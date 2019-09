Berlin: Vier Tote bei Unfall - Porsche rast auf Gehweg

Furchtbarer Verkehrsunfall in Berlin: Ein Auto raste auf einen Gehweg, vier Menschen starben. Unter den Opfern ist auch ein Kleinkind.

Unfall in Berlin Mitte: Der komplett zerstörte Porsche wird von der Polizei untersucht.

Berlin. Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Porsche in Berlin sind am Freitagabend vier Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Kleinkind. Laut Polizei soll das Kind etwas drei bis vier Jahre alt sein. Bei dem Unfall soll zudem auch seine Großmutter ums Leben gekommen sein. Bei den Toten handelt es sich um Passanten. Die drei Insassen des Porsche wurden schwer verletzt.

Die Feuerwehr setzte Wärmebildkameras ein, um wirklich alle Verletzten zu finden. Die Polizei versucht derweil, den Unfallhergang zu klären. Bis in die Nacht seien Ermittler an der Arbeit gewesen. Die Unfallursache ist weiter unklar. Was bisher bekannt ist: Mit hoher Geschwindigkeit sei das Auto auf der Invalidenstraße im Berliner Stadtteil Mitte gefahren, teilte die Polizei mit. Wie genau, das wollte ein Sprecher auf Anfrage der Berliner Morgenpost nicht sagen.

„Wir gehen von einem Verkehrsunfall aus“, sagte ein Sprecher dem Blatt. Auf Twitter teilte die Polizei mit: „Bitte unterlassen Sie Spekulationen aus Rücksicht auf die Angehörigen.“ Kurz nach 19.00 Uhr geht der Notruf bei Feuerwehr und Polizei ein: Schwerer Verkehrsunfall in Berlin-Mitte Ecke Invalidenstraße und Ackerstraße.

Wiederbelebung scheiterte

Vor Ort bietet sich den Helfern eine grausames Bild: Ein Porsche SUV ist über einen Gehweg in einen Bauzaun gerast und in einem verwilderten Baugrundstück gelandet. Die Helfer fanden vier Schwerverletzte Menschen vor. Darunter das kleine Kind, nach Angaben von Polizeisprecher Thilo Cablitz drei bis vier Jahre alt.

„Wir haben vier schwerstverletzte Menschen auf dem Gehweg vorgefunden, bei denen sofort Wiederbelebungsmaßnehmen eingeleitet werden mussten“, schildert ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Ohne Erfolg.

Zunächst stand die Frage im Raum, ob es sich um eine vorsätzliche Tat handelt. Es deute jedoch alles auf einen Verkehrsunfall hin, so der Polizeisprecher.

Porsche-Fahrer in Krankenhaus

Sie wurden vor Ort von Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr behandelt. Den Angaben der Feuerwehr zufolge war das Auto kurz nach 19 Uhr an der Invalidenstraße im Berliner Stadtteil Mitte auf den Gehweg gerast und hatte dabei die Personen erfasst. In der Gegend liegen viele Restaurants und Cafés, sie ist beliebt bei Touristen.

Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, weiter wurden bei dem Unfall Fahrer und Beifahrerin des Porsche SUV verletzt. Bei der Beifahrerin soll es sich um die Mutter des Fahrers handeln. Sie wurden vor Ort von Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr behandelt.

Am späteren Abend sagte ein Feuerwehrsprecher, dass zudem ein sechsjähriges Mädchen verletzt wurde. Das Mädchen habe sich ebenfalls in dem Fahrzeug befunden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Einem Feuerwehrsprecher zufolge soll das Auto an einem Bauzaun zum Stehen gekommen sein. Weil sich dahinter eine überwucherte Baugrube befinde, in der noch Verletzte sein könnten, leuchteten die Rettungskräfte den Unfallort am Abend aus. Die Suche verlief ergebnislos. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Gegen 21.30 Uhr war der Einsatz kurz vor dem Abschluss.

Feuerwehr suchte mit Wärmekamera nach weiteren Opfern

Der Autofahrer sei schwer verletzt zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gekommen. Die Feuerwehr suchte mit einer Wärmekamera den Ort ab, um sicherzugehen, dass alle Unfallopfer geborgen werden.

