Drei Tote bei rätselhaftem Absturz von Kleinflugzeug in den Tiroler Alpen

Leutasch.. Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges in den Alpen nahe Garmisch-Partenkirchen gehen die Ermittlungen nur langsam voran. Ein Sprecher des Landeskriminalamtes Tirol bestätigte unserer Redaktion, dass es sich bei dem abgestürzten Flugzeug um eine deutsche Maschine handele. Sie sei demnach in Montichiari abgehoben und auf dem Weg nach Schwäbisch Hall gewesen.

Zu der Identität der drei Todesopfer kannte der Beamte nichts sagen. Nach dem Absturz habe die Maschine gebrannt – die Identifikation sie schwierig, eine Obduktion geplant. Derzeit laufe die Beseitigung der Wrackteile von dem Felsen.

Kleinflugzeug knallt gegen Berg in den Alpen – was bisher bekannt ist

Es waren beste Wetterbedingungen, keine außergewöhnlichen Vorkommnisse sind gemeldet – und trotzdem schmetterte ein Kleinflugzeug gegen einen Berg in den Tiroler Alpen. Das kostete drei Menschen das Leben. Ein Rätsel für die Ermittler: Wie konnte der Pilot der Kontrolle verlieren, warum steuerte er die Maschine mit drei Insassen gegen die Erhöhung?

Erschwerend bei den Ermittlungsarbeiten: Die Trümmer liegen auf abschüssigem Gelände – das Team vom Landeskriminalamt Tirol wurde eingeflogen. Der Absturz hatte sich am Donnerstag um 17.30 Uhr nahe Garmisch-Partenkirchen zugetragen.

Diese Google-Maps-Karte zeigt, wo die Meilerhütte ist – in unmittelbarer Nähe geschah der Absturz.

Unklar ist weiterhin auch, warum das Flugzeug überhaupt gegen den Berg im Wettersteingebirge in der Nähe der Meilerhütte geflogen und abgestürzt ist. Denn die äußeren Umstände seien laut Polizei gut gewesen. Zur Ermittlung der Absturzursache wurde das Landeskriminalamt Tirol hinzugezogen, das nun am Unglücksort ermitteln soll.

Unter anderem soll geklärt werden, woher die Maschine kam und wohin sie unterwegs war. Aufgrund der schwierigen Bedingungen im alpinen Gelände müssen die Einsatzkräfte laut Polizei mit Hubschraubern eingeflogen werden.

Bei Einbruch der Dunkelheit wurden die ersten Ermittlungen an der Unfallstelle unterbrochen und das Wrack über Nacht von Einsatzkräften überwacht, wie die Polizei mitteilte. Zu Typ und Zulassungsort des Flugzeugs konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Foto: Zeitungsfoto.At / dpa

Die genaue Opferzahl war zunächst unklar, in ersten Meldungen wurden vier Opfer gemeldet. Der Bayerische Rundfunk berichtete, aus einem Funkspruch des Rettungshubschraubers sei hervorgegangen, dass niemand lebend geborgen werden konnte.

Kleinflugzeug stürzt ab – Ursache noch unklar

Die Ursache für den Absturz ist ebenso noch unbekannt. Die Wetterbedingungen seien zur Unfallzeit gut gewesen, hieß es seitens der Polizei. Das Kleinflugzeug zerschellte an einem rund 2400 Meter hoch gelegenen Berg und soll nach dem Aufprall sofort in Flammen aufgegangen sein. Auf Bildern waren brennende Trümmerteile an einem Felsen zu sehen.

Nach Informationen der österreichischen Nachrichtenagentur APA mussten die Einsatzkräfte wegen des alpinen Geländes eingeflogen werden.

(ba/dpa)