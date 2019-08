Kindergarten-Kind flüchtet: So dramatisch schildert es die Polizei

Essen.. Eltern in Panik, Kindergärtner in Aufruhr: Die Flucht eines Zweijährigen aus seiner Einrichtung in Essen-Altendorf (in NRW) beschäftigte am 27. August die Polizei. Tatsächlich hatte sich der Junge in den Mittagsstunden in einem unbeobachteten Moment aus dem Staub gemacht.

Dass er unbeschadet wieder in die Einrichtung – dort warteten bereits seine Eltern – kam, hat er möglicherweise Anwohnern zu verdanken, die den kleinen Flüchtenden bemerket hatten.

Polizei Essen schildert den dramatischen Einsatz – augenzwinkernd

Die Polizei Essen berichtet die sich zugetragenen Szenen in der offiziellen Mitteilung nicht ohne eine gewisse Dramatik:

„Anwohner bemerkten den verdächtigen Mann, als dieser nahe der Einmündung Siemensstraße die Altendorfer Straße überqueren wollte“

„Geistesgegenwärtig überwältigte der Anwohner, mit Unterstützung einer hilfsbereiten Passantin, den zunächst lautstark protestierenden Delinquenten“

„Erst mit einem geeigneten Getränk und einer süßen Bestechung gelang es, den zweijährigen Knaben in einen bereitgehaltenen Kinderwagen zu setzen und zu beruhigen“

Man habe dann die Polizei alarmiert – die den Zweijährigen zurück in den Kindergarten brachten. Die Ermittler äußern am Ende ihrer launigen Nachricht, dass sie hoffen, „dass auch dem Kleinen der lehrhafte Ausflug in guter Erinnerung bleibt.“

Wie sich das Kind aus der Einrichtung entfernen konnte ist – ganz humorlos – derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Eine Beamtin erklärte unserer Redaktion, dass es durchaus sein könnte, dass es durch eine zufallende Tür entwischt sei. „Sowas lässt sich nie komplett vermeiden, auch dort arbeiten nur Menschen.“ Vorrangig sei, dass dem Jungen nichts geschehen sei.

