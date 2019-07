Maximilian Krückl ist tot – Schauspieler wurde nur 52 Jahre

Krückl spielte in Fernsehserien mit wie „Wildbach“, „SOKO Kitzbühel“ und „Forsthaus Falkenau“. Er starb bereits am 22. Juni.

München.. Sein Tod kam überraschen: Mit 52 Jahren riss ein Herzstillstand Maximilian Krückl aus dem Leben – der Schauspieler war unter anderem mit seiner Rolle im „Forsthaus Falkenau“ berühmt geworden – und hatte dort mit Hardy Krüger Jr. gedreht.

„Ich habe das auch erst jetzt erfahren. Wir sind seit gestern aus der Schweiz zurück“, sagte Krüger jr. dem Portal „T-Online“ im Interview. „Die Nachricht hat mich sehr schockiert. Er war ein toller Kollege und ein guter Freund. Wir hatten noch viele andere Pläne, die wir zusammen umsetzen wollten. Dazu zählte das Theaterspielen.“

Die beiden hätten immer viel Spaß zusammen gehabt, er würde ihm sehr fehlen. Krückls Art habe all seinen Projekten eine eigene Note verpasst. Krüger Jr. blieb länger im „Forsthaus“: „In der Serie haben wir sehr intensiv zusammengearbeitet. Damals gab es einige Veränderungen innerhalb der Serie und im Zuge dessen hat Maximilian die Produktion verlassen“, sagte er „T-Online“.

Maximilian Krückl gestorben: Das ist bekannt

Der Schauspieler ist bereits am 22. Juni gestorben

Offenbar erlitt er einen plötzlichen Herztod

Seine Familie konnte nichts mehr für ihn tun

Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Töchter

Auch seine Paten erfuhren erst mit Verzögerung von dem Todesfall

Die Angehörigen waren offenbar zu traumatisiert

Kannte Maximilian Krückl gut: Hardy Krüger jr. feierte 2008 20 Jahre "Forsthaus Falkenau".

Foto: imago stock&people

Nachricht vom 16. Juli: Der Schauspieler Maximilian Krückl ist tot – auch seine Paten erfuhren erst mit einigem Abstand nach dem Ereignis von dem Unglück. Marci Serafini schreib auf Facebook: „Wir trauern um unseren Freund, Schauspieler Max Krückl, der, wie wir erst gestern erfahren haben, bereits vor vier Wochen verstorben ist“ – „T-Online“ zitiert von dem Profil des Regisseurs. „Max, ich werde dich nie vergessen.“

Auch seine andere Patin, Schauspielerin Enzi Fuchs, soll erst mit Verspätung von dem Todesfall erfahren haben. Dafür gibt es aber offenbar einen nachvollziehbaren Grund.

Laut „tz“ seien die Angehörigen von dem Vorfall und Verlust ihres Ehemannes, Vaters und Freundes

so traumatisiert gewesen, dass es ihnen einfach nicht möglich gewesen sei, über das Drama zu berichten. Deshalb seien auch Serafini und Fuchs – erst am Sonntag informiert worden.

Der Schock muss tief sitzen für seine Frau Jeannie und seine Töchter Magdalena und Mathilda: Offenbar starb der Schauspieler, der auch Drehbuchautor war, völlig unvermittelt, es soll ein plötzlicher Herzschlag gewesen sein.

Maximilian Krückl tot: Enzi Fuchs war eng mit ihm verbunden.

Foto: imago stock&people / imago/Spöttel Picture

Berühmt wurde er als der Sohn Thomas in der Erfolgsserie „Familie Meiser“, später sahen ihn die Zuschauer im „Polizeiruf“ und in der „SOKO Kitzbühl“: Schauspieler Maximilian Krückl ist tot. Er ist im Alter von nur 52 Jahre gestorben. Wie seine Familie am Dienstag mitteilte, starb Krückl schon am 22. Juni. Der Schauspieler hinterlässt seine Ehefrau Jeannie und die beiden Töchter Magdalena und Mathilda.

Zuvor hatte die Münchner Tageszeitung „tz“ darüber berichtet. Die Zeitung berichtet auch von der Ursache – offenbar ist der Schauspieler an einem plötzlichen Herztod gestorben.

Schauspieler Maximilian Krückl (als Karli Moser) sitzt auf der Rübezahlalm während Dreharbeiten zur Komödie "Die Hüttenwirtin".

Foto: Felix Hörhager / dpa

Maximilian Krückls plötzlicher Tod – der Schauspieler schrieb auch selbst Drehbücher

Krückl spielte in Fernsehserien mit wie „Wildbach“, „SOKO Kitzbühel“ und „Forsthaus Falkenau“, ebenso wie in der ARD-Krimireihe „Polizeiruf 110“. In „Agathe kann’s nicht lassen“ mit Ruth Drexel als Hobbydetektivin gab er einen Kommissar, der die Ermittlungen der umtriebigen, älteren Dame kritisch sieht, ihre Erfolge aber doch anerkennen muss. Auf der Bühne stand er unter anderem im Münchner Volkstheater.

Vor mehreren Jahren hatte Krückl begonnen, sich eigene Geschichten auszudenken und Drehbücher für Filme und TV-Serien zu schreiben, darunter „Das Traumhotel“ oder „Die Hüttenwirtin“. Sozial engagierte sich Krückl im Kampf gegen Erbschleicher und gründete mit einer Ordensschwester und einem Rechtsanwalt die Organisation mysisteract.

Ebenfalls im Juni war Krückls Kollegin Lisa Martinek völlig überraschend gestorben. (dpa/moi)