Explosion in Grube: Verletzte – Feuerwehr beginnt Bergung

In einem Bergwerk in Teutschenthal hat es eine Explosion gegeben. Menschen sind unter Tage eingeschlossen, Rettungskräfte sind vor Ort.

Teutschenthal. In einem Bergwerk in Teutschenthal (Sachsen-Anhalt) hat es am Freitagmorgen eine Explosion gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen sind zwei Menschen verletzt worden. Bis zu 35 weitere Menschen säßen in einem Sicherheitsbereich in etwa 700 Metern Tiefe unter Tage fest, wie ein Sprecher des Landesbergamts in Halle der Mitteldeutschen Zeitung mitteilte. Die Feuerwehr versucht derzeit, die Leute zu bergen.

Es soll einen intakten Schacht geben, über die Menschen an die Oberfläche gebracht werden sollen, erklärte der Sprecher. Die beiden Verletzten Arbeiter seien bereits in ein Krankenhaus gebracht worden, wie der Grubenbetreiber, die Geiger-Unternehmensgruppe, dem Mitteldeutschen Rundfunk sagte.

Gegen 9 Uhr sei ein Notruf bei der Polizei eingegangen. Feuerwehr und Rettungskräfte seien mit einem Großaufgebot vor Ort. Das berichtet die „Mitteldeutsche Zeitung“. Wie groß das Ausmaß der Explosion ist, ist derzeit noch unklar.

Explosion in Grube in Teutschenthal – Das Wichtigste in Kürze:

Teutschenthal: Explosion in Bergwerk - Karte zeigt Ort

In der Grube Teutschenthal arbeiten nach Unternehmensangaben etwa 100 Menschen. In den vergangenen 15 Jahren wurde das im Jahr 1982 stillgelegte Bergwerk umgebaut. Dort werden heute auf 14 Quadratkilometern Grundfläche mineralische Abfälle deponiert. Zuvor war das Bergwerk rund 80 Jahre zur Kalisalzgewinnung betrieben worden.

Wo genau liegt Teutschenthal? Diese Google-Maps-Karte zeigt den Ort, wo es zur Explosion kam.

(dpa/bekö)

