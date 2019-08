Stuttgart: Mann stirbt nach Angriff mit Schwert – Ex-Mitbewohner in U-Haft

Stuttgart.. Die Polizei setzt am Freitag ihre Zeugenbefragungen im Fall des getöteten 36-Jährigen in Stuttgart fort. Im Fokus stehen Anwohner sowie Bekannte des Opfers. Wie die „Bild“ berichtet, hat auch die Tochter (11) des Getöteten den Angriff miterlebt. Sie ist damit eine potenzielle Zeugin.

Die Staatsanwaltschaft erklärte am Freitag, es gebe ausschließlich persönliche Beweggründe des mutmaßlichen Täters. „Es gibt weder religiöse noch politische Motive“, sagte Staatsanwalt Heiner Römhild. Ob sich der in Untersuchungshaft sitzende geständige Mann schon zu Details geäußert hat, teilte er nicht mit.

Gleichzeitig wird weiter geprüft, um wen es sich bei dem Tatverdächtigen überhaupt handelt – laut Papieren um einen 28 Jahre alten Syrer, der 2015 nach Deutschland kam. Allerdings gibt es daran offenbar Zweifel. Die Vermutung: Der Mann ist ein Palästinenser, der sich die Identität nur erschlichen hat. Bestätigen oder dementieren wollen oder können die Ermittler dies noch nicht.

Ex-Mitbewohner mit Schwert getötet – was bisher bekannt ist:

Ein 36-Jähriger ist am Mittwochabend in Stuttgart regelrecht hingerichtet worden

Hauptverdächtiger ist ein Mann, dessen Identität noch nicht abschließend geklärt istund der mit dem Opfer zuvor zusammengelebt hatte

Offiziell handelt es sich um, einen 28 Jahre alten Syrer, möglicherweise ist diese Identität aber vorgetäuscht

Der Verdächtige sitzt seit Donnerstag in U-Haft, ein Richter hat Haftbefehl wegen Mordes erlassen

Am Freitag will die Polizei weitere Zeugen vernehmen

Ein Video zeigt die Tat – die Polizei fordert dazu auf, es nicht weiter zu verteilen

Bei Facebook wird das Video zunehmend gesperrt

Diese Google-Karte zeigt den Tatort, die Fasanenhofstraße in Stuttgart.

Laut der „Bild“ war der 36-Jährige mit seiner elfjährigen Tochter am frühen Abend an seinem Wohnhaus angekommen, als der mutmaßliche Täter einen Streit begann und das Schwert im Verlauf aus seiner Hülle zog. Das Kind rannte vor Schreck schnell weg, so „Bild“. Somit käme die Tochter auch als Zeugin in Frage, allerdings ist wahrscheinlich, dass sie noch unter Schock steht.

Neben dem Auslöser der Tat soll auch die Identität des mutmaßlichen Angreifers geklärt werden. Denn wenngleich die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen davon ausgeht, dass es sich bei dem Täter um einen 28-jährigen Syrer handelt, so muss geklärt werden, ob es sich wirklich um die seit 2015 registrierte Person handelt. Möglicherweise nutzt er eine falsche Identität.

Es war Mittwochabend, als das Opfer auf einer Straße in Stuttgart von einem anderen Mann regelrecht hingerichtet wurde. Immer wieder stach der Täter mit einem Schwert auf sein Opfer ein. Ein Polizeisprecher bezeichnete die Tat als „außergewöhnlich und entsetzlich“.

Angriff mit Schwert in Stuttgart – Verdächtiger in U-Haft

Dutzende Augenzeugen hatten die Hinrichtung gesehen. Vorangegangen war offenbar ein Streit zweier ehemaliger Mitbewohner, der komplett eskaliert war – und ein tragisches Ende nahm. Das Opfer hatte keine Chance und starb am Tatort.

Der mutmaßliche Täter wurde Donnerstagvormittag verhört und kam am Nachmittag in Untersuchungshaft. Er soll den Älteren zuerst attackiert haben und dann mit einem Fahrrad geflüchtet sein. Er konnte später gestellt werden. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen Mordes.

Angriff mit Schwert in Stuttgart – Täter war polizeibekannt

Ein Anwohner hat die Tat gefilmt. Darauf ist unter anderem der Täter zu sehen, auch das Ausmaß der Gewalt lässt sich erkennen. Das Video kursiert unter anderem bei WhatsApp und bei Facebook – wobei dort inzwischen der Videofilter gegen verbotene Inhalte zu greifen scheint.

Ein Polizeisprecher sagte, das Video sei bekannt, allerdings werde dringend appelliert, dieses nicht weiter zu teilen. Dies könne sogar strafrechtliche Konsequenzen haben, sagte er unserer Redaktion.

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg wies in einem Tweet darauf hin, dass die „Herstellung und Verbreitung von Medien, die grausame oder unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen zeigen“, verboten sind.

#Gewaltvideos

Man findet Videoaufzeichnungen realer Gewalt- und Tötungshandlungen im Internet!

Die Herstellung und Verbreitung von Medien, die grausame oder unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen zeigen, sind verboten (§ 131 Strafgesetzbuch).@LkaBaWue pic.twitter.com/hOwbnhwZPK — Landeskriminalamt BW (@LkaBaWue) August 1, 2019

Rätsel um Identität – handelt es sich wirklich um den Syrer?

Zunächst ging die Polizei davon aus, dass es sich bei dem dringend Tatverdächtigen um einen Syrer handelt. Er sei nach derzeitigen Erkenntnissen seit 2015 in Deutschland, sagte ein Polizeisprecher, und er habe einen gültigen Aufenthaltsstatus. Der Mann sei der Polizei bereits bekannt gewesen. Laut „Bild“ sei er bereits wegen Ladendiebstahls und Sachbeschädigung verurteilt worden. Details zum Motiv wurden nicht genannt.

Dann kamen allerdings wieder Zweifel an der Identität des mutmaßlichen Täters auf. Berichten zufolge könne der Mann auch aus Palästina stammen und unter falscher Identität in Deutschland gelebt haben. Er soll sich mit seinem Opfer öfter in der gemeinsamen Wohnung gestritten haben.

„Täter und Opfer waren miteinander bekannt und haben zuvor in einer Wohngemeinschaft gelebt“, sagt der Beamte unserer Redaktion. Das Opfer war ein Deutsch-Kasache. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen am Tatort auf der Fasanenhofstraße hatte der angegriffene Mann keine Chance.

Ein Mann soll in Stuttgart einen Mann mit einem Schwert attackiert haben. Die Polizei untersucht den Tatort.

Foto: Sven Kohls / dpa

Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte der Polizeisprecher, dass ihm nicht bekannt sei, ob die beiden nur zusammenlebten oder ihre Beziehung tiefergehend war. Auch dies sei Gegenstand der Ermittlungen.

Ursprungsmeldung: Weil offenbar ein Streit eskalierte, ist am Mittwochabend ein Mann auf einer Straße in Stuttgart getötet worden – erstochen mit einem „schwertähnlichen Gegenstand“, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der mutmaßliche Täter soll anschließend mit dem Fahrrad geflüchtet sein. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm. Am späten Abend nahmen die Beamten einen Mann fest. Unklar war zunächst, ob es sich um den gesuchten Tatverdächtigen handelt.

Das 36 Jahre alte Opfer war trotz sofortiger Rettungsversuche gestorben. Der Verdächtige soll am Donnerstag vernommen werden.

Mann in Stuttgart erstochen: War die Waffe eine Machete?

Hintergründe zur Tat und den Beteiligten waren zunächst nicht bekannt. Auch Medienberichte, wonach es sich bei der Waffe um eine Machete handeln soll, konnten bisher nicht bestätigt werden.

Das Verbrechen ereignete sich im südlichen Stadtteil Fasanenhof, der direkt an der Autobahn 8 und der Bundesstraße 27 liegt. Rund um den Tatort stehen viele mehrgeschossige Wohnhäuser.

Dass jemand mit einem Schwert oder Ähnlichem angreift, ist eher ungewöhnlich. Im vergangenen Dezember attackierte ein Mann einen Taxifahrer in Österreich mit einem Samuraischwert – er hatte nicht bezahlen wollen.

Im März dieses Jahres wählte ein Mann ein andere außergewöhnliche Waffe. Er schoss in Magdeburg mit Pfeil und Bogen auf Autos.

(dpa/ses/cho)