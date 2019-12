„Gemischtes Hack“ ist meistgestreamter Spotify-Podcast 2019

Berlin. Spotify hat seinen Jahresrückblick für 2019 vorgestellt und dabei für einige Überraschungen gesorgt. Eigentlich sind sie nur zwei Typen Anfang 30, die sich unterhalten – über ihre Karrieren in der Comedy-Szene, private Fehltritte oder Tricks, die das Leben erleichtern.

Doch das gelingt Felix Lobrecht und Tommi Schmitt so unterhaltsam, dass sie sich mit ihrem Podcast „Gemischtes Hack“ 2019 an die Spitze der Spotify-Jahrescharts gesetzt haben. Noch vor Jan Böhmermanns und Oli Schulz’ „Fest & Flauschig“.

Das geht aus dem Jahresrückblick „Wrapped 2019“ hervor, in dem der Streamingdienst ab 5. Dezember die meistgehörten Inhalte der vergangenen zwölf Monate präsentiert und der unserer Redaktion vorab vorliegt.

Spotify-Jahresrückblick: Hip-Hop auch 2019 wieder vorne

Nicht nur die deutsche Bilanz von „Gemischtes Hack“ kann sich sehen lassen. Laut der Spotify-Auswertung belegt der Podcast des Berliner Comedians Lobrecht und des Kölner Comedy-Autoren Schmitt sogar weltweit Platz 3. Der gleich zum Start vor rund anderthalb Jahren selbst zugeschriebene Titel „einflussreichster Podcast Europas“ ist damit also gar nicht mehr so weit hergeholt.

Das sind erfolgreichsten deutschen Podcasts auf Spotify

Gemischtes Hack Fest & Flauschig Verbrechen Mordlust Herrengedeck – Der Podcast

Spotfiy: Das sind die am meisten gehörten Künstler 2019:

Musikalisch liebt Streaming-Deutschland vor allem ein Genre: Hip-Hop. Rapper Capital Bra führt hier das Ranking an, gefolgt von Samra und RAF Camora. Selbst runtergebrochen auf Städte bleibt die Aufstellung auf dem Treppchen gleich.

Capital Bra Samra RAF Camora

Ob in Berlin, Hamburg, Essen oder Braunschweig – Capital Bra, Samra und RAF Camora belegen stets Platz 1 bis 3. Nur in Erfurt schummelt sich noch ein anderer Rapper unter die Top 3: Kontra K auf Platz 2, Samra schafft es dort nur auf Platz 5.

Weltweit liegt ebenfalls ein Rapper vorne: Post Malone. Er setzte sich auf Spotify gegen die Singer-Songwriterin Billie Eilish und Pop-Sängerin Ariana Grande durch.

Der meistgestreamte Song 2019 ist in Deutschland „Roller“ von Rapper Apache 207:

Apache 207 - Roller

Platz 2 belegt „Vermissen“ von AnnenMayKantereit-Sänger Henning May und Rapperin Juju:

Henning May feat. Juju – Vermissen

Gefolgt von „Dance Monkey“ von Tones and I:

Tones and I – Dance Monkey

Das sind die meistgestreamten Songs auf Spotify 2019:

„Roller“ von Apache 207 „Vermissen“ von Henning May und Juju „Dance Monkey“ von Tones and I Wieder Lila – Capital Bra, Samra5. Tilidin – Capital Bra, Samra

Wer noch mal Revue passieren lassen will, was er selbst in diesem Jahr am liebsten gehört hat, kann das ab 5. Dezember tun. Dann geht Spotifys „Wrapped 2019“ online, wo Nutzer ihren persönlichen Jahresrückblick entdecken können.

Weitere Spotify-Top-Platzierungen finden Sie hier:

Meistgestreamte Alben Deutschland auf Spotify

CB6 – Capital Bra Berlin lebt 2 – Capital Bra, Samra YA HERO YA MERO – MERO Platte – Apache 207 WAVE – Ufo361

Meistgestreamte Playlists auf Spotify

Top Hits Deutschland Today’s Top Hits Modus Mio Deutschrap Brandneu Sommerhits 2019

(cho)