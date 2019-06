E-Scooter: Mann stprzt mit Tretroller - Lebensgefahr

E-Tretroller sind in Deutschland erst seit wenigen Tagen zugelassen. In Nordrhein-Westfalen ist nun ein Mann schwer damit verunglückt.

Bad Lippspringe. Wieder ein schwerer Unfall mit einem E-Scooter: Ein 65-Jähriger ist in der Nähe von Paderborn schwer gestürzt und hat sich nach Angaben der Polizei dabei lebensgefährlich verletzt, trotz Schutzhelm. Er soll schwerwiegende Kopfverletzungen erlitten haben. Der Polizei zufolge kam es zu dem Unfall, weil der Mann wegen eines Autos bremsen musste. Der Autofahrer beging Fahrerflucht.

Experten sind besorgt wegen der Unfallgefahr, die von E-Scooters ausgeht. Auch Studien scheinen die Sorge zu bestätigen. So gab es bei einer Stichprobe in allein in zwei zufällig ausgewählten Kliniken in den USA 249 Patienten, die nach einem Unfall mit einem E-Scooter behandelt werden mussten. Wie gefährlich sind die kleinen Flitzer also wirklich?

Im Falle des Mannes, der in Bad Lippespringe von einem E-Scooter stürzte, bangen die Mediziner ums sein Leben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall zählt zu den ersten folgenschweren Vorfällen mit einem E-Tretroller nach dem Inkrafttreten einer Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr vor einer Woche. Seither gab es in Deutschland bereits erste Zulassungen. Nach Ansicht von Medizinern dürfte der Unfall nicht der einzige bleiben.

E-Scooter-Unfall in NRW – Das Wichtigste in Kürze:

Noch nicht lange dürfen E-Scooter auf deutschen Straßen unterwegs sein

Experten warnten bereits häufiger vor der Unfallgefahr

Nun ist ein Mann in NRW lebensgefährlich verletzt worden

Mediziner sind besorgt und machen erneut auf die Gefahr aufmerksam

E-Scooter erst seit Kurzem zugelassen

Elektrische Tretroller sind erst seit wenigen Tagen in Deutschland zugelassen. Es hatte zuvor lange und hitzige Diskussionen über die Sicherheit der Gefährte gegeben. Dass sie eine Gefahr sind, davon sind Experten längst überzeugt: Sie rechnen mit einer Zunahme von schwerwiegenden Unfällen.

„Dass es massive Probleme geben wird zwischen E-Scooter-Fahrern und anderen Verkehrsteilnehmern, liegt auf der Hand. Die Frage ist nur: Wie schwerwiegend sind diese Probleme?“, sagt Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer (UDV). Solange keine Erfahrungen vorlägen, sei es schwierig, diese Frage zu beantworten.

Auch Studien belegen das. „Wir wissen aus internationalen Studien und Daten, dass das Verletzungspotenzial beim E-Scooter-Fahren sehr hoch ist“, sagt Christopher Spering von der Klinik für Unfallchirurgie der Universitätsmedizin Göttingen. „Ich frage mich, ob wir gut genug darauf vorbereitet sind.“

Mann stirbt nach Sturz von E-Scooter

Der Unfall in Bad Lippspringe zählt zu den ersten folgenschweren Vorfällen mit einem E-Tretroller nach dem Inkrafttreten einer Verordnung vor einer Woche. Seither gab es in Deutschland bereits erste Zulassungen. Das muss man zur Zulassung von E-Scootern wissen. Es ist längst nicht der erste Unfall mit einem E-Scooter, der schwerwiegend endete: In Schweden starb vor einigen Tagen ein Mann nach einem Unfalls mit einem E-Scooter.

