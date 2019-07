Rammstein: Sean Lennon durfte nicht backstage mit ihnen abhängen

Berlin.. Rammstein beglücken ihre Fans derzeit wieder mit Live-Auftritten. Einer von ihnen, Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz, tut das seit 2017 regelmäßig auch solo – hinter dem Mikro von „Die Sendung“ auf radioeins.

Zwei Stunden lang widmet sich der 52-Jährige einem speziellen Thema, erzählt dabei aber auch persönliche Anekdoten. So wie die, als Rammstein mal John Lennons Sohn aus dem Backstage-Bereich schmissen.

Rammstein: Sean Lennon flog bei ihnen backstage raus

„Schwierig ist es ja generell, wenn man der Junior oder der Sohn von berühmten Leuten ist. Das wünsche ich wirklich keinem“, sagte Lorenz in seiner jüngsten Sendung am Dienstagabend. „Ich habe auf ‘nem Festival mal den Sohn von John Lennon kennengelernt, der heißt dummerweise Sean Lennon.“

Und weiter: „Der hat da ‘ne Band gehabt, die hat auch gespielt und war gar nicht mal so übel.“ Lennon sei dann allerdings bei Rammstein rausgeflogen – aus Versehen.

Rammstein-Sänger verstand Sean Lennons Namen falsch

„Till hat erzählt: „Da kam so ein komischer Studententyp ins Backstage rein, und da frage ich ihn, wer er ist und was er will, und da sagt er, er ist John Lennon. Da sag ich: Verarschen kann ich mich allein“ – und hat ihn rausgeschmissen“, erinnerte sich Lorenz. „Der Arme, das ist ja sein Pech: erstens der Sohn von John Lennon sein und dann noch Sean heißen – das ist natürlich fies.“

