Mallorca: Deutscher soll 14-Jährige vergewaltigt haben

Ein Mann ging mit seiner Bekanntschaft, einer 14-Jährigen an den Strand in Mallorca. Ihr Vorwurf: Er soll sie zum Sex gezwungen haben.

Palma de Mallorca. Die Nationalpolizei hat in der Nacht zu Sonntag einen 18 Jahre alten Deutschen festgenommen, der kurz zuvor an der Playa de Palma auf Mallorca eine 14-jährige Deutsche vergewaltigt haben soll.

Die beiden Jugendlichen hatten sich laut Polizei gerade erst kennengelernt. Das Mädchen befand sich in Begleitung ihrer Mutter und weiterer Familien-Mitglieder in der Nähe des Balneario 6, war aber gegen 23.30 Uhr mit dem 18-Jährigen allein runter zum Strand gegangen.

Mallorca: Deutscher von Nationalpolizei festgenommen

Als das Mädchen zu seiner Familie zurückkehrte, erzählte sie ihrer Mutter unter Tränen, der 18-Jährige habe sie gegen ihren Willen zum Sex gezwungen. Als der 18-Jährige wieder erschien, bestritt er die Vergewaltigung und sprach von einvernehmlichem Sex.

Beamte der Nationalpolizei nahmen den mutmaßlichen Täter fest. Laut Informationen der Zeitung „Última Hora“ hat die Familie des Mädchens keine Anzeige erstattet und ist bereits wieder nach Deutschland zurückgeflogen.

In diesem Sommer hatten mehrere mutmaßliche Vergewaltigungen mit Beteiligung von Deutschen auf Mallorca für Aufsehen gesorgt. So soll es etwa in Cala Ratjada zu einer Gruppen-Vergewaltigung gekommen sein. (cro)