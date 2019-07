Erdbeben der Stärke 6,4 erschüttert Südkalifornien

Los Angeles.. Immer wieder kommt es in Kalifornien zu heftigen Erdbeben. So auch am Donnerstag: Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat den Süden Kaliforniens erschüttert. Das Beben war von Los Angeles bis nach Las Vegas im angrenzenden Bundesstaat Nevada zu spüren. Es schreckte Millionen Menschen auf. Wie CNN berichtet, gab es Schäden an Gebäuden. Getötet oder schwer verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Erdbebenwarte USGS lag das Epizentrum in einer Wüstenregion gut 200 Kilometer nordöstlich von Los Angeles. Mehr als 100 Nachbeben trafen die Region.

Erdbeben in Kalifornien – Das Wichtigste in Kürze:

Ein Erdbeben der Stärke 6,4 sorgte für heftige Erschütterungen in Kalifornien

Es war überall in dem Bundesstaat zu spüren

Danach folgten weitere Eruptionen

Die Kleinstadt Ridgecrest nahe dem Death-Valley-Nationalpark wurde am stärksten erschüttert. Nach Angaben der Behörden im Bezirk Kern County trafen zahlreiche Notrufe ein. Straßen rissen auf, in Geschäften stürzten Regale ein, Häuser wurden beschädigt. Die Bürgermeisterin von Ridgecrest sagte dem Sender CNN, glücklicherweise gebe es keine Berichte über Todesopfer oder Schwerverletzte.

Erdbeben schreckte Einwohner in Los Angeles auf

In der Stadt Ridgecrest, dem Epizentrum des Erdbebens, fielen die Waren aus den Regalen der Supermärkte.

Foto: Adam Graehl / dpa

Das letzte größere Beben in Südkalifornien ereignete sich 1999 in der dünn besiedelten Mojave-Wüste. Der Erdstoß der Stärke 7,1 richtete kaum Schäden an.

Ein heftiges Beben in Los Angeles mit tödlichen Folgen liegt gut 25 Jahre zurück. Bei dem Northridge-Beben im Januar 1994 mit einer Stärke von 6,7 starben 57 Menschen. Es richtete Millionenschäden an.

Erdbeben: Stars in Los Angeles reagieren auf Twitter

Der jüngste Erdstoß am Unabhängigkeitstag der USA am 4. Juli, einem Feiertag, richtete in Los Angeles keine Schäden an, schreckte aber die Einwohner auf. „Das war ein Großes“, schrieb die Sängerin Lana Del Rey kurz nach dem Beben auf Twitter. Auch Popstar Mariah Carey war betroffen. „Ich komme aus New York, ich kann damit nicht umgehen“, lamentierte die Sängerin auf Twitter.

Sie habe ihr ganzes Leben in Los Angeles verbracht, dies sei der längste Erdstoß gewesen, den sie je gespürt habe, schrieb Regisseurin Ava DuVernay (46, „Das Zeiträtsel“) in einem Tweet. Zum ersten Mal habe sie gedacht, dies könnte „The Big One“ sein. Damit sprach sie ein gefürchtetes Großbeben an, das Seismologen Kalifornien seit Längerem vorhersagen.

Dieses Video zeigt, wie man sich bei Erdbeben richtig verhält:

So verhalte ich mich bei einem Erdbeben richtig

San-Andreas-Graben macht Kalifornien anfällig für Erdbeben

Der US-Westküstenstaat gilt als sehr anfällig für Erdbeben: Auf einer Länge von knapp 1300 Kilometern zieht sich der San-Andreas-Graben durch Kalifornien. An der tiefreichenden Störung in der Erdkruste schiebt sich die pazifische Platte nach Nordwesten und reibt sich am nordamerikanischen Kontinent. Dabei bauen sich gewaltige Spannungen in der Erdkruste auf, die sich in Erdbeben entladen können.

Das Beben am Donnerstag ereignete sich auf einer Verwerfung rund 150 Kilometer nordöstlich des San-Andreas-Grabens. In den vergangenen 40 Jahren habe es in dieser Region acht weitere Male mit einer Stärke von mehr als 5 gebebt, teilte die Behörde USGS mit.

Wie man Erdbeben misst, lesen Sie hier. Vor einigen Tagen hatte ein Erdbeben der Stärke 3,7 Rom erschüttert – es gab keine Verletzten . Wenige Wochen zuvor hatte ein Erdbeben Griechenland erschüttert . Ein Beben der Stärke 8,0 hatte im Mai den Norden von Peru erschüttert.

(dpa/moi)