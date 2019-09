Göttingen: Tödliche Attacke auf offener Straße - mutmaßlicher Täter gefasst

Ein Mann hat in Göttingen eine Frau auf offener Straße getötet. Am Freitagabend konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter fassen.

Göttingen. Nach mehr als einem Tag Fahndung ist in Göttingen ein mutmaßlicher Mörder gefasst worden. Der Mann wird verdächtigt, am Donnerstag auf offener Straße eine Frau so brutal attackiert zu haben, dass sie noch am Tatort starb. Der 52-Jährige wurde am späten Freitagabend im Bereich eines McDonald’s-Restaurants festgenommen, wo ihn offenbar ein Zeuge erkannt hatte.

Die Fahndung nach dem Mann hatte die Gegend zwischen Göttingen und Hannover anderthalb Tage lang in Atem gehalten. Am Donnerstagmittag war offenbar war ein Streit zwischen der Frau und ihrem Bekannten eskaliert. Der Mann soll laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung sein Opfer zunächst niedergestochen haben, dann mit einem Feuerlöscher auf die Frau eingeschlagen und sie schließlich mit Benzin übergossen und angezündet haben.

Die Polizei wollte zu den Details der Tat zunächst nichts sagen, bestätigte aber, dass der Gesuchte in der Vergangenheit wegen mehrerer Gewaltdelikte verurteilt worden war. Die Behörden haben für 14 Uhr am Samstag eine Pressekonferenz angekündigt.

Während der Fahndung war Zug gestoppt worden

Nach der tödlichen Attacke auf eine Frau in Göttingen sicherten Ermittler der Polizei Spuren am Tatort.

Foto: Swen Pförtner / dpa

Augenzeugen wollten den 52-jährigen Deutschen, nach dem mit zwei Fotos gefahndet worden war, bereits am Freitagmorgen in einem Nahverkehrszug Richtung Hannover entdeckt haben. Als der Zug gestoppt war und die Polizei eintraf, sei eine Person aus dem Zug geflüchtet, sagte eine Polizeisprecherin.

Nach Medienberichten hatte das Zugpersonal den Verdächtigen im Abteil eingeschlossen und die Bundespolizei alarmiert. Dann sei es dem mutmaßlichen Mörder auf dem Bahnhof Elze nahe Hildesheim gelungen, zu entkommen. „Die gesuchte Person schlug mit einem Nothammer von innen die Scheibe ein und entkam anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung“, sagte die Sprecherin.

Polizei hatte vor möglicherweise bewaffnetem Verdächtigen gewarnt

Der Bahnhof der Kleinstadt blieb für rund fünf Stunden mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Die Streckensperrung wurde nach Angaben der Deutschen Bahn gegen 11.45 Uhr wieder aufgehoben. Mehrere Streifenwagen und zahlreiche Beamte waren im Einsatz, auch Spürhunde. Ein Polizeihubschrauber kreiste entlang der Bahnstrecke.

Die Polizei hatte während der Fahndung davor gewarnt, den Mann anzusprechen, weil er noch bewaffnet sein könnte.

Polizei suchte mit Foto nach mutmaßlichem Täter

Am Tatort im Göttinger Stadtteil Grone erinnerten Menschen mit Kerzen und Blumen an die getötete Frau.

Foto: Swen Pförtner / dpa

Das Verbrechen hatte sich am Donnerstag gegen 13 Uhr ereignet. Laut Polizeiangaben war der Täter nach der Bluttat auf einem Fahrrad mit Packtaschen geflohen. Die Polizei veröffentlichte mehrere Fahndungsfotos.

Das Opfer, eine 44 Jahre alte Frau, und der 52-jährige Deutsche waren den bisherigen Ermittlungen zufolge am Mittag im Göttinger Stadtteil Grone auf der Straße in Streit geraten, hieß es. Dabei habe der Mann die Frau massiv angegriffen und sie so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort starb. Zeugen, die ihr helfen wollten, wurden laut Polizei ebenfalls von dem mutmaßlichen Täter attackiert. Dabei erlitt eine weitere Frau so schwere Verletzungen, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. (dpa/moi/jkali)