eine Veranstaltung des Bach-Chors (Das Weihnachtsoratorium) in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche war von der Evakuierung betroffen, das Konzert wurde beendet. Das teile die Berliner Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Aktuell sind unsere Kolleg. am Weihnachtsmarkt #Breitscheidplatz im Einsatz und räumen diesen, um Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand nachzugehen.

Breitscheidplatz-Weihnachtsmarkt: Offenbar gefährliche Gegenstände platziert

Auf einem Video bei Youtube berichtet ein Betroffener von der Evakuierung des Platzes, zu sehen sind Polizisten, die die mit Glühwein und Bratwurst ausgerüstete Besucher des Marktes zum Weitergehen auffordern. Immer wieder fällt bei den Gästen im Video der Name Anis Amri.

Auf dieser Google-Karte ist der Breitscheidplatz in Berlin zu sehen.

Auf den Aufnahmen sieht es nach einem zügigen, aber geordneten Rückzug aus – die Polizei lobte bei Twitter die Kooperation der Anwesenden. „Alle Besucher haben den Weihnachtsmarkt ruhig und besonnen verlassen“ – die Kollegen würden den Bereich nun untersuchen.

Geräumter Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz

Twitter-Nutzerin: „Mitarbeiter schrien: alle raus!!“

Andernorts auf dem Gelände soll die Evakuierung laut Twitter-Berichten weniger ruhig abgelaufen sein: „Ruhig und besonnen war die Räumung nicht. Mitarbeiter des Weihnachtsmarkt schrien: alle raus!! Alle sofort raus!!! ohne Erklärung“, scheibt Nutzerin @milafrerichs.

Der „Bild“ sagte eine Besucherin des Konzertes in der Kirche: „Manche haben sich eben noch angezogen. Wir haben grade einen Glühwein getrunken und standen an der Tauentzienstraße, wo sie angefangen haben zu räumen und wurden Richtung Hardenbergstraße getrieben.“

Arne Herz (CDU), stellvertretender Bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf sagte der Berliner Morgenpost: „Es zeigt sich, dass der Schutz der Besucher des Weihnachtsmarktes, wie insgesamt öffentlicher Plätze, anhaltend wichtig ist. Ich danke der Polizei für ihr besonnenes Handeln. Aber umso mehr sollten die Berlinerinnen und Berliner zwar weiter wachsam sein, aber sich die Vorfreude aufs Weihnachtsfest auch nicht vermiesen lassen“.

Alle Besucher haben den Weihnachtsmarkt ruhig und besonnen verlassen. #Danke

Terror-Angst am Breitscheidplatz: S-Bahn am Zoo fährt nicht, Zugänge gesperrt

Terroralarm am Breitscheidplatz: Polizisten rückten zu dem Weihnachtsmarkt an.

Die Zugänge zum Breitscheidplatz wurden während der Ermittlungsarbeiten gesperrt. Am Bahnhof Zoologischer Garten fuhren keine S-Bahnen. Aufgrund der Abreise der Fußballfans vom Olympiastadion waren starke Kräfte der Bundespolizei im Einsatz.

Auf dem Weihnachtsmarkt hatte der islamistische Attentäter Anis Amri vor drei Jahren einen entführten Lastwagen gesteuert. Bei dem Anschlag wurden zwölf Menschen getötet und Dutzende verletzt. Amri wurde später auf der Flucht in Italien erschossen. Aus dem Vorfall hat Deutschland einiges gelernt – aber manches auch nicht. (bmo/ses/dpa)