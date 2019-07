Leipziger Kita rudert nach Schweinefleisch-Diskussion zurück

In Leipzig wird über einen möglichen Verzicht auf Schweinefleisch in zwei Kitas diskutiert. Das Thema ist bei der Polizei angelangt.

Leipzig.. Nach Diskussionen um die Änderung des Speiseplans in zwei Leipziger Kitas hat sich die Polizei eingeschaltet. Um mögliche Gefahren abzuwehren, stehe ein Polizeiauto vor den beiden benachbarten Einrichtungen, sagte ein Sprecher am Dienstag. Hintergrund ist, dass in den Kitas kein Schweinefleisch mehr angeboten werden sollte.

Vor etwa zwei Wochen habe er ein entsprechendes Schreiben bekommen, sagte ein 37 Jahre alter Vater, der am Dienstagnachmittag seinen zweijährigen Sohn abholte. „Wir finden die Entscheidung prinzipiell gut“, sagte der 37-Jährige. In einer multikulturellen Kita sei der Verzicht auf Schweinefleisch ein Zeichen von Respekt gegenüber anderen Kulturen.

„Man wird meinen Sohn nicht vom Wienerle wegbekommen, aber das bekommt er dann eben zu Hause“, so der Vater. Die Mutter einer Vierjährigen bezeichnete die Debatte als „absurd“. Es gebe dringlichere Probleme. Ihre Tochter merke nicht, ob sie Schweinefleisch esse oder nicht. Der Leiter der Einrichtungen war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Leipzig: Polizei steht in Kontakt mit Kita wegen Schweinefleisch-Verzicht

Ein Polizeifahrzeug fährt an einer Kindertagesstätte vorbei, die aktuell in der Diskussion um einen Schweinefleisch-Verzicht steht.

Foto: Sebastian Willnow / dpa

Die Polizei steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit der Leitung der Kindertagesstätte und des benachbarten Kindergartens, die ein freier Träger betreibt. Weitere Maßnahmen seien zunächst nicht geplant gewesen, so der Polizeisprecher. Am Dienstagvormittag landete das Thema unter dem Hashtag #Schweinefleisch deutschlandweit auf Twitter zeitweise auf Platz eins der am meisten diskutierten Themen.

Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli, die selbst Muslimin ist, twitterte: „Wenn Kitas, Schulen und sonstige Einrichtungen lieber vegetarisch statt Fleisch servieren – fine with me. Ich bin nur dagegen, wenn es heißt: aus Rücksicht auf Muslime.“ Gleiche Chancen und „ein Leben ohne Rassismus – das wünschen sich Muslime. Nicht Kitas ohne Schweinefleisch“, schrieb Chebli.

Mohammed heißen und gleiche Chancen bei Wohnungen, Kopftuch tragen und arbeiten dürfen, in der Schule nicht benachteiligt werden, einen Bart tragen und beten, ohne gleich Terrorist zu sein, ein Leben ohne Rassismus - das wünschen sich Muslime. Nicht Kitas ohne #Schweinefleisch. — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) July 23, 2019

Der Kita-Betreiber nahm das Schweinefleisch-Verbot derweil wieder zurück. Die Entscheidung habe „viel Öffentlichkeit“ erzeugt, hieß es zur Begründung.

Immer wieder gibt es Diskussionen um Fleisch auf den Speiseplänen von Kitas und Schulen – allerdings nicht so sehr aus kulturellen, sondern gesundheitlichen Erwägungen. So mahnte Ernährungsministerin Klöckner zum Kampf gegen Übergewicht bei Kindern, wobei es auch um den Verzehr von Fleisch in Kitas und Schulen. Darum verschwinden in vielen Schulen Schnitzel vom Teller.

Doch nicht nur in Kitas scheint es zu oft ungesundes Essen zu geben. Forscher haben untersucht, was Restaurants an Kindergerichten anbieten. Dabei zeigte sich, dass diese Gerichte für Kinder oft ungesünder als McDonald’s sind.

(dpa/ac)