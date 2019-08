Türkei: Schweres Erdbeben - Gebäude eingestürzt

Erdbeben in der Türkei: Im Westen des Landes hat die Erde heftig gebebt – es ereignete sich nicht weit von der Erdoberfläche entfernt.

Berlin/Antalya.. In der Türkei hat es ein Erdbeben gegeben. Wie das Geo-Forschungsinstitut Potsdam auf seiner Internetseite mitteilt, habe das Beben eine Stärke von 5,9 auf der Richterskala gehabt. Menschen liefen auf die Straße, verfielen in Panik. Zu größeren Schäden oder möglichen Opfern gab es zunächst keine Informationen.

Das Epizentrum lag etwa 50 Kilometer von der Stadt Denizli im Westen der Türkei. Das Erdbeben ereignete sich in einer Tiefe von etwa 10 Kilometern. Lokale Medien berichteten, dass mehrere Gebäude eingestürzt seien.

Erdbeben in der Türkei - Das Wichtigste in Kürze:

In der Türkei gab es ein Erdbeben der Stärke 5,9

Das Epizentrum lag in zehn Kilometer Tiefe

Viele Gebäude stürzten ein

Menschen liefen in Panik auf die Straße

Auch in Urlaubsregionen war das Beben zu spüren

Denizli liegt nur etwa 100 Kilometer von Touristenhochburgen wie Marmaris, Bopdrum und Dalaman entfernt. Medien meldeten, die Erdstöße seien bis in den rund 185 Kilometer entfernten Badeort Antalya zu spüren gewesen.

Zuletzt hatte ein Erdbeben in Athen für Panik gesorgt. Mitte Juli waren in der griechischen Hauptstadt mehrere Gebäude eingestürzt, Menschen liefen auf die Straße. Auch in der nicht weit entfernten Türkei warnen Wissenschaftler vor einer Erdbeben-Katastrophe. Im Fokus dabei: die Millionenmetropole Istanbul.

Karte zeigt Ort des Epizentrums des Erdbeben

Denizli liegt etwa 350 Kilometer von Istanbul entfernt. Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo sich das Erdbeben am Donnerstagmittag in der Türkei ereignete:

Die Türkei gilt als besonders erdbebengefährdet. Bei dem schlimmsten Beben in der jüngeren Vergangenheit waren in Istanbul vor fast 20 Jahren, im Jahr 1999, mehr als 17 000 Menschen ums Leben gekommen. (dpa/bekö)