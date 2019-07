Archie Harrison: Meghans und Harrys Sohn wird getauft

Taufe bei den Royals: Archie Harrison, erstes Kind von Prinz Harry und Herzogin Meghan, wird am Sonnabend Teil der Church of England.

London.. Er ist der jüngste Urenkel von Königin Elizabeth II. – und ab dem Wochenende dann auch Mitglied der Kirche, deren Oberhaupt die Queen ist: Archie Harrison Mountbatten-Windsor wird am kommenden Samstag (6. Juli) getauft.

Das erste Baby von Herzogin Meghan und Prinz Harry war am 6. Mai zur Welt gekommen und wird am Tag seiner Taufe genau zwei Monte alt sein. Die Zeremonie soll im kleinen Kreis stattfinden, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Der „Express“ will erfahren haben, dass nur 25 Familienmitglieder und enge Freunde zur Zeremonie in der St. George’s Chapel auf Schloss Windsor eingeladen sind.

Baby Archies Taufe: Fotos gibt es erst später

Zwei Tage nach der Geburt präsentierten Prinz Harry und Herzogin Meghan ihr erstes Baby Archie Harrison ausgewählten Fotografen.

Foto: Dominic Lipinski / dpa

Dort hatten Meghan und Harry am 19. Mai 2018 geheiratet. Der britische Prinz und die amerikanische Schauspielerin hatten sich im Herbst 2017 verlobt. Die kleine Familie lebt seit einigen Wochen im Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor. Damit sind die jungen Royals quasi Nachbarn von Königin Elizabeth II.

Einen königlichen Titel trägt der kleine Archie nicht. Wenn er getauft ist, gehört er zur Church of England (Kirche von England), der Mutterkirche der anglikanischen Kirchen, deren weltliches Oberhaupt die Queen ist. Mama Meghan war Monate vor der Hochzeit zur Church of England konvertiert.

Fotos der Taufe sollen erst einen Tag nach der Zeremonie veröffentlicht werden, auch auf dem Instagram-Account von Harry (34) und Meghan (37). Herzogin Meghan ist noch in der Baby-Pause und tritt nur sehr selten öffentlich auf. Nach ihrem ersten Erscheinen in der Öffentlichkeit nach der Geburt wurde Meghan für das Betonen ihres After-Baby-Bauchs als Vorbild gefeiert. (moi/dpa)