Galveston in den USA: Polizei führt Schwarzen an Strick ab

Berittene Polizisten haben in den USA einen Verdächtigen an einem Strick abgeführt. Die Polizei bittet nun um Entschuldigung dafür.

In den USA haben berittene Polizisten einen Schwarzen an einem Strick abgeführt.

Galveston.. Beobachter erinnert der Anblick der Festnahme eines Verdächtigen in den USA an die dunkelsten Zeiten der Sklaverei: Berittene Polizisten haben in Galveston in den USA einen schwarzen Mann an einem Strick abgeführt. Das Vorgehen der Polizisten sorgte für Empörung.

Die Polizeibehörde des Ortes hat sich auf Facebook bereits für den Vorfall entschuldigt: Die beiden Beamten hätten sich beim Abführen des Verdächtigen nicht optimal verhalten und hätten auf ein Transportfahrzeug warten sollen. Die Polizei bitte den Verdächtigen wegen der „unnötigen Peinlichkeit“ um Entschuldigung, erklärte Polizeichef Vernon Hale am Montag (Ortszeit).

Die Beamten hätten keine böse Absicht gehabt, schrieb er weiter. Die Praxis, jemanden neben dem Pferd laufend am Strick abzuführen, sei vorerst nicht mehr erlaubt, so Hale.

Schwarzer in USA an Strick abgeführt: Polizei entschuldigt sich

Der abgeführte 43-Jährige war von den Beamten laut Polizei am Samstag wegen Verdachts auf Hausfriedensbruch festgenommen worden. Die Polizisten legten ihm daraufhin Handschellen an, banden einen Strick daran und führten ihn ab.

Zahlreiche Twitter-Nutzer sprachen von Rassismus und klagten, ein weißer Verdächtiger wäre von der Polizei nie derart behandelt worden. Einzelne Nutzer forderten, die Polizisten sollten gefeuert werden. Ein weiterer Twitter-Nutzer erklärte, er hoffe, der Verdächtige werde die Polizei auf Schadenersatz verklagen.

In den USA wird immer wieder über Polizeigewalt und Rassismus durch Polizisten diskutiert. Für Aufsehen sorgte etwa im Februar folgender Fall: Sechs US-Polizisten erschossen einen schlafenden Rapper im Auto.

Aber auch in Deutschland ist Polizeigewalt ein aktuelles Thema. So wurde Ende Juli über 12.000 Fälle im Jahr berichtet – Damit gab es Polizeigewalt häufiger als vermutet. (dpa/ac)