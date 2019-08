In den USA ist es zu einem Brand in einem Hort für Kinder gekommen. Mehrere Kinder starben bei dem Feuer im US-Staat Pennsylvania.

Brand Feuer in Kinderhort in den USA – Fünf Kinder sterben

Washington.. Bei einem Brand in einer Kinderbetreuungsstätte in Erie im US-Staat Pennsylvania sind am Sonntag fünf Kinder ums Leben gekommen. Eine Frau sei bei dem Feuer schwer verletzt worden, berichteten die örtlichen Medien.

Sieben Menschen, unter ihnen fünf Kinder, seien aus den Flammen gerettet worden. Ein 12-jähriges Kind und ein 17-Jähriger hätten sich durch einen Sprung vom Dach retten können, berichtet die „Erie Times-News“.

Opfer zwischen acht Monaten und sieben Jahren

Laut Guy Santone von der Feuerwehr in Erie, sollen die Opfer zwischen acht Monaten und sieben Jahren alt gewesen sein.

Laut der Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Ersten Ermittlungen zufolge wird jedoch vermutet, dass es im Wohnzimmer im ersten Stock des Hauses ausgebrochen sein könnte.

In dem Heim können Eltern ihre Kinder auch über Nacht zur Betreuung abgeben. (jei/dpa)