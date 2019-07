Puerto Rico: Kleinkind fällt von Kreuzfahrtschiff in den Tod

Die Freedom of the Seas von Royal Caribbean. In San Juan stürzte ein Kind aus dem 11. Stock.

Berlin.. Es sollte ein Familienausflug sein, viele neue Erinnerungen für eine Familie aus Indiana in den USA. Die Reise mit dem Kreuzfahrtschiff „Freedom of the Seas“ endete jedoch mit einem Trauma für sie: Das jüngste Familienmitglied, ein 18 Monate altes Mädchen, kam durch ein Unglück zu Tode. Es stürzte vom Kreuzfahrtschiff etwa 45 Meter in die Tiefe.

Der genaue Unfallhergang ist nicht klar: So gibt es unterschiedliche Berichte darüber, ob das Kind selbst aus einem Fenster stürzte oder ob es aus den Händen seines Opas fiel. So berichtet „Elvocero“, der Opa habe seine Enkelin aus dem Fenster gehalten, woraufhin es ihm durch die Hände geglitten sei. Das Kind sei demnach auf den Bürgersteig am Anleger gefallen.

Kind fällt von Kreuzfahrtschiff und stirbt – Das Wichtigste in Kürze:

Auf dem Kreuzfahrtschiff „Freedom of the Seas“ ist es zu einem tragischen Unfall gekommen

Ein 18 Monate altes Mädchen stürzte 45 Meter tief

Ärzte konnten nur noch den Tod des Kindes feststellen

Die Staatsanwaltschaft kündigte Ermittlungen an

Sie erhoffen sich weitere Hinweise durch Zeugen und von den Bildern der Überwachungskamera

Kreuzfahrtschiff legte in Puerto Rico an

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen eingeleitet und hofft dabei, auch auf die Aufnahmen der Überwachungskamera zurückgreifen zu können. Zudem sollen auch Augenzeugen befragt werden. Die Reederei kündigte bereits an, die Ermittlungen der Polizei zu unterstützen.

Wo kam es zu dem Unglück? Das riesige Schiff hatte im Hafen von San Juan in Puerto Rico (gehört zu den Vereinigten Staaten, ist aber kein eigener Staat) angelegt. Ein absolutes Traumziel für viele, in der Regel legen in der Saison gleich mehrere der Touristentanker an, die Menschen fluten die malerische Altstadt.

So hatte das offenbar auch die Familie des Mädchens geplant. Bis es zur Tragödie kam. Laut des Lokal-Portals „Primera Hora“ hatte ein Großvater das Kleinkind aus einem Fenster im elften Stock gehalten – 45 Meter über dem Boden. Dann muss ihm das Mädchen entglitten sein. Es stürzte ab.

Kind stürzte von Kreuzfahrtschiff 45 Meter in die Tiefe

Die harte Landung auf dem Hafenboden – für den kleinen Körper zu viel. Das Mädchen wurde zwar sofort ins Krankenhaus gebracht. Aber die Mediziner konnten nur noch den Tod feststellen. 4000 Menschen waren an Bord, es war die letzte Station einer siebentägigen Fahrt.

Elmer Román von der Ermittlungsbehörde sagt, dass offenbar ein „Akt des Spielens“ zu dem Unfall führte. Es werde ermittelt, wie es dazu kommen konnte, auch sollen eventuelle Videoaufnahmen aus Überwachungskameras beschafft werden. „Es war bisher nicht möglich, mit der Familie zu sprechen“, sagte er Sonntag kurz nach dem Vorfall „Primera Hora“.

Tragödien auf Schiffen – immer wieder Unglücke

Immer wieder kommt es zu dramatischen Unfällen im Zusammenhang mit Kreuzfahrten. Im Seegebiet Skagerrak ist eine deutsche Passagierin von einem Kreuzfahrtschiff gestürzt – trotz Rettungsmanöver war sie tot. Anfang Juli waren zwei Menschen von einem Boot in die Ostsee gestürzt. Sie bleiben vermisst.

Der Massentourismus mit Schiffen lässt inzwischen immer häufiger Städte und Strände kollabieren. Wie schnell es eng werden kann in einem Hafen, zeigt ein Video von einem Beinahe-Unfall mit einem der Schiffe in Venedig. Ein Experte warnt: Viele Schiffe haben gar nicht genug Rettungsboote. (ses)