Erdogan als Trauzeuge? Mesut Özil heiratet in Istanbul

Istanbul. Kein Thema beherrscht seit Wochen so prominent die türkischen Magazine und Medien – und nun auch die Weltöffentlichkeit: Am heutigen Freitag wollen Mesut Özil (30) und Amine Gülse (26) in Istanbul heiraten. Die pompöse Feier des international bekannten Models und Serienstars in der Türkei und des Ex-Nationalspielers mit 300 Gästen soll in dem Luxushotel Four Seasons am Bosporus stattfinden.

Der osmanische Palast stammt aus dem 19. Jahrhundert und verfügt über alles, was man von einem türkischen Luxushotel erwartet: Hamam, Außenpool, anatolische Köstlichkeiten, eine atemberaubende Skyline am Wasser und natürlich eine riesige private Dachterrasse. Die türkische Sängerin Demet Akalin soll laut „Takvim“ am Hochzeitstag singen.

Erdogan soll laut türkischen Medien Trauzeuge sein

Die türkische Zeitung „Sabah“ zeigte zuvor eine Einladung, die Karten für die Feier sind in Rot und Weiß gehalten, den Farben von Özils Verein Arsenal London – aber auch die der türkischen Fahne. Politisch aufgeladen wird das Ereignis durch einen Gast: den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Schon im Frühjahr war berichtet worden, dass Özil Präsident Erdogan zu seiner Hochzeit eingeladen habe.

Recep Tayyip Erdogan (M), Präsident der Türkei, mit Mesut Özil und seiner Verlobten Amine Gulse, an einem Iftar, einem Mahl am Abend während des muslimischen Fastenmonats Ramadan.

Laut türkischen Medienberichten soll dieser auch Trauzeuge sein – eine offizielle Bestätigung aus dem Präsidialbüro in Ankara gibt es dafür allerdings noch nicht. Die Teilnahme von Özils Ex-Kollegen gilt dagegen als unwahrscheinlich, da die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am 8. Juni zu einem EM-Qualifikationsspiel in Weißrussland antritt.

Flitterwochen in der Türkei

Der Bräutigam soll nach Informationen der „Welt“ (Bezahlinhalt) Jérôme Boateng eingeladen haben, den Bundestrainer Joachim Löw kürzlich aus der Nationalelf strich. Özil trat im Jahr 2018 unter Protest aus der National-Elf aus.

Für die Flitterwochen wählte das Brautpaar laut Medienberichten die Türkei. Für die ehemalige Miss Türkei und den Profi-Kicker soll es an die Ägäisküste gehen. Laut CNN Türk geht es in die neugebaute Luxusvilla in Alacati. Das Anwesen soll 3.500 qm groß sein und über zwei Etagen verfügen. 2,3 Millionen Euro soll das Heim gekostet haben. (cro)