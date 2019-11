Rammstein-Sänger Lindemann: So war die Arbeit am "F & M"-Album

Lindemann Rammstein: Darum gibt es in der Band so viele Kämpfe

Berlin. Wer Lindemann sagt, muss Rammstein meinen? Knapp daneben. Till Lindemann (56) ist nicht nur Frontmann von Deutschland erfolgreichstem Metal-Export, der Sänger arbeitet unter seinem Nachnamen auch mit dem schwedischen Multiinstrumentalisten Peter Tägtgren (49) zusammen. Als Lindemann bringen die beiden Musiker am Freitag (22.11.) mit „F & M“ ihr zweites Album heraus.

In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur hat sich Sänger Lindemann dazu geäußert, wie die Zusammenarbeit mit den Bandkollegen abläuft – nicht immer nur harmonisch: Er arbeite mit fünf Leuten zusammen, da driften die Meinungen schon mal auseinander“, sagte Lindemann mit Blick auf die anderen Rammstein-Musiker. „Es gibt immer eine Menge Diskussionen und Kämpfe, in welche Richtung es weitergehen soll, über die Themen, um so ziemlich alles.“

Till Lindemann veröffentlicht neues Album „F & M“

Da ist die Arbeit für „Lindemann“ manchmal einfacher, wie er sagt. „Wir sind nur zu zweit, das ist zumindest für mich sehr einfach“, sagte er zum Entstehungsprozess des zweiten Albums „F & M“ des Duos „Lindemann“. „Zwei Menschen, Peter schreibt die Musik, ich komme mit den Texten dazu. So wird das eine Zusammenfassung unserer Erfahrungen, unserer Eindrücke. Das ist es. Wir sind da sehr effizient und schnell.“

Tägtgren ergänzte: „Till schickt mir zum Beispiel eine Aufnahme von etwas, was er gerade unter der Dusche gesungen hat. Ich spiele das dann in meinem Computer ein und beginne, Musik dazu zu arrangieren.“ Vor dem Erscheinen des Werks schockte Rammstein-Sänger Lindemann erwartungsgemäß erstmal mit einem blutigem Musikvideo zur Single „Knebel“.

Fans reagierten mit Begeisterung auf das Video – sie nannten den Clip „typisch Lindemann“, aber auch „heftig“.

Tour zum Album „F & M“ geplant – Rammstein liegt auf Eis

Das neue Album wird am 22. November erscheinen und von einer Tour begleitet. Auch ohne seine Rammstein-Kollegen besteht an Lindemann demnach großes Interesse: Zumindest die Konzerte auf deutschem Boden sind alle ausverkauft, im europäischen Ausland sind noch Tickets zu bekommen.

Im Sommer geht der Sänger dann wieder mit seiner Haus-Band auf Tour. Auch hier darf froh sein, wer schon Tickets hat – es gibt kaum noch welche. Nach einem missglückten Verkaufsstart musste sich Eventim bei Fans entschuldigen.

Zuletzt war die Antisemitismus-Kritik am Video zu Rammsteins „Deutschland“ wieder laut geworden. In Russland hatte die Band Ärger wegen eines Kusses, den sich zwei Band-Mitglieder bei einem Konzert in Moskau gaben. Der Schockfaktor ist einer der vielen Gründe, warum Rammstein so erfolgreich ist. (ses)