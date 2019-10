Super-Taifun: "Hagibis" nimmt Kurs auf Japan – ein Toter

In Japan hat Taifun „Hagibis“ mindestens zwei Todesopfer gefordert. Nicht nur der Sturm hält die Region in Atem. Es gab auch ein Beben.

Tokio. Ein besonders heftiger Taifun ist in Japan auf Land getroffen. Super-Taifun „Hagibis“ erreichte am

Samstagabend (Ortszeit) vom Pazifik kommend die japanische Halbinsel Izu nahe der Hauptstadt Tokio, wie die nationale Wetterbehörde bekanntgab. Schon bevor der Sturm das Festland erreicht hatte, hatte es erste Schäden gegeben – und zwei Tote.

Der Taifun hat auch Auswirkungen auf zwei sportliche Großveranstaltungen. So läuft noch die Rugby-WM in Japan und für Sonntag ist das Formel-1-Rennen in Suzuka geplant. Bei der Rugby-WM wurden mehrere Spiele angesichts des drohenden Unwetters bereits abgesagt.

Das Formel-1-Rennen am Sonntag soll wohl stattfinden – der Taifun soll Japan am Samstag am stärksten treffen. Das Qualifying am Samstag wird wohl erst Sonntagvormittag (Ortstzeit) stattfinden. Rennsport-Fans weltweit schauen derweil auf die Webcam des Suzuka Circuit und hoffen, dass das Wetter auf den Live-Bildern zum Sonntag hin wieder besser aussieht.

Der Taifun „Hagibis“ ist auf Japan getroffen und hat bereits Schäden angerichtet. Es werden weiter sintflutartige Regenfälle erwartet. Foto: - / dpa

Ein Auto wurde durch den starken Wind aufs Dach geweht. In Japan sind die Auswirkungen des Taifuns „Hagibis“ deutlich sichtbar. Foto: - / dpa

Rettungskräfte sitzen auf einem Boot in einem überfluteten Wohngebiet der Präfektur Mie. Japans Behörden haben für Tokio und sechs weitere Regionen die höchste Warnstufe ausgegeben. Foto: --- / dpa

Leere Regale in japanischen Supermärkten: Bewohner der betroffenen Gebiete bereiten sich auf den Taifun "Hagibis" vor. Foto: - / dpa

Heftige Regenfälle haben in einigen Gegenden Japans Überschwemmungen ausgelöst. Dieser Ort steht komplett unter Wasser, nachdem ein Fluss über die Ufer getreten war. Foto: - / dpa



Ladenbesitzer kleben in Vorbereitung auf den Taifun Fenster und Türen von Geschäften ab. Foto: David Davies / dpa

Die japanische Rugby-Nationalmannschaft trainiert trotz Regens und stehenden Wassers im Stadion. Foto: Uncredited / dpa

In Vorbereitung auf „Hagibis“ stapeln Arbeiter auf einer Baustelle Sandsäcke zum Schutz vor Überschwemmungen. Foto: Jae C. Hong / dpa

Heftige Wellen treffen Japans Küste. Foto: TORU HANAI / dpa

Ein zerstörtes Auto liegt neben einem beschädigten Haus. In der Tokioter Nachbarprovinz Chiba wurden einzelne Häuser durch Sturmböen beschädigt. Foto: Katsuya Miyagawa / dpa



Nicht nur der Taifun hält die Region in Atem. Ein starkes Erdbeben erschütterte darüber hinaus am Samstagabend (Ortszeit) die Tokioter Nachbarprovinz Chiba. Die Gefahr eines Tsunamis durch das Beben der Stärke 5,7 bestehe jedoch nicht, berichtete der japanische Fernsehsender NHK.

Wegen der Gefahr durch sintflutartige Regenfälle gaben die Behörden zuvor für Japans Hauptstadt sowie sechs weitere Regionen die höchste Warnstufe aus. Mehr als eine Million Menschen in Ost- sowie Zentraljapan wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

In Japan wurden bei heftigen Sturmböen und Regenfällen zahlreiche Häuser überschwemmt. In Tokios Nachbarprovinz Chiba, wo bereits im September ein heftiger Taifun gewütet und zu massiven Stromausfällen geführt hatte, kam mindestens ein Mensch ums Leben, als ein Lastwagen in den Sturmböen umstürzte. Vier Hausbewohner erlitten Verletzungen, als ein Wohngebäude vollkommen zerstört wurde. In vielen Haushalten fiel der Strom aus.

Taifun „Hagibis“ in Japan: Windgeschwindigkeiten von bis zu 234 km/h

Taifun „Hagibis“ erreicht nahe seines Zentrums Windgeschwindigkeiten von bis zu 234 Kilometern pro Stunde. Der Wirbelsturm könnte Tokio und andere Gebiete im Osten des Landes mit den schlimmsten Regenfällen seit jenem Taifun überziehen, der 1958 mehr als 1200 Menschen in der Region das Leben kostete.

„Hagibis“ war das beherrschende Thema im japanischen Fernsehen. Immer wieder wurden die Menschen vor den Naturgewalten gewarnt und aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Insbesondere von Küstenstrichen, wo hoher Wellengang herrschte, sollten sie sie fernhalten.

Die Behörden warnten, dass Häuser in den starken Sturmböen einstürzen könnten. Manche Bewohner deckten die Dächer ihrer oft in Leichtbauweise errichteten Häuser vorsorglich mit blauen Plastikplanen ab, mancher verbarrikadierte die Fenster mit Brettern.

Bahnbetreiber hatten frühzeitig Einschränkungen des Verkehrs für das Wochenende im Westen und Osten Japans einschließlich Tokio angekündigt. Die Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) strich für Samstag sämtliche Inlandsflüge sowie die meisten internationalen Flüge von und zu den Tokioter Flughäfen Haneda und Narita. Auch Japan Airlines (JAL) entschied, die meisten Flüge am Samstag zu streichen.

Taifun „Hagibis“: Formel-1-Rennen abgesagt

Viele Kaufhäuser in Tokio und Umgebung blieben am Samstag geschlossen. Auch Unternehmen wie die Autobauer Toyota und Honda ließen die Bänder in einigen ihrer Fabriken an dem Tag ruhen. Die Regierung in Tokio wies alle zuständigen Ministerien an, notwendige Maßnahmen im Umgang mit den Folgen des Taifuns zu treffen.

Aus Sorge vor den drohenden Auswirkungen des Taifuns findet zudem die Formel-1-Qualifikation zum Grand Prix von Japan erst am Rennsonntag statt. Alle für den Samstag auf dem Suzuka International Racing Course geplanten Aktivitäten wurden abgeblasen. Auch zwei Spiele bei der laufenden Rugby-Weltmeisterschaft in Japan mussten abgesagt werden. Bis Sonntag dürfte der Taifun Richtung Norden abziehen.

Von Juli bis Dezember sind Taifune, wie starke Tropenstürme in Asien genannt werden, auf der asiatischen Seite des Pazifiks besonders häufig. In Taiwan wütete Anfang Oktober Taifun „Mitag“, eine Brücke stürzte ein, es gab mehrere Verletzte. Im August gab es bei einem durch Taifun „Lemika“ verursachten Erdrutsch in China mehrere Tote.

Wie heftige Stürme wie Taifune, Orkane, Tornados oder Hurrikans entstehen, wird hier erklärt. (jkali/dpa)