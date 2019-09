Beim Absturz der Wartungsgondel an einem Sendeturm in Nordhessen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit.

Eschwege.. Beim Absturz der Wartungsgondel an am Sendeturm „Sender Hoher Meißner“ in Nordhessen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Medienberichten zufolge soll die Gondel aus einer Höhe von 50 Meter abgestürzt sein. (bekö/dpa)

Mehr in Kürze.