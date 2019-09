„Dorian“ erreicht USA – Mindestens 30 Tote auf den Bahamas

Berlin. Es ist der schlimmste Hurrikan der Neuzeit, der die Bahamas jemals getroffen hat – und auch, wenn „Dorian“ für die USA nicht mehr ganz so gefährlich wirkt wie prognostiziert, ist von Entwarnung keineswegs die Rede. In North Carolina sind die Heime vieler Menschen zerstört worden, auch in South Carolina hat es Überschwemmungen gegeben.

Was bereits feststeht, ist, dass „Dorian“ eine Spur der Verwüstung hinterließ, Menschen aus ihrem Leben riss: Mindestens 30 Tote gibt es wegen „Dorian“ auf den Bahamas, zahlreiche Einwohner sind obdachlos geworden. Viele Menschen werden noch vermisst, andere warten auf Rettung. Premierminister Hubert Minnis erwartet, dass die Zahl der Todesopfer noch weiter steigt.

Freitag, 6. September: Hurrikan „Dorian“ – Zahl der Todesopfer auf den Bahamas steigt auf 30

5.32 Uhr: Auf den Bahamas läuft die verzweifelte Suche nach Überlebenden. Bewohner des Inselstaats kämpften sich durch die Trümmer auf der Suche nach Angehörigen. Die offizielle Zahl der Todesopfer kletterte mittlerweile auf 30, wie Behördenvertreter dem Sender CNN sagten. Befürchtet wurden jedoch deutlich mehr Opfer.

Ein Boot wurde in Marsh Harbour auf den Bahamas von Hurrikan „Dorian“ in ein Hotel am Hafen geweht. Der Ort auf den Abaco Islands wurde besonders schwer von „Dorian“ verwüstet.

Foto: MARCO BELLO / Reuters

„Ich glaube, die Zahl wird erschütternd sein“, zitierte „The Nassau Guardian“ Gesundheitsminister Duane Sands. „Ich habe so etwas noch nie durchgemacht, und ich will so etwas auch nie wieder durchmachen.“

Die Schäden auf den Bahamas dürften sich nach ersten Schätzungen auf sieben Milliarden Dollar belaufen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass 70.000 Menschen dringend auf Lebensmittel, Wasser und Unterkünfte angewiesen sind. Aus dem besonders schwer getroffenen Ort Marsh Harbour berichtete ein Fotograf der Nachrichtenagentur Reuters, dass zahlreiche Läden geplündert wurden.

Nach Schätzung des Roten Kreuzes wurden etwa 13.000 Wohnhäuser schwer beschädigt oder zerstört. Das Welternährungsprogramm (WFP) bereitete eine Lieferung von mehr als sieben Tonnen fertiger Gerichte für die vielen Obdachlosen auf den Bahamas vor, wie ein Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres mitteilte. Lebensmittel lieferten auch die Marine Großbritanniens – das Staatsoberhaupt der Bahamas ist die britische Queen Elizabeth II. – und ein Kreuzfahrtunternehmen.

Donnerstag, 5. September: Hurrikan „Dorian“ – Mindestens 20 Tote auf den Bahamas

21.40 Uhr: Der Sturm sorgt im Ostküsten-Bundesstaat South Carolina für heftige Windböen, Starkregen und teilweise für Überschwemmungen und Stromausfälle. In der Stadt Charleston etwa standen Teile der Innenstadt unter Wasser. In North Carolina zerstörte der Wind einige Mobil-Heime. Zurzeit gilt „Dorian“ als Hurrikan der Kategorie 2 mit Wingeschwindigkeiten von bis zu 180 km/h.

Auch in North Carolina sind die Auswirkungen von „Dorian“ schon zu spüren: Heftige Windböen rissen Bäume um.

Foto: Mic Smith / dpa

Meteorologen warnten vor Sturmfluten an der Küste durch den vorbeiziehenden Hurrikan. Das Nationale Hurrikan-Zentrum mahnte auch, der Sturm könnte am Freitag in North Carolina nicht nur sehr nah an die Küste heranreichen, sondern dort womöglich auch auf Land treffen.

Entlang der US-Küste war vorab an einigen Orten der Notstand ausgerufen worden, um mögliche Hilfen zu erleichtern. Die Behörden ordneten zum Teil auch Evakuierungen an, es wurden Notunterkünfte eingerichtet.

20 Uhr: Nach den enormen Verwüstungen auf den Bahamas bereitet das World Food Programme (WFP) der Vereinten Nationen eine umfassende Nahrungsmittellieferung für die vielen Obdachlosen vor. „Die Agentur hat acht Tonnen fertiger Gerichte gekauft und organisiert den Transport auf die Bahamas“, sagte in am Donnerstag New York der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stephane Dujarric. Dort solle die Nahrung an Zehntausende Bedürftige verteilt werden.

18.47 Uhr: Auf den Bahamas werden nach „Dorian“ noch immer viele Menschen vermisst, einige warteten weiterhin auf Rettung. Der Sturm hatte die Bahamas am Sonntag als Hurrikan der höchsten Gefahrenstufe getroffen – mit Windgeschwindigkeiten von fast 300 Kilometern pro Stunde. Der Sturm wütete dort fast drei Tage lang.

Ein Blick auf einen Teil der Schäden, die Hurrikan „Dorian“ auf der Insel Abaco angerichtet hat, die zu den Bahamas gehört.

Foto: Gonzalo Gaudenzi / dpa

Nach Angaben des UN-Nothilfekoordinators Marc Lowcock benötigen rund 70.000 Menschen – also fast jeder fünfte Einwohner der Bahamas – dringend Hilfe zum Überleben. Die Bevölkerung brauche akut Nahrung, sauberes Trinkwasser und Notunterkünfte, erklärte er bei einem Besuch auf den Bahamas. Die Flughäfen seien überschwemmt oder beschädigt, auch Verbindungsstraßen könnten nicht genutzt werden.

Teile der Inseln seien immer noch von der Außenwelt abgeschnitten, erklärte Lowcock. Es gebe keine Stromversorgung und nur stark eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten. Es sei daher zu befürchten, dass die Zahl der Todesopfer „bedeutend ansteigen“ werde.

15.25 Uhr: Die Schäden durch Hurrikan „Dorian“ auf den Bahamas dürften sich ersten Schätzungen zufolge auf sieben Milliarden Dollar belaufen. Die Auswirkungen des Wirbelsturms auf das Leben der Menschen auf dem Archipel würden wohl noch viele Jahre zu spüren sein, teilte das US-Analysehaus Karen Clark & Company, das die Kosten solcher Schäden berechnet, am Donnerstag mit. Die vorläufige Schätzung umfasse versicherte und unversicherte Schäden an Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien. Schäden an der Infrastruktur und an Autos seien darin nicht berücksichtigt.

12.05 Uhr: An zwei Stränden in Florida sind Kokain-Pakete an den Strand gespült worden. NBC berichtet von einem Dutzend Paketen, die jeweils einen Marktwert von rund 18.000 bis 27.000 Euro hätten. Spaziergänger hatten sie entdeckt und der Polizei gemeldet – man geht davon aus, dass sie von den heftigen Wellen, die „Dorian“ ans Festland trägt, angespült worden sind.

9.56 Uhr: Hurrikan „Dorian“ hat Florida bisher nicht so hart getroffen, wie befürchtet worden ist. Dennoch hatten 155.000 Menschen laut „Miami Herald“ keinen Strom. Immer wieder kam es stellenweise zu Stromausfällen.

Donald Trump hat sich mit Falschaussagen zu Hurrikan „Dorian“ blamiert.

Foto: Evan Vucci / dpa

7.36 Uhr: Präsident Donald Trump nutzt den Hurrikan als neuen Anlass, sich komplett zu blamieren. Am Sonntag schrieb Trump bei Twitter – im Widerspruch zu den offiziellen Vorhersagen des Nationalen Hurrikan-Zentrums – dass auch Alabama sehr hart von dem Wirbelsturm getroffen werden könnte.

Nach raschem Gegenwind legte Trump nach und sagte bei einem Hurrikan-Briefing an die Bürger Alabamas gerichtet: „Bitte seid auch vorsichtig.“ Der amtliche Wetterdienst in Alabama indes stellte am Sonntag auf Twitter klar: „Alabama wird keine Auswirkungen von „Dorian“ spüren.“

Als sich manche US-Medien an der Alabama-Verwirrung erfreuten, legte Trump am Montag nach und bezeichnete die Berichte über seine angebliche Falschaussage als künstlich aufgeregt und unwahr.

Alabama will NOT see any impacts from #Dorian. We repeat, no impacts from Hurricane #Dorian will be felt across Alabama. The system will remain too far east. #alwx — NWS Birmingham (@NWSBirmingham) September 1, 2019

Bei einem Hurrikan-Briefing in seinem Büro im Weißen Haus, dem Oval Office, präsentierte er am Mittwoch dann eine offizielle Karte des Hurrikan-Verlaufs – allerdings hatte jemand mit Filzstift die Sturm-Ausbreitung verbreitet. Einige US-Medien berichteten unter Berufung auf anonyme Quellen schnell, Trump habe die Karte selbst ausgebessert. Dafür gab es aber keine glaubwürdige Bestätigung.

Such a phony hurricane report by lightweight reporter @jonkarl of @ABCWorldNews. I suggested yesterday at FEMA that, along with Florida, Georgia, South Carolina and North Carolina, even Alabama could possibly come into play, which WAS true. They made a big deal about this... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 2, 2019

„Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht“, sagte er. Gleichzeitig verteidigte er seine Aussage: Eine frühe Hurrikan-Prognose hätte mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit gezeigt, dass Alabama auch betroffen sein würde.“ Das Hurrikan-Zentrum widersprach nochmal ausdrücklich. Den Ursprungs-Tweet löschte Trump vorsichtshalber.

5.32 Uhr: Ob der Hurrikan wirklich auf Land trifft, ist noch unklar. Die genau Zugbahn ist noch nicht bekannt. Der US-Sender CNN berichtet, er bewege sich östlich auf Cape Canaveral zu. Die Menschen in Florida wappnen sich seit Tagen gegen den Sturm. In vielen Haushalten fiel der Strom aus.

Mittwoch, 4. September: Hurrikan „Dorian“ sorgt für große Zerstörung

Hurrikan „Dorian“: Das Auge des Sturms ist auf diesem Foto deutlich zu sehe

Foto: Nick Hague / dpa

19.48 Uhr: „Dorian“ ist für den US-Bundesstaat Florida nach Ansicht von Präsident Donald Trump noch mal glimpflich verlaufen. Für die weiter nördlich liegenden Bundesstaaten South Carolina und North Carolina sei die Gefahr aber noch nicht gebannt, sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus. Anders als ursprünglich befürchtet sei der Hurrikan in Florida nicht auf Land getroffen.

Die Zerstörung auf den Bahamas wiederum sei verheerend, sagte Trump. „Wenige Menschen haben so etwas zuvor gesehen“, erklärte er. Die Küstenwache sei bereits mit Helikoptern vor Ort und die USA stünden bereit, dem Nachbarland auf Anfrage auch weiterhin zu helfen, eventuell auch mit dem Militär. „Wir helfen viel“, sagte Trump.

16.45 Uhr: Erst nach und nach rücken Helfer in die betroffenen Gebiete auf Great Abaco und auf Grand Bahama vor. Menschen warteten am Mittwoch zum Teil immer noch auf Rettung. Bislang wurden sieben Todesopfer bestätigt. Doch der Premierminister der Bahamas, Hubert Minnis, befürchtet, dass die weiter Zahl steigen wird.

16.20 Uhr: „Dorian“ hat endlich von den Bahamas abgelassen – nun wird allmählich die Zerstörung deutlich, die der Hurrikan auf der karibischen Inselgruppe hinterlassen hat. Luftaufnahmen zeigten auf der nördlichen Insel Great Abaco weitläufig verwüstete Landstriche, die unter Wasser standen, massenhaft zerstörte Häuser und Gebäude in Trümmern.

(bekö/dpa)