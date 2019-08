Stuttgart: Mann stirbt nach Angriff mit Schwert – Ex-Mitbewohner in U-Haft

Stuttgart.. Was hat zu dem Schwert-Mord in Stuttgart geführt, warum rastete ein Mann am Mittwoch dermaßen aus, warum stach er immer wieder mit der Waffe auf seinen Bekannten ein? Die beiden kannten sich offenbar, der mittlerweile geständige Beschuldigte Issa M. und das Opfer hatten mit einem weiteren Mann in Stuttgart bis vor kurzem zusammengelebt.

Inzwischen klärt sich auch die Identität des Beschuldigten immer weiter auf. Anfangs hieß es seitens der Polizei, man habe einen 28 Jahre alten Syrer festgenommen. Allerdings: Es handelt sich offenbar nicht um einen Mann aus diesem Land, sondern um einen Jordanier.

Trotzdem ließ der Mann sich offenbar nach „Bild“-Informationen 2015 in Eisenhüttenstadt in Brandenburg als Syrer registrieren, Heimatort Dara – etwa 30 Kilometer entfernt von seiner Heimat Irbid in Jordanien, kurz hinter der Grenze.

Die „Bild“ sprach in Irbid mit einem Mann, der der Bruder des Beschuldigten sein soll – und der berichtete, dass der Verdächtige Issa M. ihm erzählt habe, dass er aus der Türkei einen gefälschten syrischen Pass habe.

Issa M. hat bis vor kurzem mit dem Ermordeten zusammengelebt – in einer Dreier-WG. Dieser dritte Mann hat nun mit der „Bild“ gesprochen – und von vielen Streitereien berichtet. Über den Tatverdächtigen sagt er: „Er hat sich einfach an keine Regeln gehalten.“ Auch seine Miete habe er nicht bezahlt, angeblich habe der Mitbewohner ihn deshalb dem Vermieter gemeldet. Ein möglicher Auslöser für die Gewalt?

Mann nach Schwertmord in Stuttgart wegen Mordverdachts in U-Haft

Staatsanwaltschaft und die Polizei Stuttgart haben weitere Details zu den Ermittlungen gegen den Schwert-Angreifer veröffentlicht. Ein Richter hat Haftbefehl wegen Mordes erlassen, der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Er hat die Tat gestanden.

Die Ermittler teilten nun weitere Einzelheiten zum Verdächtigen mit: Bisher geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Angreifer um einen 28-Jährigen handelt. Issa M. soll am 1. Juni 2018 nach Stuttgart gezogen sein. Bis Ende April 2019 lebte er den Ermittlungen zufolge etwa ein Jahr lang in einer Wohnung gemeinsam mit dem späteren Opfer. Zur Tatzeit soll sich der 28-Jährige aber hauptsächlich in einer Gemeinschaftsunterkunft im Raum Ludwigsburg aufgehalten haben.

Mutmaßlicher Schwert-Angreifer in Brandenburg straffällig

Gegen den Verdächtigen seien zudem zwei Strafbefehle wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch in Brandenburg erlassen worden, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Neuruppin, Oberstaatsanwalt Jürgen Schiermeyer, am Montag Medienberichte. Laut einem Strafbefehl hatte der nach Behördenangaben 28-Jährige seine Freundin geschlagen. Beide Taten hätten sich 2017 ereignet, sagte Schiermeyer.

Ende Februar 2015 soll Issa M. nach Deutschland eingereist sein und ist seit Oktober 2015 als Flüchtling anerkannt. Seit November 2015 sei er im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis.

„Zweifel an seiner Staatsangehörigkeit nährte der Beschuldigte bei seiner Festnahme selbst“, heißt es in der Polizeimitteilung. Er habe angegeben, zwei Jahre älter zu sein und eine jordanische Staatsangehörigkeit zu besitzen. Papiere, die er bei sich trug, weisen ihn als 28 Jahre alten Syrer aus.

Verdacht auf psychiatrische Vorgeschichte bisher Spekulation

Wie die „Stuttgarter Nachrichten“ berichten, soll sich Issa M. schon langem in sozialen Netzwerken als glühender Anhänger eines freien Palästina präsentiert haben. Rätsel gebe indes ein Foto auf, das ihn offensichtlich an einer S- und U-Bahn-Station nahe einer Berliner Nervenklinik zeigt.

Der Verdacht einer psychiatrischen Vorgeschichte ist bisher aber noch Spekulation. 2015 ist Issa M. über Brandenburg als angeblich syrischer Flüchtling nach Deutschland eingereist.

36-Jähriger mit Schwert getötet – Polizei befragt Zeugen

Die Ermittler setzten am Freitag indessen ihre Zeugenbefragungen im dem Fall fort. Im Fokus stehen Anwohner sowie Bekannte des Opfers. Wie die „Bild“ berichtet, hat auch die Tochter (11) des Getöteten den Angriff miterleben müssen. Sie ist damit eine potenzielle Zeugin.

Die Staatsanwaltschaft erklärte am Freitag, es gebe ausschließlich persönliche Beweggründe des mutmaßlichen Täters. „Es gibt weder religiöse noch politische Motive“, sagte Staatsanwalt Heiner Römhild. Ob sich der Mann schon zu Details geäußert hat, teilte er nicht mit.

Laut „Bild“ war der 36-Jährige mit seiner elfjährigen Tochter am frühen Abend an seinem Wohnhaus angekommen, als der mutmaßliche Täter einen Streit begann und das Schwert im Verlauf der Auseinandersetzung aus seiner Hülle zog. Das Kind rannte vor Schreck weg, berichtet die „Bild“. Ein Polizeisprecher bezeichnete die Tat als „außergewöhnlich und entsetzlich“.

Angriff mit Schwert in Stuttgart – Täter war polizeibekannt

Dutzende Augenzeugen hatten die Tat gesehen. Vorangegangen war offenbar ein Streit der zwei ehemaliger Mitbewohner, der komplett eskaliert war – und ein tragisches Ende nahm.

Ein Anwohner hatte die Tat gefilmt. Auf dem Video ist unter anderem der Täter zu sehen, auch das Ausmaß der Gewalt lässt sich erkennen. Das Video kursiert unter anderem bei WhatsApp und bei Facebook – wobei dort inzwischen der Videofilter gegen verbotene Inhalte zu greifen scheint.

Ein Polizeisprecher sagte, das Video sei bekannt, allerdings werde dringend appelliert, dieses nicht weiter zu teilen. Dies könne sogar strafrechtliche Konsequenzen haben, sagte er unserer Redaktion.

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg wies in einem Tweet darauf hin, dass die „Herstellung und Verbreitung von Medien, die grausame oder unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen zeigen“, verboten sind.

