Otto Waalkes: Emden ehrt Ehrenbürger mit Ampel

Emden. Bei Grün ist ein hüpfender Otto mit wehenden Haaren zu sehen – bei Rot hingegen steht der Komiker still. An diesem Samstag werden in Emden in Nordfriesland offiziell die Otto-Ampeln enthüllt. Zu Ehren von Otto Waalkes, der aus der Stadt stammt. Damit ehrt Emden seinen Ehrenbürger.

Der Stadtrat hatte im Mai beschlossen, vier spezielle Ampeln in der Stadt aufzustellen. Der Komiker war davon ganz begeistert. Er nannte die Ampel den „Höhepunkt seiner Karriere“ – nach dem Bundesverdienstkreuz und der Emder Ehrenbürgerschaft. Zu sehen sein werden die Ampeln auf dem Rathausplatz der Stadt.

Otto-Waalkes-Ampel: „Alle würden stehenbleiben“

Otto Waalkes glaubt sogar an eine verkehrserzieherische Wirkung der Ampel: „Dann geht ganz sicher niemand mehr bei Rot über die Straße! Und bei Grün auch nicht“, schrieb Otto Anfang April auf seiner Facebook-Seite. „Alle würden stehenbleiben und die Ampeln angucken. Dann wär’s in der Stadt auch nicht immer so hektisch.“

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte der „Emdner Zeitung“ gesagt, er finde die Idee „richtig gut und hoch sympathisch“.

Otto Waalkes bei der Eröffnung der Ausstellung „Otto Coming Home – he kummt na Huus“ in der Kunsthalle Emden.

Foto: ERIC HASSELER / dpa

Zur Enthüllung am Nachmittag will Otto deshalb selbst erscheinen. Auch bei der Eröffnung der Ausstellung «Otto Coming Home (he kummt na Huus)“ am Donnerstag war er dabei . Die Ausstellung ist von diesem Samstag an bis zum 22. September in der Kunsthalle Emden zu sehen.

Otto ist einer der bekanntesten Komiker Deutschlands. (sdo/dpa)