Mallora: Urlauber stürzt aus Hotel nahe Ballermann

Auf Mallorca hat sich ein Urlauber schwer verletzt. Der Sturz des Mannes ist Teil einer Serie von Unfällen in den vergangenen Tagen.

Palma de Mallorca. Ein 35-jähriger Deutscher ist bei einem Sturz aus einem Hotel auf Mallorca in der Nacht zu Donnerstag schwer verletzt worden, wie spanische Medien berichten. Der Mann soll aus dem zweiten Stock eines Hotels an der Playa de Palma gefallen sein.

Wie die Zeitung „Ultima Hora“ schreibt, waren Rettungskräfte gegen 0.20 Uhr über den Unfall informiert worden. Der Mann sei mit schweren Verletzungen vom Hotel Playa Grande in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie genau es zu dem Unfall kam, sei noch nicht geklärt.

Spanischen Medien zufolge ist es bereits der dritte Fall innerhalb einer Woche, bei dem Urlauber aus Hotels gestürzt sind.

Laut dem Portal „Diaro de Mallorca“ sei am Mittwoch ein junger Brite sieben Meter in die Tiefe gestürzt, als er versucht habe, in eine Gebäude zu schleichen.

Der Mann sei in dasselbe Krankenhaus eingeliefert worden, in dem nun der deutsche Urlauber liegt. Allerdings konnte der Brite das Krankenhaus nach der Behandlung eines gebrochenen Knöchels wohl wieder verlassen.

Mallorca: Deutscher 2018 bei Sturz von Balkon gestorben

Am vergangenen Freitag war ein 18-jähriger Schwede in dem Ort Magaluf gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen. In allen drei Fällen seien die Urlauber von Balkonen abgestürzt.

Bereits im vergangenen Jahr haben die Behörden den gefährlichen Trend unter dem Namen „Balconing“ registriert. Vor allem alkoholisierte Touristen waren immer wieder über Balkone geklettert oder sogar von dort in Hotel-Pools gesprungen. Nach mehreren Toten bei Balkonstürzen auf Mallorca gab es letzen Sommer eine Krisensitzung. Unter anderem war ein 23-jähriger Deutscher beim Sturz vom Balkon im vergangenen August gestorben.

Die Behörden in Mallorca wollen wegen dieser Vorfälle eine besondere Form des Tourismus' verbannen.

