Polizei Unfall in Limburg: Lkw rast in Autos – Hintergrund unklar

Limburg/Lahn: Ein Lastwagen ist auf mehrere Fahrzeuge aufgefahren. Rund ein Dutzend Menschen seien dabei leicht und einer schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

In Limburg in Hessen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Lkw fuhr in Autos. Die Hintergründe sind unklar, Ermittlungen laufen.