Rechte Sprüche – MDR wirft Kabarettist Uwe Steimle raus

Leipzig. Seit Monaten schien das Verhältnis zerrüttet. Nun setzt der Mitteldeutsche Rundfunk eines seiner bekanntesten Sendergesichter vor die Tür: Der MDR beendet seine Zusammenarbeit mit dem Schauspieler und Kabarettisten Uwe Steimle (56).

Die Sendereihe „Steimles Welt“ werde 2020 nicht fortgesetzt, teilte der Sender mit Sitz in Leipzig am Mittwoch mit. Der MDR sehe keine Basis mehr für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Steimle.

Damit endet eine jahrelange Partnerschaft – Steimle, der gebürtige Dresdner, ist in Ostdeutschland so beliebt wie wenige andere Kabarettisten und bescherte dem Sender ordentliche Quoten, brüskierte allerdings wiederholt mit Reichsbürger-Sprüchen und verbreitete Ressentiments über Ausländer.

Der MDR habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, zitiert der Sender seinen Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi. Jedoch habe Steimle in öffentlichen Äußerungen wiederholt die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks infrage gestellt.

Steimle hatte 16 Jahre lang im Schweriner „Polizeiruf“ den Hauptkommissar Jens Hinrichs gespielt, seit 2013 führte er mehrmals im Jahr durch die Sendung „Steimles Welt“. Darin reiste der selbsternannte Volkskundler mit einem alten Wartburg durch die mitteldeutsche Provinz und sammelte Geschichten aus der „Heimat“.

Angela Merkel ist für Uwe Steimle eine Marionette

Die Liste seiner Fehltritte und Provokationen ist lang. Im Oktober 2017 etwa verbreitete er in „Steimles Welt“ Gerüchte über Flüchtlinge: Er berichtete den Zuschauern, wie er eine Kirche besichtigen wollte und abgewiesen worden sei. „Ich sage: ,Moment mal, wir haben Lutherjahr. Ich möchte zu meinem Herrn. Ich möchte beten.“ Daraufhin habe er von einer Frau die Antwort erhalten: „,Dann sage ich Ihnen, was hier los ist: Die kacken hinter den Altar.’ - ,Na, wer denn?’ - ,Na, wer wohl?!’“

In der selben Sendung plauderte Steimles Reisepartner diese Legende aus: „„Ich habe ja gehört, in Mülsen haben die Syrer alle Forellen aus dem Fluss geklaut. Was das für Blüten treibt manchmal.“ „Wahnsinn“, erwiderte Steimle.

Im Juli 2018 gab der ehemalige Theaterschauspieler der rechten Zeitung „Junge Freiheit“ ein Interview und erweckte den Eindruck, die Geisteshaltung sogenannter Reichsbürger zu teilen. Er behauptete: „Die Wahrheit ist eben, dass wir keine eigene Politik haben, weil wir ein besetztes Land sind.“ Angela Merkel ist für ihn „eine Marionette“. Dem MDR warf er zudem mangelnde Staatsferne vor. Programmdirektor Jacobi sagt, dass der Sender schon damals öffentlich klargestellt habe, diese Aussage sei für den MDR nicht akzeptabel.

Steimle hat sich in der Vergangenheit von rechtem Gedankengut distanziert. Über seine Arbeitsweise sagte der Kabarettist vor Jahren: „Ich nehme das auf, was die Leute sprechen. Und das verdichte ich dann und bringe es auf die Bühne. Und dann kommt noch meine Haltung dazu.“

Er hat sich allerdings erkennbar nicht daran gestört, dass er zu einer Identifikationsfigur für Anhänger der Dresdner Pegida-Bewegung geworden ist. So ist Steimle Mitunterzeichner der „Erklärung 2018“ gegen „Masseneinwanderung“. In seinem Bühnenprogramm verglich er die rechtsextreme Terrorzelle „Revolution Chemnitz“ mit den Gentleman-Gaunern der Olsenbande. Und noch in diesem Jahr zeigte er sich mit einem T-Shirt, darauf in Frakturschrift der Spruch „Kraft durch Freunde“ – eine Abwandlung des NS-Slogans „Kraft durch Freude“.

Jetzt hat Steimle Sendepause – vorerst.