Walter Lübcke erschossen - Was wir bisher wissen

Kassel. Der Todesfall bleibt weiterhin ein Rätsel: Der hessische Regierungspräsident Walter Lübcke ist erschossen worden und die genauen Umstände des Todes erscheinen nach wie vor mysteriös. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten ein Verbrechen, haben aber noch keine konkreten Hinweise auf das Motiv und den Täter.

Das ZDF hat den Fall in der Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ am Mittwochabend thematisiert. Nach der Fernsehfahndung in der ZDF-Sendung sind 80 Hinweise bei den Ermittlern eingegangen. „Eine ganz heiße Spur war aber noch nicht dabei“, sagte der Soko-Sprecher der Polizei, Torsten Werner, am Donnerstagmorgen in Kassel.

Über das Hinweis-Telefon seien am Mittwochabend „ein paar wenige Anrufe eingegangen“. Die Ermittler hatten sich mehr davon versprochen, wie Werner sagte. Außerdem seien aber auch während und nach der Sendung von „Aktenzeichen XY … ungelöst“ „einige Fotos und Videos“ von Besuchern einer Kirmes in der Nähe des Tatorts per Mail zugesandt worden. Die Dateien müssten aber noch ausgewertet werden. „Bislang haben wir keine konkreten Erkenntnisse“, sagte Werner.

Fall Lübcke: Steinmeier kritisiert Hasskommentare

Unterdessen kritisierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Internet-Äußerungen nach dem Tod Lübckes. Wie sich manche in sozialen Netzwerken geradezu hermachten über dessen Tod, sei „zynisch, geschmacklos, abscheulich, in jeder Hinsicht widerwärtig“, sagte Steinmeier am Mittwoch in Dortmund. Über solche unerträglichen Reaktionen wünsche er sich mehr öffentliche Diskussionen und Empörung.

Ähnlich äußerte sich Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) im Kurznachrichtendienst Twitter. „Es ist einfach nur widerlich, wie sich rechte Hetzer über den Tod von Walter Lübcke freuen“, schrieb er.

Es ist einfach nur widerlich, wie sich rechte Hetzer über den Tod von Walter #Lübcke freuen.

KommunalpolitikerInnen und Ehrenamtliche haben unseren Respekt verdient.

Unsere Demokratie lebt von ihrem tagtäglichen Engagement vor Ort.https://t.co/L1ISbMgMkr — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) June 5, 2019

Anlass für Hetz-Kommentare gegen Lübcke könnte der Einsatz des Regierungspräsidenten für Flüchtlinge im Jahr 2015 gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Kassel hatte bereits angekündigt, Hasskommentare daraufhin zu prüfen, ob sie womöglich strafrechtlich relevant sind.

Was wir bisher über den Fall Lübcke wissen

Der Tatort: Um 0.30 Uhr in der Nacht zum Sonntag soll ein Angehöriger den schwer verletzten Regierungspräsidenten Lübcke auf der Terrasse seines Wohnhauses im 900-Einwohner-Dorf Wolfhagen-Istha entdeckt haben. Versuche, ihn wiederzubeleben, scheiterten. In der Klinik stellten die Ärzte um 2.35 Uhr den Tod fest.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, bemerkte ein Ermittler, dass am Tatort „Manipulationen“ vorgenommen worden seien. Nach Informationen des „Spiegel“ soll ein Sanitäter die Stelle verändert haben, an der Walter Lübcke gefunden wurde.

Bei dem Sanitäter soll es sich um einen Bekannten des Opfers handeln. In dem Bericht heißt es, dass der Mann möglicherweise einige Bereiche säuberte, um Angehörigen den schrecklichen Anblick zu ersparen. Die Behörden äußerten sich bislang nicht zu diesem Verdacht.

Offenbar kommt für die Polizeibeamten erschwerend hinzu, dass Lübckes Leiche nach dem Tod noch einmal bewegt wurde. Eine Waffe sei nicht entdeckt worden, heißt es weiter. In einer Pressekonferenz am Montag teilten Behördenvertreter mit, einige Details des Falles aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben zu können.

Walter Lübcke im Juni 2012. Die Umstände seines Todes sind bisher unklar.

Foto: Uwe Zucchi / dpa

Walter Lübcke soll aus nächster Nähe erschossen worden sein

Die Todesursache: Nach Angaben des leitenden Oberstaatsanwalts Horst Streiff starb Lübcke an den Folgen eines Kopfschusses. Das habe die Obduktion ergeben.

Die Tatwaffe sei ersten Erkenntnissen zufolge aus nächster Nähe abgefeuert worden. Der Schuss soll aus einer Kurzwaffe abgegeben worden sein – dazu zählen beispielsweise Pistolen oder Revolver. Ein Suizid wurde ausgeschlossen.

Das Tatmotiv: Ist noch völlig unklar. Die 20-köpfige Sonderkommission „Liemecke“ ermittelt „in alle Richtungen“, wie es heißt, geht aber von einem Verbrechen aus. Weder eine Tötung im Affekt noch ein Attentat wollten die Ermittler als mögliches Motiv ausschließen.

In ihren Fokus dürften aber auch Drohungen rücken, die Lübcke 2015 nach seinen Äußerungen in der Flüchtlingspolitik erhalten hatte. Er hatte um Unterstützung für Flüchtlinge gebeten und dabei christliche Werte wie Nächstenliebe betont.

„Wer diese Werte nicht vertritt, kann dieses Land jederzeit verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen“, sagte Lübcke damals. Der CDU-Politiker bekam Drohungen, erstattete Anzeige.

Walter Lübcke wäre im Herbst in den Ruhestand gegangen

Nach Angaben des LKA gibt es derzeit allerdings keine Hinweise darauf, dass die Drohungen von damals in einem Zusammenhang mit dem tödlichen Verbrechen gegen Lübcke an diesem Wochenende stehen.

Es habe keine Hinweise auf eine aktuelle Gefährdungslage für ihn gegeben, sagte LKA-Chefin Thurau. Grundsätzlich galt der Regierungspräsident als beliebt. Er wäre im Herbst in den Ruhestand gegangen.

Die Ermittlungen: Stehen noch am Anfang. Die Polizei vernahm bisher mehrere Nachbarn als Zeugen. Einem Bericht der „HNA“ zufolge könnte ein bislang unbekannter Mann eine Rolle gespielt haben, den Walter Lübcke am Abend der Tat im Umfeld der Kirmes unweit seines Wohnhauses in Istha getroffen haben soll. Zu der Frage, ob es eine Verbindung der Tat zu dem Fest gibt, wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern.

Auch ob sich auf den folgenden Zeugenaufruf der Polizei Menschen gemeldet haben, die am späten Samstagabend oder in der Nacht zu Sonntag etwas Verdächtiges bemerkten, blieb bis jetzt unbekannt.

Blumen, Kerzen und eine Nachricht an den verstorbenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) stehen am Haupteingang des Regierungspräsidiums.

Foto: Swen Pförtner / dpa

Die Familie: Wo sich die Familie von Walter Lübcke befindet, ist unklar. Dass die Familie in solchen Fällen betreut werde, man eine Gefährdung für sie analysiere und entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Familie einleite, sei gängige Praxis, hatte LKA-Leiterin Thurau erklärt. Das sei auch in diesem Fall geschehen.

Lübcke hat eine Frau und zwei erwachsene Söhne hinterlassen.

Walter Lübckes Tod macht Parteifreunde fassungslos

Die Reaktionen: Die hessische Landesregierung äußerte sich entsetzt. Hessens Europastaatssekretär Mark Weinmeister (CDU) habe mit den Angehörigen telefoniert. „Wir sind tief bestürzt über den plötzlichen Tod unseres Freundes Walter Lübcke“, erklärten der CDU-Landesvorsitzende, Ministerpräsident Volker Bouffier, und der hessische CDU–Fraktionsvorsitzende Michael Bodenberg.

In der CDU-Erklärung heißt es, als Regierungspräsident habe Lübcke „nie das klare Wort“ gescheut. „Er war ein Brückenbauer, wie er besser nicht sein könnte.“ In diesen schweren Stunden seien die Gedanken und Gebete vor allem bei Lübckes Frau, den beiden Söhnen und dem im vergangenen Jahr geborenen Enkelsohn, erklärten Bouffier und Boddenberg.

„Als Walter Lübcke vor knapp zwei Wochen sein zehnjähriges Dienstjubiläum feierte, verwies er noch auf seinen auf Monate hinaus übervollen Terminkalender“, teilte die CDU aus Hessen mit.

Lübcke saß von 1999 bis 2009 im hessischen Landtag

• Zur Person: Walter Lübcke wurde im nordhessischen Bad Wildungen geboren. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann arbeitete er nach Angaben seiner Partei in der Pressestelle der Kunstausstellung documenta 7. Ein Studium der Wirtschaftswissenschaften in Kassel schloss er 1991 mit einer Promotion ab. Vor seiner Amtszeit als Regierungspräsident saß Lübcke von 1999 bis 2009 für die CDU im hessischen Landtag.

