Passau: Drei Tote und zwei Armbrüste - Obduktion angeordnet

In einer Passauer Pension wurden drei Leichen und zwei Armbrüste gefunden. Die Polizei bestätigt nun: In den Leichen steckten Pfeile.

In dieser Pension in Passau wurden drei Tote gefunden – in den Leichen steckten Pfeile.

Kriminalität Drei Tote in Passauer Pension: Pfeile in Leichen gefunden

Berlin. Grausiger Fund in einer Pension in Passau: Angestellte hatten in einem der Zimmer drei Leichen gefunden, die Polizei fand später zwei Armbrüste. Die Ermittler standen zunächst vor einem Rätsel. Nun wurden erste Einzelheiten bekannt.

Die Polizei bestätigte am Sonntagmorgen, dass in den Körpern der zwei Frauen und des Mannes Pfeile gefunden wurden. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion für Anfang kommender Woche an. Die Ermittler erhoffen sich davon Informationen zur Todesursache.

Eine Angestellte hatte die drei Toten am Samstag entdeckt.

Angestellte der Pension in der bayerischen Stadt, Ortsteil Unteröd im Ilztal, hatten die Toten am Samstag entdeckt. Sie hatten versucht, das Zimmer zu betreten – und sich schließlich Zutritt verschafft, als niemand öffnete. Dort zeigte sich den Bediensteten ein Bild des Grauens: in dem Raum fanden sie drei Menschen – alle waren tot.

Der Juniorchef der Pension alarmierte die Polizei. „Im Zimmer der Toten konnten zwei Armbrüste sichergestellt werden“, teilte die Polizei noch am Samstag mit.

Tote in Pension in Passau: Polizei findet zwei Armbrüste

Bei den Toten handelt es sich laut den Ermittlern um zwei Frauen im Alter von 33 und 31 Jahren sowie um einen Mann mit 54 Jahren. Eine Frau und ein Mann stammen demnach aus Rheinland-Pfalz, die zweite Frau aus Niedersachsen. Sie hatten sich am Freitag in die Pension eingemietet. In welchem Verhältnis die Personen zueinander standen, ist noch unklar.

Hier liegt Unteröd im Ilztal in Passau.

Die „Passauer Neue Presse“ sprach mit anderen Gästen. Es sei eine völlig ruhige Nacht gewesen, hatte eine Zimmernachbarin demnach der Zeitung erklärt. Der Wirt der Pension hatte der „PNP“ gesagt, das Trio hätte „kein Frühstück gebucht und wollte drei Nächte bleiben“. (ses)