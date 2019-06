Wetter heute: So heiß wird es in der Sahara-Region wirklich

Berlin. Es wird richtig heiß in Deutschland: Es gibt die Chance, dass am Mittwoch die 40-Grad-Grenze geknackt wird. Der bisherige Hitzerekord für Deutschland stammt aus dem Jahr 2015. Jeweils am 5. Juli und am 7. August zeigte das Thermometer 40,3 Grad an.

Auch in anderen europäischen Ländern ist es brüllwarm, es drohen Unwetter, Überschwemmungen, Starkregen. Die Welt-Organisation der Meteorologen hat für kaum ein Land keinen Grund, vor Extremwetterlagen zu warnen. Immerhin: In Deutschland ist es vorerst nur sehr, sehr heiß. In Lingen hatte es Dienstagmittag 32,4 Grad – um 13 Uhr wärmster Punkt des Landes.

Die heftige Hitze hat Auswirkungen: In Brandenburg ist ein Waldbrand kaum unter Kontrolle zu bekommen, in Teilen des Landes werden Tempolimits für Autobahnen ausgesprochen – weil der Beton nicht mehr hält und sich nach oben drückt („Blow up“).

Heißer als in Deutschland wird es am Donnerstag laut „wetter.de“ an nicht sehr vielen Orten der Welt – im Sudan und in Indien zum Beispiel. Einziger Faktor, der den Rekord verhindern könnte? Mit der Saharahitze kommt auch der Saharastaub, der vom Wind nach Deutschland getragen wird. Dieser wirkt wie eine Art Filter – und schwächt die Sonne minimal ab. Der bisherige Juni-Rekord, 38,5 Grad in Bühlertal im Jahr 1947 dürfte höchstwahrscheinlich so oder so fallen.

So heiße Temperaturen wie in Deutschland erleben viele Menschen in der Sahara tagtäglich. Im Wüstenort Sabha in Libyen wurden am Dienstag 39 Grad gemessen, in Agadez im westafrikanischen Niger waren es 40 Grad. Nordafrika und der arabische Raum zählen zu den heißesten Regionen der Erde: In Mitribah in Kuwait, das an den Irak und an Saudi-Arabien grenzt, wurde 2016 die Höchstmarke von 54 Grad Celsius gemessen. Ouargla im Norden Algeriens kam vergangenen Juli etwa auf 51,3 Grad.

Das steht uns bevor:

Dienstag 31 bis 36 Grad – in Rheinnähe kann es 38 Grad werden, an der Küste 29

Mittwoch möglicher Rekordtag. Denn: Im Südwesten und Westen – vom Saarland über das Rhein-Main-Gebiet und Nordbayern bis zum Niederrhein – könnten bis zu 40 Grad erreicht werden. Je nachdem, wie der Sahara-Staub fliegt

Donnerstag geht die Temperatur leicht zurück – aber mehr als 30 Grad gibt es vielerorts immer noch

Das wird für Mensch, Tier und Technik zur Gefahr – es droht Überhitzung. Der Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst sagt: In der Bundesrepublik wird es heißer als im europäischen Süden.

Wetter extrem dank Sahara-Hitze: Temperaturen in Richtung 40 Grad treiben viele ins Wasser.

Foto: Monika Skolimowska / dpa

Dienstag, 25. Juni: Autobahnen leiden, Frankreich schwitzt auch

13.36 Uhr: Kurzer Blick zu den Nachbarn: Auch Frankreich stöhnt unter extremer Hitze. Und die Temperaturen werden weiter steigen, kündigte der Wetterdienst Méteo France am Dienstag an. Am Donnerstag und Freitag werden vor allem im Süden Spitzenwerte von mehr als 40 Grad erwartet. In den meisten Departements herrscht Alarmstufe Orange: gefährliche Wetterphänomene zu erwarten.

Die Welt-Meteorologie-Organisation (WMO) rechnet mit dem Höhepunkt der Hitzewelle über Europa am Donnerstag. Für fast alle Länder des Kontinents gibt es Warnungen:

Hitze: Italien, Tschechien, Frankreich, Schweiz (hier sogar Alaramstufe rot) und weitere

Unwetter: Griechenland, Ungarn, Rumänien, Frankreich und andere

Waldbrände: Litauen, Finnland und andere

Überschwemmungen: Schweden

The #heatwave is intensifying in parts of Europe, with amber warnings in Austria, France, Switzerland, Poland etc. Get latest forecasts and advice from national meteorological services by clicking on map at https://t.co/Hx7UeF4fLs pic.twitter.com/1RLqHg9O42 — WMO | OMM (@WMO) June 25, 2019

12.43 Uhr: Auf manchen Autobahnen werden bereits Tempolimits verhängt. „Durch lang anhaltend hohe Temperaturen kann sich der Beton ausdehnen und so die einzelnen Fahrbahnplatten leicht anheben“, zitiert die „Bild“ den Sprecher des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr in Sachsen-Anhalt, Andreas Tempelhof. Das Problem dürfte, ausgehend von der anhaltenden Hitze eher größer als kleiner werden. Betroffen sind derzeit unter anderem:

A 9 Richtung München zwischen Naumburg und Droyßig

A 9 im Bereich Weißenfels

A 38, unter anderem im Bereich Merseburg und an der Grenze zu Sachsen

12.40 Uhr: Kinderärzte appellieren dringend an Eltern, auf einen konsequenten Sonnenschutz bei ihren Kindern zu achten. Das Sonnenschutzmittel sollte einen Lichtschutzfaktor von mindestens 20 haben, berichtete der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ).

Insbesondere Nase, Ohren, Füße, Schultern brauchen Aufmerksamkeit – und werden oft vergessen. Die Wirkung der Sonne wird oft unterschätzt. Mit Folgen auch für Erwachsene – Hautkrebsreport: Immer mehr Menschen erkranken an Hautkrebs.

12.14 Uhr: In Brandenburg im Dahme-Spreewald dehnt sich der Waldbrand weiter aus. Es brennt nach Angaben des Landkreises auf einer Fläche von 100 Hektar. „Die Lage ist angespannt, aber momentan müssen wir keine Evakuierung und keine Straßensperrung ins Auge fassen“, sagte ein Sprecher am Dienstag. Am Montagabend war die Großgefahrenlage ausgerufen worden.

10.17 Uhr: Der Deutsche Feuerwehrverband hat eine Liste mit Empfehlungen veröffentlicht – dabei geht es auch um die erhöhte Waldbrandgefahr.

Thüringen: Ein Hubschrauber der Bundeswehr löscht im April einen Brand im Wald an der Bleilochtalsperre.

Foto: Bodo Schackow / dpa

• Besonders gefährdetsind ältere Menschen und Kinder: Achten Sie auf Ihre Mitmenschen, die nicht selbst für sich sorgen können

• Lassen Sie weder Menschen noch Tiere in abgestellten Fahrzeugen eingeschlossen. In den USA starb gerade ein elf Monate altes Baby in einem Auto. Ein Mann ließ seinen Sohn (1) im Auto, als er arbeiten ging. Auch er starb • Die tägliche Trinkmenge sollte bei gesunden Menschen mindestens drei Liter betragen

• Vermeiden Sie möglichst pralle Sonne

• Grillen Sie in der Natur nur auf dafür ausgewiesenen Plätzen.

• Werfen Sie keine brennenden Zigaretten weg

• Melden Sie Brände sofort unter der europaweiten Notrufnummer 112.

8.40 Uhr: Nach dem bundesweiten Extremjahr 2018 ist Deutschland in diesem Jahr bei der Trockenheit zweigeteilt. Während es in der Südhälfte nur wenig Probleme damit gibt, fehlt im Norden Wasser im Boden.

Das geht aus dem Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig hervor. Im Norden und Osten fehle Regen, sagte UFZ-Klimaforscher Andreas Marx. Für die Landwirtschaft, die Wälder und die Frachtschifffahrt könne der Wassermangel zu Problemen führen.

Nicht nur um ihre Tiere sind Bauern besorgt. Experten erklären, warum ein Dürre-Sommer so gefährlich wäre.

08.19 Uhr: Bereit zum Schwitzen? Es wird heiß in Deutschland. In Essen sind es bereits 26 Grad, in Berlin 23, in Hamburg 21 Grad. München startet langsam, hat 20 Grad erreicht. Auf Sylt bibbert die Schickeria fast noch - 19 Grad. Besonders vorsichtig sollten Menschen sein, die viel Zeit draußen verbringen.

So startet am Mittwoch zum Beispiel das Elektro-Festival Fusion (nachdem die letzten Hürden beseitigt worden sind). Bekanntlich wird dort viel und lange getanzt, gern und lange getanzt. Unbedingt genug trinken, liebe Raver.

Hitze keine Entschuldigung: Bauarbeiter schuften in der Sonne – viel Trinken ist dabei lebenswichtig.

Foto: Georg Hochmuth / dpa

Montag, 24. Juni

20.33 Uhr: Probleme machte die Hitze am Montag schon in Nordrhein-Westfalen. Auf der vielbefahrenen A40 in Essen hatten sich Dellen in der Fahrbahn gebildet. Die zuständige Behörde rechnet damit, dass sich die Reparatur verzögert – weil der der Asphalt bei Hitze langsamer auskühlt

Hitze-Welle: Deutsche Bahn wartet Klimaanlagen – viele Reisende kennen Problem

Mit der Wartung von Klimaanlagen in Zügen will sich die Deutsche Bahn für die Hitzewellen in diesem Sommer wappnen. In den vergangenen Wochen seien gezielte Wartungsarbeiten erfolgt, von denen ein Großteil auf die Klimaanlagen in den Fahrgastbereichen entfalle, teilte der Staatskonzern auf dpa-Anfrage mit.

Kaputte Klimaanlagen waren bis vor einigen Jahren im Sommer immer wieder ein Thema. Im Juli 2010 waren in einem überhitzten ICE mehrere Schüler kollabiert.

Viele Menschen können der Hitze nicht entkommen – so erträgt man sie zumindest besser. Besonders in den Abendstunden leiden viele unter der Hitze:

Smartphone, Notebook und Co. vor starker Hitze schützen

Technische Probleme kann es auch mit Smartphones, Notebooks oder Tablets geben. Sie erwärmen sich im Betrieb zum Teil stark. Die Umgebungs- heizt die Betriebstemperatur zusätzlich an, so dass Schäden drohen, warnt das Fachmagazin „Connect“.

Deshalb sei es zunächst einmal wichtig, das Telefon oder den Rechner keiner direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen, sie also vor allem nicht in der prallen Sonne liegen zu lassen. Besonders gefährdet sind alle Geräte mit schwarzen Gehäusen, weil sich diese extrem aufheizen.

Hitzewelle- So gefährlich ist die Wärme für den Körper wirklich

Der Aufheizeffekt lässt sich den Experten zufolge schon deutlich abschwächen, wenn das Smartphone etwa draußen beim Musikhören einfach in der Tasche bleibt oder am Strand und im Freibad etwa mit einem Handtuch abgedeckt wird. Das sind die vier größten Gefahren fürs Smartphone im Sommer.

Das iPhone versetzt sich, wenn es zu heiß wird, selbst in eine Art Schlafmodus und weist den Benutzer darauf hin, dass es vorübergehend nicht einsetzbar ist, bis es etwas abgekühlt ist.

Auch Zuhause kann es heiß werden – mit diesen Maßnahmen bleibt die Hitze garantiert draußen. Und für Hobby-Handwerker: So einfach baut man sich eine Klimaanlage für Zuhause.

IHitze kann für Technik tödlich sein – Smartphone und Co sollte nicht direkt in der Hitze aufbewahrt werden.

Foto: Florian Schuh / dpa-tmn

Sahara-Düse Gefahr für Mensch und Tier – besonders auf Säuglinge achten

Die Hitze bringt besonders für Babys, chronisch Kranke sowie Senioren gesundheitliche Risiken mit sich. Warnzeichen des Körpers wie Kreislaufbeschwerden, Bauchkrämpfe oder Schwächegefühl müssten ernstgenommen werden, teilte das niedersächsische Landesgesundheitsamt mit. In den USA lag ein Baby 15 Stunden in einem überhitzten Auto. Es ist tot.

Auch Nutztiere wie Schweine und Kühe haben in diesen Tagen mit der Hitze zu kämpfen. Landwirte setzen Technik ein, um für Abkühlung zu sorgen. „In diesen heißen Tagen versuchen wir alles, um den Tieren die Temperaturen so erträglich wie möglich zu machen“, erklärte die Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Münster, Susanne Schulze Bockeloh.

Klimawandel schuld an der Sahara-Hitze? So erklären Experten die Terror-Hitze

Die Hitzewellen und Ausnahmezustände beim Wetter – ist das Klimawandel? Was Experten dazu sagen. Viele nehmen es einfach hin, wissen aber nicht, wie Wetter überhaupt entsteht: Warum es regnet, hagelt, stürmt und schneit. Erst kürzlich hat es ein seltenes Wetterphänomen gegeben: Der DWD bestätigt, dass ein Tornado über Bocholt zu.

• Disclaimer: Eine frühere Fassung des Textes nannte 38,2 Grad in Frankfurt im Jahr 1947 als bisherigen Juni-Rekord. Der Deutsche Wetterdienst hat seine Angaben aber korrigiert. Richtig sind 38,5 Grad in Bühlertal.

(ses)