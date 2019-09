Missgebildete Hände von Babys - Mehrere Fälle in Gelsenkirchen

Nach Fällen von Babys mit missgebildeten Händen in Gelsenkirchen sind weitere dazu gekommen. Ärzte haben Forderungen an die Behörden.

Gelsenkirchen. Die Professorin Claudia Roll bekam Gänsehaut, als sie las von den drei Babys mit missgebildeten Händen in Gelsenkirchen. Der Grund: An der renommierten Vestischen Kinder- und Jugendklinik in Datteln, wo sie arbeitet, ist im Sommer auch ein solches Kind zur Welt gekommen. Und in Dorsten im Frühjahr auch: ein Junge, der an einer Hand keine Finger hat.