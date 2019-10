Schwere Regenfälle im Nordwesten Italiens - Tote und Vermisste

Regen, Starkregen, Dauerregen? So heißt das, was da runterkommt

Berlin. Heftige Unwetter haben den Nordwesten Italiens erreicht. Mindestens zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Wie die Zeitung „Corriere della Sera“ berichtet, seien zahlreiche Straßen durch Erdrutsche gesperrt gewesen. Besonders schlimm sei die Situation in Ovada gewesen. Hier sei besonders viel Regen heruntergekommen.

Hunderte Menschen hätten zudem in Bosio keinen Strom und Wasser gehabt. Darüber hinaus gab es zahlreiche Evakuierungen. Rettungskräfte seien seit den Morgenstunden im Dauereinsatz, heißt es weiter. Die Region Piemont hat den Ausnahmezustand ausgerufen. Am Nachmittag sollte sich die Lage entspannen. Das Wetter bessert sich vorerst – doch Zeit zum Durchatmen haben die Rettungskräfte nicht. Am Mittwoch wird mit weiteren Regenfällen gerechnet.

In dem Ort Capriata südlich von Alessandria (Piemont) wurde ein Taxifahrer tot aufgefunden worden, meldete die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag. In Strambino starb ein 81-jähriger Autofahrer, als sein Auto wegen des Unwetters von der Straße abkam und sich überschlug.

In dem Dorf Mornese wurden noch zwei Menschen vermisst. Wegen der heftigen Regenfälle waren in der Provinz Alessandria mehrere Flüsse über die Ufer getreten, die Gemeinde Castelletto d’Orba wurde besonders hart getroffen.

Straßen wurden überspült und Eisenbahnverbindungen zeitweise unterbrochen. In der Gemeinde Gavi fielen in zwei Tagen 541 Millimeter Regen, also 541 Liter pro Quadratmeter. Das entspricht etwa dem Jahresniederschlag in Berlin.

Unwetter nicht nur in Italien

Immer wieder sorgen schwere Unwetter in dem südeuropäischen Land für Zerstörungen und Chaos. Erst im Juli hatten schwere Unwetter für Tote in Italien gesorgt. Es gehörte zu einer Reihe von Gewittern, die in Italien für Zerstörung sorgten. Im August gab es nach heftigen Regenfällen einen Erdrutsch am Comer See in Italien.

Wetterdienste hatten bereits vor einigen Tagen Unwetter auf Mallorca vorausgesagt, Mitte der Woche könnte es vor allem Mallorca, Ibiza und Menorca, aber auch Südtirol und Südfrankreich besonders hart treffen. Sie sagten schwere Stürme und Starkregen voraus. Der Wetterdienst auf Mallorca beschloss, die Warnstufe Orange wegen Starkregen und Gewittern beizubehalten.

„Wetter.com“ hatte vergangene Woche berichtet, dass es bis Mitte dieser Woche bis zu 500 Liter Regen in diesen Regionen geben könnte. Die Marke könnte nun übertroffen werden. In Spanien werden sogar Tornados erwartet.

Im September wurden mehrere Regionen Spaniens vom schwersten Unwetter seit drei Jahrzehnten getroffen. Sechs Menschen kamen ums Leben gekommen, die meisten ertranken in den Wassermassen.

